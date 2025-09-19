onedio
BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 26 Eylül 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.09.2025 - 14:26 Son Güncelleme: 19.09.2025 - 14:37

26 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

  • Kumtel XXL Midi Fırın 3.190 TL

  • Philips Airfryer 3.790 TL

  • Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

  • Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL

  • Fakir Brilla Buharlı Ütü 1.375 TL

  • Altus Mini Ütü 890 TL

  • QU Multi Brewer 399 TL

  • Rexon 2in1 Saç Düzleştirici Tarak ve Kıvırıcı 799 TL

  • Fakir Exetrim Saç&Sakal Kesme Makinesi 699 TL

  • 3 Fonksyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL

  • Titreşimli Göz Altı Masaj Aleti 149 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atabilirsiniz.

LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 39.900 TL

  • LG 55' 4K HDR10 Nanocell Tv 32.900 TL

  • Polisan Aqua Tavan Boyası 17,5 Kg 499 TL

  • Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg 399 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL

  • Chef's Kek Kalıbı 149 TL

  • Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri 35 TL

  • Kağıt Sufle Kabı 10'lu 29 TL

  • Silikon kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL

  • Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri 149 TL

  • Bıçak / Soyacak Çeşitleri 3'lü 99 TL

  • Saklama Kaplı Kurabiye Seti 99 TL

  • Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı 99 TL

  • Silikon Set 3'lü 129 TL

  • Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL

  • Yuvarlak Tepsi 89 TL

  • Renkli Saklama / Karıştırma Kabı 149 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 109 TL

  • Tepsili Kahvaltılık 129 TL

  • 3 Bardaklı Çelik Termos 399 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 32 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1170 ml 35 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 2470 ml 59 TL

  • Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 129 TL

  • Karma Mutfak Ürünleri 32 TL

  • Telefon Tutucu 13 TL

  • Ahşap Görünümlü Plastik Askı 55 TL

  • Çizgi Gravürlü Banyo Seti 429 TL

Desenli Emaye Tencere 429 TL

  • Tek Fiyat Emaye Ürünler 319 TL

  • Pasta Tabağı 4'lü 219 TL

  • Benante Makarna Tabağı 89 TL

  • Benante Dikdörtgen Servis Tabağı 79 TL

  • Benante 2 Bölmeli Servis Tabağı 89 TL

  • Cam Kurabiyelik 129 TL

  • Çift Cidarlı Cam Kupa 6'lı 219 TL

  • Cam Espresso Fincanı 6'lı 99 TL

  • LAV Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

  • LAV Lal Su Bardağı 3'lü 89 TTL

  • LAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 59 TL

  • LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 119 TL

  • Pirge Şef Bıçağı 19 cm 349 TL

  • Pirge Dilimleme Bıçağı 299 TL

  • Oval Çelik Sunum Tepsisi 59 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL

  • Softy Tek Kişilik Battaniye 499 TL

  • Çift Kaplan Düğmeli Pijama Takımı 369 TL

  • Çift Kaplan Erkek Pijama Takımı 309 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Sıvı Geçirmez Alez 225 TL

  • Yastık Alezi 65 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 79 TL

  • Kadın / Erkek Polar Yelek 209 TL

  • Çocuk Polar Yelek 179 TL

  • Erkek Pantolon 319 TL

  • M.Botti Sweatshirt 179 TL

  • Penye Yastık Kılıfı 2'li 75 TL

  • Kurulama Bezi 39 TL

  • Kıvırcık Paspas 139 TL

  • Büyük Beden Bluz 239 TL

  • Çocuk Ev Ayakkabısı 169 TL

  • Kapı Önü Paspası 65 TL

  • Demlematik 36 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi 29 TL

  • Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi 35 TL

LEGO Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL

  • Polis Arabası 399 TL

  • Friends Plaj Su Motoru 375 TL

  • Maze Breaker Robot Oyuncak 899 TL

  • Doktor Çantası 119 TL

  • Manyetik Eğitici Puzzle 799 LTL

