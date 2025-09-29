Evcil Dostlarınız İçin Hem Sizi Hem Onları Mutlu Edecek İndirimler
Amazon'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel fırsatlar erkenden başladı. Evcil dostlarınızın ihtiyaçlarını karşılamak hiç bu kadar keyifli ve pratik olmamıştı! Ödül mamalardan kedi kumlarına, köpek taraklarından kedi tırnak makaslarına kadar geniş bir ürün yelpazesi, indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, hem bütçenizi zorlamadan alışveriş yapın hem de minik dostlarınızı mutlu edin.
Bu içerik 29.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Patili dostlarınız için özel indirimleri keşfetme zamanı! Fırsatlar tükenmeden bir göz atmaya ne dersiniz?👇
Sizin İçin Seçtiklerimiz;
LindoCat Kedi Kumu, doğal yapısıyla hem sizin hem de minik dostunuzun konforunu düşünerek üretilmiş.
Busstier Paslanmaz Çelik Kedi ve Köpek Mama Kabı
Busstier Otomatik Temizlenen Kedi Köpek Tarağı
ZooVital Steril Paste, kısırlaştırılmış kediler için özel olarak geliştirilen vitamin macunu.
Croque Kuzulu Yavru Köpek Maması 3kg
8in1 Delights Beef Twisted Sticks Burgu Çubuklar
Kedi Tırnak Makası
Dreamies Mega Pack Somonlu Kedi Ödül Maması
Kedi ve köpeklerin neden olduğu lekeler, kokular artık sorun değil!
Ferplast Atlas 10 Taşıma Çantası
