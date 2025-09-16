onedio
500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı 11 Ürün Önerisi

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.09.2025 - 15:55

Cebinizdeki 500 TL'yi en verimli şekilde kullanmanızı sağlayacak, hem kullanışlı hem de uygun fiyatlı 11 ürünü sizin için bir araya getirdik. Masaj aletlerinden kesme tahtalarına, saklama kaplarından led lambalara kadar geniş bir yelpazede ürünleri sizler için seçtik. Bu ürünler sayesinde evinizdeki eksiklikleri ekonomik bir şekilde tamamlama fırsatı bulacaksınız. 

Bu içerik 16.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Mousepad olarak kullanabileceğiniz bu mat, hem gözünüze hem de çalışma alanınıza hitap edecek favori parçalardan biri olmaya aday.

Klasse’in çift renk dikişli PU deri masa matı (80x40 cm), sadece su geçirmez özelliğiyle işinizi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda zarif rengiyle de masanıza stil katıyor. 

Fiyatı şu anda 398,90TL.

Klasse Çift Renk Dikişli PU Deri Masa Matı

Robeve Auhma Masaj Tabancası, kaslarınızı rahatlatmanın en konforlu yolu!

Fırçasız motoru ve Type-C şarj özelliği sayesinde güçlü ama sessiz bir masaj deneyimi sunuyor. Evde geçirdiğiniz anları daha keyifli hale getiren bu kas tabancası, kısa sürede favori rahatlama aracınız olacak.

Fiyatı şuanda 427,68TL.

Robeve Auhma Masaj Tabancası

Wellhise HTC-1 Dijital Termometre, hem sıcaklığı hem nemi anında gösterebilen pratik bir cihaz!

Şık tasarımıyla masanıza koyabileceğiniz, alarm özelliği sayesinde günlük rutininizi daha düzenli hale getiriyor. Hem işte hem evde kullanım için ideal, küçük ama hayatı kolaylaştıran bir yardımcı.

Fiyatı  165,00TL.

Masa Alarm

Karaca Stark 2'li Kesme Tahtası, uzun ömürlü kullanımı ve uygun fiyatıyla kaçırılmayacak bir fırsat!

İnce tasarımına rağmen oldukça sağlam ve kaliteli yapısıyla bıçaklarınızı korurken, mutfakta işinizi kolaylaştırıyor.

Fiyatı şuanda 217,08TL.

Karaca Stark 2li Kesme Tahtası

Kapüşonlu tasarımı sayesinde rüzgâr ve soğuğa karşı ekstra koruma sağlarken, sportif duruşu ile tarzınıza enerji katacak!

Soğuk havalarda konfor ve şıklığı bir araya getiriyor. Dayanıklı kumaşı ve sıcak tutan polar dokusuyla hem outdoor aktivitelerde hem günlük kullanım için ideal. 

Fiyatı şu anda 489,89TL.

Kapüşonlu Polar Ceket

6 bölmeli BPA’sız sefer tası, öğle yemeklerinizi düzenli ve taze tutmanın en pratik yolu!

Hava kilitli tasarımı sayesinde sızıntı yapmadan yanınızda taşıyabilir, farklı yiyecekleri ayrı bölmelerde saklayabilirsiniz. Üstelik şık ve kullanışlı beslenme çantasıyla, hem okulda hem işte favoriniz olacak bir bento lunch box deneyimi sunuyor.

Fiyatı 277,90TL

Busstier 1200 ml 2 Katlı 6 Bölmeli BPA'sız PP Plastik Sefer

Orret Home 4 Adet Buzdolabı Organizeri

Çok amaçlı saklama kapları, sebze, meyve veya atıştırmalıkları rahatça yerleştirmenizi ve buzdolabınızda ferah bir alan yaratmanızı sağlıyor.

Fiyatı şuanda 412,90TL.

Orret Home 4 Adet Buzdolabı Organizeri

Busstier Güneş Enerjili LED Bisiklet Feneri, hem güvenliği hem pratikliği bir araya getiriyor!

USB ile şarj edilebilmesi ve güneş enerjisi desteği sayesinde her zaman hazır. Suya dayanıklı yapısı ve kornalı tasarımıyla gündüz veya gece fark etmeksizin güvenli sürüş sunarken, şık ve fonksiyonel tasarımıyla bisikletinizin favori aksesuarı olacak.

Fiyatı şuanda 380,90TL.

LED Bisiklet Feneri

Kablosuz kullanım ve kademeli 3 renk seçeneği ile ortamınıza uygun ışığı ayarlamak artık çok kolay.

Kolay taşınabilir ve mıknatıslı tasarımı sayesinde istediğiniz her yere rahatça yerleştirebilirsiniz. Hem fonksiyonel hem dekoratif bu aplik, evinizin favori aydınlatma parçası olmaya aday.

Fiyatı 200,00TL.

Mıknatıslı Led Işık

Busstier Turbo Duş Başlığı

Yüksek basınç özelliği ve 5 farklı fonksiyon seçeneğiyle, hem rahatlatıcı hem de canlandırıcı bir deneyim sunuyor. Şık krom tasarımıyla banyonuza modern bir dokunuş katarken, kullanımı kolay ve verimli yapısıyla kısa sürede favori duş başlığınız haline gelecek.

Fiyatı 103,90TL

Busstier Turbo Duş Başlığı

Dondurucu ve Mikrodalga Saklama Kabı Seti, mutfakta düzen ve pratikliği bir araya getiriyor!

Çok amaçlı tasarımı sayesinde hem gıdalarınızı derin dondurucuda güvenle saklayabilir hem de mikrodalgada hızlıca ısıtabilirsiniz.

Fiyatı şuanda 199,90TL.

Dondurucu Mikrodalga Saklama Kabı

