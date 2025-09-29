onedio
Evcil Dostlarınız İçin Hem Sizi Hem Onları Mutlu Edecek İndirimler

Evcil Dostlarınız İçin Hem Sizi Hem Onları Mutlu Edecek İndirimler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.09.2025 - 14:14

Amazon'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel fırsatlar erkenden başladı. Evcil dostlarınızın ihtiyaçlarını karşılamak hiç bu kadar keyifli ve pratik olmamıştı! Ödül mamalardan kedi kumlarına, köpek taraklarından kedi tırnak makaslarına kadar geniş bir ürün yelpazesi, indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, hem bütçenizi zorlamadan alışveriş yapın hem de minik dostlarınızı mutlu edin.

Bu içerik 29.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Patili dostlarınız için özel indirimleri keşfetme zamanı! Fırsatlar tükenmeden bir göz atmaya ne dersiniz?👇

Patili dostlarınız için özel indirimleri keşfetme zamanı! Fırsatlar tükenmeden bir göz atmaya ne dersiniz?👇

Purina Mamalarda 2. ürüne  50% indirim!

Whiskas, Pedigree, Dreamies ve diğer mamalarda 200 TL ve üzerine %40 indirim!

Ferplast, Supreme, Simple Solution ve Vet's Best ürünlerinde sepette 25% indirim!

Fırsatların tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Sizin İçin Seçtiklerimiz;

LindoCat Kedi Kumu, doğal yapısıyla hem sizin hem de minik dostunuzun konforunu düşünerek üretilmiş.

LindoCat Kedi Kumu, doğal yapısıyla hem sizin hem de minik dostunuzun konforunu düşünerek üretilmiş.

Yüksek sıvı emme kapasitesi sayesinde anında topaklanıyor, böylece temizlik hem hızlı hem de pratik hale geliyor. Üstelik ferah pudra kokusuyla evde hoş bir atmosfer yaratacak.

LindoCat Lindo Cat Bebek Pudralı İnce Taneli Kedi Kumu

Fırsatların tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Busstier Paslanmaz Çelik Kedi ve Köpek Mama Kabı

Busstier Paslanmaz Çelik Kedi ve Köpek Mama Kabı

Kaymaz tabanı sayesinde mama saatlerinde devrilme ya da kayma sorunu yaşatmıyor. Sağlam yapısıyla uzun süre güvenle kullanabileceğiniz pratik bir ürün.

Kedi ve Köpek Mama Kabı

Busstier Otomatik Temizlenen Kedi Köpek Tarağı

Busstier Otomatik Temizlenen Kedi Köpek Tarağı

Fazla tüyleri kolayca topluyor, ardından tek bir dokunuşla temizlenerek tekrar kullanıma hazır hale geliyor. Hem sizin için pratik hem de dostunuz için konforlu bir bakım çözümü.

Busstier Otomatik Temizlenen Kedi Köpek Tarağı

Fırsatların tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

ZooVital Steril Paste, kısırlaştırılmış kediler için özel olarak geliştirilen vitamin macunu.

ZooVital Steril Paste, kısırlaştırılmış kediler için özel olarak geliştirilen vitamin macunu.

Günlük beslenmelerine eklenen bu lezzetli destek, onların ihtiyaç duyduğu vitaminleri karşılamaya yardımcı olurken aynı zamanda keyifle tüketilebilecek pratik bir takviye sunuyor.

ZooVital Steril Paste Kısırlaştırılmış Kediler için Vitamin Macun

Croque Kuzulu Yavru Köpek Maması 3kg

Croque Kuzulu Yavru Köpek Maması 3kg

2. aydan itibaren yavru ve büyüme dönemindeki dostlarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek için beslenme uzmanları tarafından hazırlanmış. Beslenme uzmanlarının formülü sayesinde günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olurken, lezzetli içeriğiyle de minik dostunuzun iştahına hitap ediyor.

Croque Kuzulu Yavru Köpek Maması

8in1 Delights Beef Twisted Sticks Burgu Çubuklar

8in1 Delights Beef Twisted Sticks Burgu Çubuklar

Burgu şeklindeki çubuklar, içeriğindeki gerçek sığır etiyle dostunuzun damak zevkine hitap ederken aynı zamanda çiğneme isteğini karşılamaya yardımcı oluyor. 10’lu paket sayesinde uzun süre keyifli ödül anları yaşayacak!

8in1 Delights Beef Twisted Sticks Burgu Çubuklar

Fırsatların tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kedi Tırnak Makası

Kedi Tırnak Makası

Kediler için çelik tırnak makası, ergonomik tasarımıyla konforlu bir kullanım sunuyor. 

Kullanıcı yorumu;

Gayet güzel tırnakları kesiyor.6-7 aydır kullanıyorum körelme falanda olmadı.

Kedi Tırnak Makası

Dreamies Mega Pack Somonlu Kedi Ödül Maması

Dreamies Mega Pack Somonlu Kedi Ödül Maması

Somon aromasıyla kedilerin damak zevkine hitap ederken, pratik paket boyu sayesinde uzun süre taze kalıyor.

Dreamies Mega Pack Somonlu Kedi Ödül Maması

Kedi ve köpeklerin neden olduğu lekeler, kokular artık sorun değil!

Kedi ve köpeklerin neden olduğu lekeler, kokular artık sorun değil!

Simple Solution, evinizde ve aracınızda halı, döşeme ve kumaşlarda etkili temizlik sağlıyor. 

Simple Solution Kediler ve Köpekler için Leke ve Koku Giderici

Ferplast Atlas 10 Taşıma Çantası

Ferplast Atlas 10 Taşıma Çantası

Minik dostunuzu güvenle ve rahatça taşımanız için tasarlanmış. Hafif yapısı ve sağlam tasarımıyla hem seyahatlerde hem de günlük gezilerde pratik bir kullanım sunacak.

Ferplast Atlas 10 Taşıma Çantası

