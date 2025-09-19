Tasarım ve Performans Arasında Seçim Yapmanıza Gerek Bırakmayan Akıllı Saat: Huawei Watch GT6

GT 6, 46 mm ve 41 mm kasalarıyla şehir hayatına ve farklı bilek boyutlarına uygun hafif ve şık bir yapı sunuyor. Kompozit vegan deri, floroelastomer ve dokuma kayış seçenekleriyle günlük stile ve spor aktivitelerine rahatlıkla uyum sağlıyor. Yeşil, mor, kahverengi, siyah, altın ve beyaz gibi canlı renk seçenekleriyle daha genç ve dinamik bir hava yaratıyor.

GT 6 Pro ise titanyum alaşım gövde ve safir cam ekranıyla premium bir dokunuş arayanlara hitap ediyor. Gümüş titanyum metal, Milano tarzı altın kayış ve klasik siyah floroelastomer gibi daha lüks seçenekler, özellikle iş dünyasında ve özel davetlerde güçlü bir stil ifadesi sağlıyor.

Her iki modelde de binlerce ücretli ve ücretsiz saat kadranı ile hem günlük hem de spor kombinlere göre anlık stil değişimi yapmak mümkün