500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürün Önerileri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.10.2025 - 13:04

Amazon’da 500 TL altına bulabileceğiniz, fiyat-performans oranı yüksek, evde işte ve dışarıda ihtiyaç duyacağınız türden ürünler için hemen sizi aşağıya alalım. 

Bu içerik 01.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Yağmurlu günlere geçiş yaptığımız bugünlerde ihtiyacımız olan bir ürünle başlayalım.

Dayanıklı yapısı ve kompakt tasarımıyla çantanızda kolayca taşıyabilir, ani bastıran yağmurlara karşı her zaman hazırlıklı olabilirsiniz.

Uygun fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Kablo uç kısmındaki LED ışık sayesinde şarj durumunu anında görebiliyor, 1,2 metrelik uzunluğu ile cihazını kullanırken rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz.

Hızlı veri aktarımı ve sağlam yapısıyla da dikkat çeken bu ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Banyo, duş kabini, fayans, araç detay temizliği gibi zorlu yüzeylerde döner başlığı sayesinde etkin temizlik sunan fırça seti, her evde bulunmalı.

Hemen buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Koşu, yürüyüş, kamp, balıkçılık, bisiklet ve diğer dış mekân aktiviteleri için tam da elinizin altında bulunması gereken bir ürün.

300 lümen süper parlak LED far 4 farklı moda sahip. 

Buradan sepete ekleyebilirsiniz.

Çantanızda bulunması gereken ürünlerden biri👇

'Dışarıda tuvalete giremiyorum' derdine son verip, hemen buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Katlanabilir ve taşıması kolay olan bu yağmurluk, sizi ıslanmaktan koruyacak.

Hafif malzemesi hem rüzgâra hem suya dayanıklı.

Linkini buraya bıraktım.

300 yapraklık parfümlü kağıt sabun paketi, dışarda sabun bulma derdini ortadan kaldırıyor!

Kamp, okul ve seyahat sırasında hijyen sağlamak için tam bir kurtarıcı. 

Linkini buraya bıraktım.

Musluğa monte edilebilen bu başlık, 720° dönebilen yapısıyla her açıya ayarlanabilir.

Yumuşak akış, sprey ve karışık modlarıyla su kullanımında tasarruf sağlıyor; hem de işlevsel bir çözüm sunuyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Ultra parlak LED ışığı ile çevrenizi aydınlatacak!

Şarjlı olması sayesinde pil veya kablo derdi yok. Kamp, gece yürüyüşü, acil durumlar için elinizin altında bulunması gereken bir ürün. 

Linki burada.

