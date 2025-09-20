İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Eylül Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 26 Eylül 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
19 - 25 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 245 TL
Bioblas Şampuan 360 ml 109,75 TL
Eti Popkek Kek 9,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Tazenin Yıldızları
Kahvaltının Yıldızları
25 Eylül 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Onvo 75" Frameless UHD QLED Google Tv 32.999 TL
SEG Kurutma Makinesi 13.799 TL
English Home Inox Çay Makinesi 2.199 TL
APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
Oyuncak Prenses Oyun Evi 379 TL
Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.999 TL
Enjoy Tavuklu Köpek Maması 10 Kg 499 TL
Bambu Tepsili Latte Bardağı Seti 149 TL
Hascevher 6 Parça Tencere Seti 999 TL
Jüt Görünümlü Natural Kilim 100x100 cm 429 TL
26 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 39.900 TL
Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL
Desenli Emaye Tencere 429 TL
Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL
LEGO Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL
ŞOK 20 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Aprilla Dekupaj Testere 749 TL
Haftanın Win Ürünleri
