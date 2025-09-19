BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 26 Eylül 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
26 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 39.900 TL
Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL
Desenli Emaye Tencere 429 TL
Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL
LEGO Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL
