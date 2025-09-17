onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 17 Eylül 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 17 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.09.2025 - 16:42 Son Güncelleme: 17.09.2025 - 17:06

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 17 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 17.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Oyun tutkunlarının vazgeçilmezi Razer DeathAdder V3, ergonomik tasarımı ve HyperPolling teknolojisi ile son derece hızlı tepki süresi sunuyor.

Uzun süreli oyunlarda bile rahatlık sağlarken, hassasiyet isteyen anlarda performansından ödün vermeyen bu mouse günün fırsatları arasında yer alıyor.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

4 aydır kullanıyorum. Bir kez pişman olmadım. Gerçekten fiyatını hak ediyor.

Şık sofraların tamamlayıcısı Paşabahçe Iconic Su Bardağı, sade tasarımıyla hem günlük hem özel davetlerde kullanılabilir.

Fırsatı kaçırmadan buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Hem günlük kullanım için ideal hem de sevdiklerinize şık bir hediye alternatifi.

Kalite ve zarafeti bir arada sunan Faber-Castell kalem, özel hediye kutusuyla geliyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Ev temizliği ve hijyenin sevilen ürünlerinde süper fırsat!

Omo, Yumoş, Domestos ve Cif markalarında geçerli 2 al 1 öde kampanyasıyla stoklar bitmeden avantajı yakalayın.

Linkini buraya bıraktım.

Klasiklerden çocuk kitaplarına kadar geniş yelpazede eserleriyle öne çıkan İş Bankası Yayınları, stoklarla sınırlı kampanyasında 4 kitabı sadece 100 TL’ye sunuyor.

Kitapseverler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Linkini buraya bıraktım.

Spor yapanların favorisi olacak Protein Ocean protein bar, lansmana özel %15 indirim ve ayrıca “onedio” koduyla %10 ekstra indirimle satışta.

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için birebir.

Linkini buraya bıraktım.

Rahatlığı ve tarzı bir arada sunan Mugo Basic sweatshirt, %68’e varan indirimle gardıropların favori parçası olmaya aday.

Hem kadın hem erkek için uygun kesimiyle her tarza uyum sağlıyor.

Linkini buraya bıraktım.

Minimalist ve şık kombinlerin tamamlayıcısı olan bu beyaz oversize gömlek, %50 indirim avantajıyla satışta.

Hem ofiste hem günlük hayatta kurtarıcı parça olacak.

Linki burada.

Yumuşacık dokusuyla öne çıkan 3’lü havlu seti, %65 indirimle banyonuza hem şıklık hem de kalite katacak.

Linki burada.

Favori nem ikilisinde %25 indirim!

Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem ikilisi seti Mega Eylül'e özel 1275 TL!

Linkini buraya bıraktım.

Züber'de Mega Eylül fırsatlarını kaçırmayın.

%40'a varan indirimlerle sevdiğin lezzetleri stoklayabilirsin.

Linkini buraya bıraktım.

