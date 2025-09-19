onedio
Tasarım ve Performans Arasında Seçim Yapmanıza Gerek Bırakmayan Akıllı Saat: Huawei Watch GT6

19.09.2025 - 16:50

Huawei, akıllı saat pazarındaki yükselişini WATCH GT serisinin en yeni üyeleri GT 6 ve GT 6 Pro ile güçlendiriyor.

İki model de 21 güne varan pil ömrü, hassas konumlandırma, profesyonel spor verileri ve gelişmiş sağlık takibiyle yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda günlük hayatın vazgeçilmez aksesuarları olmaya aday. Aralarındaki farklar ise kullanıcıya daha fazla kişiselleştirme imkânı sunuyor.

Tasarım ve renk seçenekleri, iki modelde farklı tarzlara hitap ediyor.

GT 6, 46 mm ve 41 mm kasalarıyla şehir hayatına ve farklı bilek boyutlarına uygun hafif ve şık bir yapı sunuyor. Kompozit vegan deri, floroelastomer ve dokuma kayış seçenekleriyle günlük stile ve spor aktivitelerine rahatlıkla uyum sağlıyor. Yeşil, mor, kahverengi, siyah, altın ve beyaz gibi canlı renk seçenekleriyle daha genç ve dinamik bir hava yaratıyor.

GT 6 Pro ise titanyum alaşım gövde ve safir cam ekranıyla premium bir dokunuş arayanlara hitap ediyor. Gümüş titanyum metal, Milano tarzı altın kayış ve klasik siyah floroelastomer gibi daha lüks seçenekler, özellikle iş dünyasında ve özel davetlerde güçlü bir stil ifadesi sağlıyor.

Her iki modelde de binlerce ücretli ve ücretsiz saat kadranı ile hem günlük hem de spor kombinlere göre anlık stil değişimi yapmak mümkün

21 güne kadar kullanım ile yeni GT 6 serisi rakiplerini epey geride bırakıyor.

GT 6 Pro ve GT 6 (46 mm) tek şarjla 21 güne, GT 6 (41 mm) ise 14 güne kadar dayanabiliyor . Bu süreler, açık hava sporları ve yoğun kullanım senaryolarında bile rakiplerinden belirgin biçimde önde.

3000 nit'e kadar parlaklık sunan AMOLED ekran ile her senaryoda kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Her iki saatte de AMOLED ekran bulunuyor, GT 6 Pro, 3000 nit tepe parlaklığı ile doğrudan güneş ışığında bile olağanüstü bir okunabilirlik sağlıyor; bir önceki nesilde 1200 olan bu değer, yeni seri ile büyük bir sıçrama yaratmış durumda.

Huawei Watch GT 6 ve GT 6 Pro, egzersiz özellikleriyle de yüksek performans, doğruluk ve verimlilik sunuyor.

Huawei’nin 3D birleşik konumlandırma teknolojisiyle çalışan yeni Sunflower konumlandırma sistemi sayesinde yeni seri, şehir merkezlerindeki yüksek binalar veya yoğun ağaçlık alanlarda bile milimetrik GPS doğruluğu sağlıyor. 

Böylece açık hava egzersizlerinin takibi ve performans değerlendirmeleri en üst seviyede tutarlılık sağlıyor.

Her iki model de bisiklet tutkunları için Sanal Bisiklet Gücü özelliğini destekliyor.

Bu sayede seri, ek bir güç ölçere gerek kalmadan gerçek zamanlı hız, eğim, kilonuz ve bisikletinizin ağırlığına göre hesaplanan bisiklet sanal gücünü destekleyen ilk akıllı saat olma özelliğine de sahip. 

Ayrıca çeşitlilik isteyenler için GT 6 Pro, outdoor sporlarında daha da ileri giderek patika koşusu için rakım eğilimi ve eğime göre tempo ayarı, golf için vektör haritalar ve kayak modu gibi ek profesyonel metrikler de sunuyor.

Her iki model de yeni TruSense sistemiyle duygusal sağlık takibi, stres ölçümü ve HRV (Kalp Hızı Değişkenliği) gibi gelişmiş metrikler sağlıyor.

Health Insights özelliği, uyku, kalp sağlığı ve egzersiz verilerini bütünsel bir analizle birleştirerek kullanıcının genel sağlık durumuna derinlemesine bakış sunuyor.

Ayrıca  12 farklı duygu durumunu gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor. Gün boyunca stres seviyesini, ruh hâlindeki değişimleri ve kalp hızı değişkenliğini (HRV) ölçerek kullanıcının psikolojik durumuna dair derinlemesine bir tablo sunuyor. 

CE sertifikalı Nabız Dalgası Aritmi Analizi, atriyal fibrilasyon riskini erken tespit edebiliyor.

Düşme algılama özelliği ise tek başına yapılan spor aktivitelerinde acil durumlarda otomatik SOS uyarısı göndererek güvenliği artırıyor.

FreeBuds 7i ile telefondan bağımsız spor ve müzik deneyimi mümkün.

GT 6 ve GT 6 Pro’nun her ikisi de dahili depolama alanına müzik yükleme özelliği sunuyor. HUAWEI FreeBuds 7i kulaklıkları doğrudan saate bağlayarak telefon olmadan müzik dinlemek ve antrenman sırasında tempo, mesafe gibi sesli bildirimleri almak mümkün.

Bu özellik, özellikle koşu ve bisiklet antrenmanlarında telefon taşımadan özgür hareket etmek isteyenler için büyük avantaj.

Her iki model de hem Android hem de iOS cihazlarla sorunsuz çalışıyor.

Huawei Sağlık uygulaması üzerinden tüm verileri detaylı biçimde görüntüleyip analiz etmeye olanak tanıyor. Böylece farklı ekosistemlerde kullanıcı deneyimi sınırlandırılmıyor.

Huawei Health uygulamasını telefonunuz ne olursa olsun indirip, saatinizle düzenli senkronize edilen verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca sunulan verilerin anlaşılabilir olması, gerekli noktalarda açıklamaların ve yönlendirmelerin yer alması da oldukça iyi bir deneyim.

Sonuç: Farklı ihtiyaçlara yönelik iki güçlü seçenek!

Huawei WATCH GT 6 ve GT 6 Pro, ultra uzun pil ömrü, hassas GPS, profesyonel spor metrikleri ve gelişmiş sağlık takibiyle yalnızca sporculara değil, sağlığını ve stilini ön planda tutan herkese hitap ediyor.

GT 6, renkli ve hafif tasarımıyla günlük hayatına teknoloji katan kullanıcılar için cazip bir seçenekken; GT 6 Pro, titanyum gövdesi ve daha ileri outdoor modlarıyla macera ve dayanıklılık arayanlara hitap ediyor.

Her iki model de FreeBuds 7i kulaklık desteği ve telefon bağımsız müzik deneyimiyle giyilebilir teknoloji dünyasında standartları bir kez daha yükseltiyor

Huawei Watch GT 6 ve GT 6 Pro, lansmana özel fırsatlarla ön siparişe açıldı.

Watch GT 6 Pro, 15.999 TL'lik fiyatı ile satışta ve bu fiyata HUAWEI FreeBuds SE 3 ve EasyFit 3 kayış hediye ediliyor.

Watch GT 6 ise 9.999 TL fiyatla satışa sunuluyor ve bu modelin yanında ise EasyFit 3 kayış hediye geliyor.

Online mağazaya özel olarak da Siyah ve kahverengi 41mm WATCH GT 6 modellerini alanlara ek olarak Huawei Akıllı Tartı 3 de hediye ediliyor.

Ayrıca Huawei Online Mağaza'dan yapacağınız alımlarda AGT6PR kupon koduyla 800 TL indirim kazanabilirsiniz.

Tüm satın alımlar çekiliş kampanyasına katılım hakkı sunuyor. Hemen incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!

