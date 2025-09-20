onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Eylül Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Eylül Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.09.2025 - 14:53

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 26 Eylül 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19 - 25 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 245 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 245 TL
onedio.com

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 22,50 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 110 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 77,50 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Nar Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 119 TL

  • Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 1300 gr 189 TL

  • Seyidoğlu Tahin 1 Kg 169 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 99,50 TL

  • Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg 82,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 155 TL

  • Samba Patates Cipsi 135 gr 39 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 119 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 52,50 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Bioblas Şampuan 360 ml 109,75 TL

Bioblas Şampuan 360 ml 109,75 TL
onedio.com

  • Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 129,90 TL

  • Naturoil Hindistan Cevizi Yağı 150 gr 99 TL

  • Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 89 TL

  • Duru Sıvı Sabun 3 Litre 99,50 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 Litre 52,50 TL

  • Asperox Sarı Güç Ultra Yoğun Çözücü Sprey 1 Litre 89 TL

  • Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü Sprey 1 Litre 89 TL

  • Bingo Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 129 TL

  • Peros Toz Deterjan 7 Kg 249,50 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 89 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan 2,97 Litre 199 TL

Eti Popkek Kek 9,50 TL

Eti Popkek Kek 9,50 TL
onedio.com

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 99,50 TL

  • Torku Çikolata 45 TL

  • Damak Çikolata 45 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
onedio.com

25 Eylül 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Onvo 75" Frameless UHD QLED Google Tv 32.999 TL

Onvo 75" Frameless UHD QLED Google Tv 32.999 TL
onedio.com

  • Hi-Level 32' HDR WebOS Tv 5.799 TL

  • Canon 63430 Tanklı Yazıcı 5.299 TL

  • HiKing A4 Cep Telefonu 5.499 TL

  • Go Mobile Kablosuz Mouse 75 TL

  • Thull Kafaüstü Gaming Kulaklık 449 TL

  • Thull Kablosuz Gaming Kulaklık 399 TL

  • Thull Gaming Klavye 349 TL

  • Thull Gaming Mouse 249 TL

  • Thull Gaming Hoparlör 599 TL

  • Hilfe Akım Korumalı Priz Çoklayıcı 349 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 879 TL

  • Orta Boy PP Valiz 759 TL

  • Kabin Boy PP Valiz 689 TL

  • PP Makyaj Çantası 329 TL

İndirimli valizlere buradan göz atabilirsiniz.

SEG Kurutma Makinesi 13.799 TL

SEG Kurutma Makinesi 13.799 TL
onedio.com

  • SEG No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

  • SEG Buzdolabı 11.499 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

English Home Inox Çay Makinesi 2.199 TL

English Home Inox Çay Makinesi 2.199 TL
onedio.com

  • Pierre Cardin Elektrikli Katlanabilir Cezve 549 TL

  • English Home El Blenderı 999 TL

  • Arzum Dikey Süpürge 1.699 TL

  • Pierre Cardin Çelik Kettle 599 TL

  • Samsung Cyclone Süpürge 3.999 TL

  • Vestel Barista Yarı Otomatik Espresso Makinesi 3.999 TL

  • İtimat Mini Fırın 1.899 TL

  • English Home Stand Mikser 4.749 TL

  • Kiwi Tost Makinesi 699 TL

  • Sinbo Halı / Koltuk Yıkama Makinesi 3.799 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atabilirsiniz.

APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
onedio.com
  • ReVolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 45.990 TL

Oyuncak Prenses Oyun Evi 379 TL

Oyuncak Prenses Oyun Evi 379 TL
onedio.com

  • Oyuncak Askılı Makyaj Çantası 119 TL

  • Oyuncak Kekli Çay Sepeti 189 TL

  • Oyuncak Tombul Beşik 139 TL

Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.999 TL

Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.999 TL
onedio.com

  • Kiwi Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 1.899 TL

  • Kiwi Köpek Gezdirme Tasması 229 TL

  • Evcil Hayvan Eğitim Pedi 10'lu 79,50 TL

  • Kiwi Evcil Hayvan Oyuncağı Balık 229 TL

  • Kiwi Evcil Hayvan Oyuncağı Hareketli İpli Top 179 TL

  • Evcil Hayvan Taşıma Çantası 229 TL

  • Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı 929 TL

  • Kiwi Evcil Havyan Tarama Fırçası 59,50 TL

Enjoy Tavuklu Köpek Maması 10 Kg 499 TL

Enjoy Tavuklu Köpek Maması 10 Kg 499 TL
onedio.com

  • Gourmet Gold Hindili Kedi Yaş Mama 30 TL

  • Kitekat Tavuklu Yaş Kedi Maması 15 TL

  • Dreamies Ördekli Kedi Ödül Maması 32,50 TL

  • Dream Cat Kedi Kumu 10 L 169 TL

  • Felix Kuzu Etli Yaş Kedi Maması 16,50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bambu Tepsili Latte Bardağı Seti 149 TL

Bambu Tepsili Latte Bardağı Seti 149 TL
onedio.com

  • Borosilikat Kupa 39,50 TL

  • Espresso Fincanı 6'lı 99,50 TL

  • Borosilikat Cappucino Bardağı 350 ml 69,50 TL

  • 3'ü 1 Arada Bambu Kapaklı French Press 199 TL

  • Borosilikat Sütlük 500 ml 69,50 TL

  • Keramika Seramik Kupa 69,50 TL

  • Ayaklı Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL

  • Kristal Tepsi 129 TL

  • Kahve Bardağı 340 ml 15 TL

  • Kahve Dekorlu Mum 99,50 TL

Hascevher 6 Parça Tencere Seti 999 TL

Hascevher 6 Parça Tencere Seti 999 TL
onedio.com

  • Cam Küllük 39,50 TL

  • Kristal Baharatlık Seti 6'lı 149 TL

  • Manuel İpli Doğrayıcı 159 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 199 TL

  • Silikon Servis Gereçleri 29,50 TL

  • Silikon Tepsi Tutacağı 29,50 TL

  • Silikon Nihale 29,50 TL

  • Rakle Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 189 TL

  • Rakle Rimli Su Bardağı 3'lü 149 TL

  • Rakle Baskılı Kupa 79,50 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 79,50 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 2'li 79,50 TL

  • Saklama Kabı 24,50 TL

  • Bölmeli Saklama Kabı 39,50 TL

  • Ahşap Saplı Kristal Sosluk Seti 99,50 TL

  • Lisanslı Titan Matara 500 ml 89,50 TL

  • Cam Kavanoz 1,4 Litre 69,50 TL

Jüt Görünümlü Natural Kilim 100x100 cm 429 TL

Jüt Görünümlü Natural Kilim 100x100 cm 429 TL
onedio.com

  • Jüt Görünümlü Natural Kilim 80x200 cm 679 TL

  • Koltuk Örtüsü 170x210 cm 159 TL

  • Saçaklı Banyo Havlu Seti 179 TL

  • Zorluteks Lisanslı Tek Kişilik Baskılı Battaniye 449 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL

  • Erkek Selanik Jogger Pantolon 349 TL

  • Çocuk Selanik Jogger Pantolon 299 TL

  • Kutulu Toka 79,50 TL

  • Mini Çöp Kovası 39,50 TL

  • 2 Katlı Organizer 139 TL

  • Kadın / Erkek Spor Havlu Çorap 3'lü 69,50 TL

  • Erkek Soket Çorap 5'li 79,50 TL

  • Çok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 139 TL

  • Ayakkabı Rampası 21,50 TL

  • Çamaşır İpi 17,50 TL

  • Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li 159 TL

  • Silikon Klozet Fırçası 49,50 TL

  • Metaltex Tuvalet Kağıtlığı / Askılı Banyo Rafı 169 TL

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL

Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
onedio.com

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

  • Kumtel XXL Midi Fırın 3.190 TL

  • Philips Airfryer 3.790 TL

  • Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

  • Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL

  • Fakir Brilla Buharlı Ütü 1.375 TL

  • Altus Mini Ütü 890 TL

  • QU Multi Brewer 399 TL

  • Rexon 2in1 Saç Düzleştirici Tarak ve Kıvırıcı 799 TL

  • Fakir Exetrim Saç&Sakal Kesme Makinesi 699 TL

  • 3 Fonksyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL

  • Titreşimli Göz Altı Masaj Aleti 149 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atabilirsiniz.

LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 39.900 TL

LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 39.900 TL
onedio.com

  • LG 55' 4K HDR10 Nanocell Tv 32.900 TL

  • Polisan Aqua Tavan Boyası 17,5 Kg 499 TL

  • Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg 399 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL

Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL
onedio.com

  • Chef's Kek Kalıbı 149 TL

  • Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri 35 TL

  • Kağıt Sufle Kabı 10'lu 29 TL

  • Silikon kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL

  • Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri 149 TL

  • Bıçak / Soyacak Çeşitleri 3'lü 99 TL

  • Saklama Kaplı Kurabiye Seti 99 TL

  • Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı 99 TL

  • Silikon Set 3'lü 129 TL

  • Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL

  • Yuvarlak Tepsi 89 TL

  • Renkli Saklama / Karıştırma Kabı 149 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 109 TL

  • Tepsili Kahvaltılık 129 TL

  • 3 Bardaklı Çelik Termos 399 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 32 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1170 ml 35 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 2470 ml 59 TL

  • Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 129 TL

  • Karma Mutfak Ürünleri 32 TL

  • Telefon Tutucu 13 TL

  • Ahşap Görünümlü Plastik Askı 55 TL

  • Çizgi Gravürlü Banyo Seti 429 TL

Desenli Emaye Tencere 429 TL

Desenli Emaye Tencere 429 TL
onedio.com

  • Tek Fiyat Emaye Ürünler 319 TL

  • Pasta Tabağı 4'lü 219 TL

  • Benante Makarna Tabağı 89 TL

  • Benante Dikdörtgen Servis Tabağı 79 TL

  • Benante 2 Bölmeli Servis Tabağı 89 TL

  • Cam Kurabiyelik 129 TL

  • Çift Cidarlı Cam Kupa 6'lı 219 TL

  • Cam Espresso Fincanı 6'lı 99 TL

  • LAV Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

  • LAV Lal Su Bardağı 3'lü 89 TTL

  • LAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 59 TL

  • LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 119 TL

  • Pirge Şef Bıçağı 19 cm 349 TL

  • Pirge Dilimleme Bıçağı 299 TL

  • Oval Çelik Sunum Tepsisi 59 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL
onedio.com

  • Softy Tek Kişilik Battaniye 499 TL

  • Çift Kaplan Düğmeli Pijama Takımı 369 TL

  • Çift Kaplan Erkek Pijama Takımı 309 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Sıvı Geçirmez Alez 225 TL

  • Yastık Alezi 65 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 79 TL

  • Kadın / Erkek Polar Yelek 209 TL

  • Çocuk Polar Yelek 179 TL

  • Erkek Pantolon 319 TL

  • M.Botti Sweatshirt 179 TL

  • Penye Yastık Kılıfı 2'li 75 TL

  • Kurulama Bezi 39 TL

  • Kıvırcık Paspas 139 TL

  • Büyük Beden Bluz 239 TL

  • Çocuk Ev Ayakkabısı 169 TL

  • Kapı Önü Paspası 65 TL

  • Demlematik 36 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi 29 TL

  • Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi 35 TL

LEGO Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL

LEGO Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL
onedio.com

  • Polis Arabası 399 TL

  • Friends Plaj Su Motoru 375 TL

  • Maze Breaker Robot Oyuncak 899 TL

  • Doktor Çantası 119 TL

  • Manyetik Eğitici Puzzle 799 LTL

ŞOK 20 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Aprilla Dekupaj Testere 749 TL

Aprilla Dekupaj Testere 749 TL
onedio.com

  • Avuç Taşlama 749 TL  

  • Darbeli Matkap 749 TL

  • Aprilla Şarjlı Budama Makinesi 1.190 TL 

  • Şarjlı Polisaj Makinesi 699 TL 

  • Katlanabilir Şarjlı Vidalama 349 TL 

  • Silikon Tabancası 149 TL 

  • Şarjlı Hassas Tornavida Seti 699 TL 

  • 3'lü Nisan Flash Priz 209 TL 

  • 3'lü Nisan Flash Beyaz Golyat 149 TL 

  • Panosonic Led Ampul Beyaz Işık 50 TL 

  • 6'lı Varta Energy Pil AA / AAA 79 TL

  • Pattex Japon Yapıştırıcı 39,95 TL 

  • 150 ml WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 100 TL 

  • Paketleme Bandı 37,50 TL 

  • 3 Basamaklı Merdiven 799 TL

25 TL üstü alışverişlerde; 

  • 100'lü Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu 60 TL 

  • 2 litre Bingo Sıvı Bakım Deterjanı 99 TL 

  • Ülker Hobby Kakaolu Krema 110 TL 

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 210 TL 

  • Fide Eko Ton Balığı 100 TL

Haftanın Win Ürünleri

Haftanın Win Ürünleri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın