Bugün İndirimde Neler Var? 17 Eylül 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 17 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 17.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Oyun tutkunlarının vazgeçilmezi Razer DeathAdder V3, ergonomik tasarımı ve HyperPolling teknolojisi ile son derece hızlı tepki süresi sunuyor.
Şık sofraların tamamlayıcısı Paşabahçe Iconic Su Bardağı, sade tasarımıyla hem günlük hem özel davetlerde kullanılabilir.
Hem günlük kullanım için ideal hem de sevdiklerinize şık bir hediye alternatifi.
Ev temizliği ve hijyenin sevilen ürünlerinde süper fırsat!
Klasiklerden çocuk kitaplarına kadar geniş yelpazede eserleriyle öne çıkan İş Bankası Yayınları, stoklarla sınırlı kampanyasında 4 kitabı sadece 100 TL’ye sunuyor.
Spor yapanların favorisi olacak Protein Ocean protein bar, lansmana özel %15 indirim ve ayrıca “onedio” koduyla %10 ekstra indirimle satışta.
Rahatlığı ve tarzı bir arada sunan Mugo Basic sweatshirt, %68’e varan indirimle gardıropların favori parçası olmaya aday.
Minimalist ve şık kombinlerin tamamlayıcısı olan bu beyaz oversize gömlek, %50 indirim avantajıyla satışta.
Yumuşacık dokusuyla öne çıkan 3’lü havlu seti, %65 indirimle banyonuza hem şıklık hem de kalite katacak.
Favori nem ikilisinde %25 indirim!
Züber'de Mega Eylül fırsatlarını kaçırmayın.
