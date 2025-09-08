ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 10 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 10 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Eylül - 16 Eylül 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Haftanın Fırsatları
Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar
Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL
2'li Kumsal Tava+Sahan Set 399 TL
DemirDöküm DT4 Titanium Digital 50 LT Termosifon 10.999 TL
Haftanın Win Ürünleri
