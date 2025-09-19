Tasarım ve Performans Arasında Seçim Yapmanıza Gerek Bırakmayan Akıllı Saat: Huawei Watch GT6
Huawei, akıllı saat pazarındaki yükselişini WATCH GT serisinin en yeni üyeleri GT 6 ve GT 6 Pro ile güçlendiriyor.
İki model de 21 güne varan pil ömrü, hassas konumlandırma, profesyonel spor verileri ve gelişmiş sağlık takibiyle yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda günlük hayatın vazgeçilmez aksesuarları olmaya aday. Aralarındaki farklar ise kullanıcıya daha fazla kişiselleştirme imkânı sunuyor.
Tasarım ve renk seçenekleri, iki modelde farklı tarzlara hitap ediyor.
21 güne kadar kullanım ile yeni GT 6 serisi rakiplerini epey geride bırakıyor.
3000 nit'e kadar parlaklık sunan AMOLED ekran ile her senaryoda kullanım kolaylığı sağlanıyor.
Huawei Watch GT 6 ve GT 6 Pro, egzersiz özellikleriyle de yüksek performans, doğruluk ve verimlilik sunuyor.
Her iki model de bisiklet tutkunları için Sanal Bisiklet Gücü özelliğini destekliyor.
Her iki model de yeni TruSense sistemiyle duygusal sağlık takibi, stres ölçümü ve HRV (Kalp Hızı Değişkenliği) gibi gelişmiş metrikler sağlıyor.
FreeBuds 7i ile telefondan bağımsız spor ve müzik deneyimi mümkün.
Her iki model de hem Android hem de iOS cihazlarla sorunsuz çalışıyor.
Sonuç: Farklı ihtiyaçlara yönelik iki güçlü seçenek!
Huawei Watch GT 6 ve GT 6 Pro, lansmana özel fırsatlarla ön siparişe açıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video