20 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
17.09.2025 - 16:58

ŞOK 20 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Eylül - 23 Eylül 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Aprilla Dekupaj Testere 749 TL

  • Avuç Taşlama 749 TL  

  • Darbeli Matkap 749 TL

  • Aprilla Şarjlı Budama Makinesi 1.190 TL 

  • Şarjlı Polisaj Makinesi 699 TL 

  • Katlanabilir Şarjlı Vidalama 349 TL 

  • Silikon Tabancası 149 TL 

  • Şarjlı Hassas Tornavida Seti 699 TL 

  • 3'lü Nisan Flash Priz 209 TL 

  • 3'lü Nisan Flash Beyaz Golyat 149 TL 

  • Panosonic Led Ampul Beyaz Işık 50 TL 

  • 6'lı Varta Energy Pil AA / AAA 79 TL

  • Pattex Japon Yapıştırıcı 39,95 TL 

  • 150 ml WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 100 TL 

  • Paketleme Bandı 37,50 TL 

  • 3 Basamaklı Merdiven 799 TL

25 TL üstü alışverişlerde; 

  • 100'lü Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu 60 TL 

  • 2 litre Bingo Sıvı Bakım Deterjanı 99 TL 

  • Ülker Hobby Kakaolu Krema 110 TL 

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 210 TL 

  • Fide Eko Ton Balığı 100 TL

Haftanın Win Ürünleri

