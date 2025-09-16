onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
23 Eylül 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 23 Eylül 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.09.2025 - 11:33

23 Eylül Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nuga Kakolu Fındık Kreması 650 gr 175 TL

Nuga Kakolu Fındık Kreması 650 gr 175 TL

  • Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2x700 gr 149,50 TL

  • Kellogg’s Special K Tam Buğday ve Pirinç Gevreği 92,50 TL

  • Kellogg’s Şeker İlavesiz Granola 92,50 TL

  • Cafe Crown Hazır Kahve Çeşitleri 7,50 TL

  • Nescafe Matinal Çözünebilir Kahve 100 gr 89 TL

  • İçim Fit Yüksek Proteinli Kakaolu Süt 400 ml 42,50 TL

  • Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir 250 ml 27,50 TL

  • Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 72,50 TL

  • Oneo Şekersiz Sakız 14 gr 14,50 TL

  • Eti Crax Thins 39 TL

  • Schogetten Çilek Aromalı Dondurulabilir Çikolata 100 gr 75 TL

  • Torku Sütlü Kremalı Bisküvi 36x83 gr 39,50 TL

  • Gusto Çikolatalı Kruvasan 240 gr 65 TL

  • Dudomi Noodle Körili 700 gr 75 TL

  • Wasa Gevrek Ekmek Sade 275 gr 79 TL

  • Tada Mısır Konservesi 400 gr 15 TL

  • Şitoğlu %100 Nar Ekşisi 340 gr 72,50 TL

  • Sleeve Top Oyuncaklı Sakız 49 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Mutfağım Kanola Yağı 5 L Pet 349 TL

Mutfağım Kanola Yağı 5 L Pet 349 TL

  • Aysan Çubuk Salatalık Turşusu 670 gr 79,50 TL

  • Kent Boringer Natürel Sızma Zeytinyağı 500 gr 125 TL

  • Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 Kg 175 TL

  • Zeytino Siyah Zeytin 1000 gr 169 TL

  • Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 gr 150 TL

  • Tat Domates Püresi 680 gr 29,50 TL

  • Torku Üzüm Pekmezi 400 gr 79,50 TL

  • Serel Tahin 1000 gr 159,50 TL

  • Metin Ekstra Geleneksel Çilek Reçeli 1 Kg 79,50 TL

  • Sabah Margarin Klasik Kase 250 gr 27,50 TL

  • Fermeden Elma Sirkesi 500 ml 32,50 TL

  • Zühre Ana Ananas Sirke 500 ml 125 TL

  • Burcu Sos Çeşitleri 49,50 TL

  • Tukaş Ketçap 1000 gr 44,50 TL

  • Tukaş Mayonez 840 gr 49,50 TL

  • Unlüx Ekmek Lavaş 540 gr 20 cm 39,50 TL

  • Fatira Dilimli Köy Ekmeği 300 gr 19,75 TL

  • Makaroma Makarna Çeşitleri 34,50 TL

  • Gülsan Topping Sos Çeşitleri 350 gr 42,50 TL

  • Kent Boringer Karbonat 1 Kg 54,50 TL

  • Sanitta Soğan & Sarımsak Tozu 50 gr 15 TL

  • Güzin Susam 200 gr 44,50 TL

  • Duru Keten Tohumu 10x8 gr 17,50 TL

  • Duru Chia Tohumu 10x8 gr 22,50 TL

Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 89,50 TL

Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 89,50 TL

  • Er Piliç Piliç Baget 1 Kg 59,90 TL

  • Yörükoğlu Tereyağı 1000 gr 369 TL

  • Peysan Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 3000 gr 349 TL

  • Pınar Açıkbüfe Hindi Sosis 430 gr 79 TL

  • Namet Dana Macar Salam 2x50 gr 45 TL

  • Danet Dana Kebap 270 gr 149 TL

  • Gündoğdu Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 259 TL

  • Peysan Tam Yağlı Kaşkaval Peyniri 600 gr 179 TL

  • Gedik Piliç Schnitzel 700 gr 79 TL

  • Maret Hindi Füme 110 gr 39,50 TL

  • Peysan Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 gr 229 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL

  • Aknaz Tam Yağlı Taze Sürülebilir Peynir Çeşitleri 39,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Yumuşak Süzme Peynir 500 gr 89,50 TL

  • Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 gr 84,50 TL

  • Dost Ayran 2 L 55 TL

  • Yörükoğlu Ayran 170 ml 5,75 TL

  • Superfresh Milföy Hamuru 1000 gr 99 TL

  • Feast Tırtıklı Ufo Patates 1000 gr 89,50 TL

  • Sek Çilekli Quark 140 gr 37,50 TL

  • Muratbey Topi Peynir 200 gr 99 TL

  • Muratbey Burgu Peynir 200 gr 99 TL

  • Ahmad Tea Demlik Süzen Poşet Siyah Çay Çeşitleri 89 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın