19 - 25 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

19 - 25 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.09.2025 - 15:36

19 - 25 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 Eylül 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 245 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 245 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 22,50 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 110 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 77,50 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Nar Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 119 TL

  • Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 1300 gr 189 TL

  • Seyidoğlu Tahin 1 Kg 169 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 99,50 TL

  • Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg 82,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 155 TL

  • Samba Patates Cipsi 135 gr 39 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 119 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 52,50 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Bioblas Şampuan 360 ml 109,75 TL

  • Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 129,90 TL

  • Naturoil Hindistan Cevizi Yağı 150 gr 99 TL

  • Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 89 TL

  • Duru Sıvı Sabun 3 Litre 99,50 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 Litre 52,50 TL

  • Asperox Sarı Güç Ultra Yoğun Çözücü Sprey 1 Litre 89 TL

  • Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü Sprey 1 Litre 89 TL

  • Bingo Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 129 TL

  • Peros Toz Deterjan 7 Kg 249,50 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 89 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan 2,97 Litre 199 TL

Eti Popkek Kek 9,50 TL

Eti Popkek Kek 9,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 99,50 TL

  • Torku Çikolata 45 TL

  • Damak Çikolata 45 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
