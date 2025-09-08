onedio
ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 10 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.09.2025 - 13:09 Son Güncelleme: 08.09.2025 - 13:31

ŞOK 10 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Eylül - 16 Eylül 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Haftanın Fırsatları

Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar

Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL

  • Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.799 TL 

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL 

  • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 999 TL 

  • Kreuzer Dijital Ekranlı Bluetooth Kulaklık 799 TL 

  • PiranTech 107C Buharlı Temizlik Makinesi 4.799 TL 

  • Kiwi Döner Başlıklı Diş Fırçası 319 TL 

  • Metal Kutulu Dikiş Seti 75 TL 

  • Forever Ledli Fanlı Ayna 449 TL 

  • Banyo Matı 75 TL 

  • Kedi Figürlü Masa Aynası 135 TL 

  • 2'li Dinarsu Emboss BanyoPaspas Seti 299 TL 

  • Vantuzlu Banyo Paspası 99 TL 

  • Katlanabilir Banyo Paspası 249 TL 

  • Kedi Figürlü Masa Aynası 135 TL 

  • Titreşim Önleyici Stoper 50 TL 

  • Banyo Ürünleri 50 TL 

  • Ayakkabı Rampası 25 TL 

  • Telefon Priz Tutucu 9,99 TL 

  • Ütü Masası Kılıfı 84,95 TL 

  • Hazneli Sprey El Mopu 139 TL

  • Kurutmalık 399 TL 

  • Ütü Masası 799 TL 

  • Compact Tablet Mop 299 TL 

  • Otomatik Temizlik Seti 379 TL

2'li Kumsal Tava+Sahan Set 399 TL

  • 2'li Kumsal Tava Set 399 TL 

  • Kumsal Karnıyarık Tencere 449 TL 

  • 2'li Kumsal Sahan Set  399 TL 

  • Kumsal Derin Tencere 449 TL 

  • Hascevher Kulplu Çaydanlık 999 TL 

  • Hascevher 6 Parça Tencere Seti 1.350 TL 

  • Hascevher Bakalit Kulplu Sütlük Tencere 399 TL 

  • Balkabağı Kavanoz 199 TL 

  • Kiwi Dijital Mutfak Terazisi 249 TL 

  • Çelik Sunumluk Tepsi 75 TL 

  • Hayvan Figürlü Kupa 199 TL

  • 3'lü Sızdırmaz Kapaklı Kase 299 TL

  • Tabaklık Bulaşıklık 110 TL 

  • Bıçak Çeşitleri 149 TL 

  • Mutfak Çakmağı 29,95 TL 

  • Mutfak Makası 59,90 TL 

  • Paşabahçe Borosilikat Kupa 75 TL 

  • 2'li Paşabahçe Çift Cidarlı Bardak 149 TL 

  • Paşabahçe Çift Cidarlı Kupa 149 TL 

  • 3 Raflı Tekerlekli Organizer 239 TL 

  • Yer Sofrası 499 TL

DemirDöküm DT4 Titanium Digital 50 LT Termosifon 10.999 TL

  • Awox Tron 3 Musluklu Sıcak Soğuk Çelik Kazanlı Su Sebili 4.799 TL

  • Altus 10 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 18.999 TL

  • Altus Çamaşır Kurutma Makinesi 16.499 TL

Haftanın Win Ürünleri

