Tüylü Dostun Bu Habere Çok Sevinecek! Petzzshop İndirimleri Başladı
Mamalardan ödül mamalarına patili dostlarımız için o kadar çok seçenek var ki. Evde tüylü dostları olanlar tabii ki onlar için en iyisini arıyor. İyisini uyguna almanın şimdi tam sırası! Siz de tüylü dostlarınız için en iyisini arıyorsanız gelin Petzzshop'ta neler indirimde bakalım!
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1. OneVet Kedi Kumu Koku Giderici
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2. 8in1 Delights Tavuklu Köpek Kemik Ödülü
3. OneVet Malt Extra Paste Tüy Yumağı Önleyici Kedi Maltı
4. Acana Adult Large Yetişkin Köpek Maması
5. Hills Young Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması
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6. Royal Canin Persian Adult Yetişkin İran Kedisi Maması
7. Reflex Düğümlü Çiğneme Kemiği Köpek Ödülü
8. Royal Canin Sterilised Yetişkin Kısırlaştırılmış Kedi Maması
9. Royal Canin Labrador Retriever Yetişkin Köpek Maması
10. Pro Plan Adult Somonlu Yetişkin Kedi Maması
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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