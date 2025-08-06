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Tüylü Dostun Bu Habere Çok Sevinecek! Petzzshop İndirimleri Başladı

etiket Tüylü Dostun Bu Habere Çok Sevinecek! Petzzshop İndirimleri Başladı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 17:52

Mamalardan ödül mamalarına patili dostlarımız için o kadar çok seçenek var ki. Evde tüylü dostları olanlar tabii ki onlar için en iyisini arıyor. İyisini uyguna almanın şimdi tam sırası! Siz de tüylü dostlarınız için en iyisini arıyorsanız gelin Petzzshop'ta neler indirimde bakalım!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. OneVet Kedi Kumu Koku Giderici

1. OneVet Kedi Kumu Koku Giderici

Kedili evlerin en çok neye ihtiyacı var diye sorsak herhalde herkes kum için koku giderici der. Kedilerin kumunun kapalı alanda nasıl koktuğunuzu hepimiz biliyoruz. Ne kadar temizlersek temizleyelim 'o' koku hep kalıyor. İşte bu koku giderici sayesinde artık kedinizin kumu mis gibi kokuyor. Çilek aromalı koku, %100 doğal. Bu koku gidericinin başka kokuları da var. Kimyasal içermediği için güvenle kullanabilirsiniz. Kötü kokulara karşı etkili koku giderici, sadece kokuları engellemiyor. Aynı zamanda bakterileri de engelliyor. Bu ürün şu an %38 indirimde. 

OneVet Kedi Kumu Koku Giderici

2. 8in1 Delights Tavuklu Köpek Kemik Ödülü

2. 8in1 Delights Tavuklu Köpek Kemik Ödülü

Köpekleri hem oyalayan hem de diş sağlığına iyi gelen kemik ödülleri köpeği olan herkese lazım. Evde stok yapabileceğiniz kemikler, şu an uygun fiyatıyla tam stok yapmalık. Tavuk tadıyla her köpeğin çok hoşuna giden bir ödül bu! Bu paket 6'lı şekilde geliyor. 20 kilodan aşağı köpeklerin kullanımına uygun ödül ile köpeğiniz daha sağlıklı dişlere ve çene yapısına kavuşuyor. Gerçek tavuk etinden yapıldığı için çok da faydalı!

8in1 Delights Tavuklu Köpek Kemik Ödülü

3. OneVet Malt Extra Paste Tüy Yumağı Önleyici Kedi Maltı

3. OneVet Malt Extra Paste Tüy Yumağı Önleyici Kedi Maltı

Kediler için mutlaka alınması gerekenlerin başında kedi maltı geliyor. Kedilerin yuttukları tüyleri doğal yollardan çıkarması için maltlar kullanılıyor. Tüy yumağı önleyici bu maltı kediler bayılarak yiyor. İçeriğindeki lif ve yağ oranları sayesinde sindirim sistemini destekleyerek kabızlığı önlüyor. İçinde birçok vitamin ve mineral de var. Yani kediniz için hem faydalı hem de lezzetli bir seçenek olacak. Hem yetişkin hem yavru kediler bu maltı kullanabiliyor. Bu maltı mamalarına sıkabileceğiniz gibi tüpten sıkarak da yedirebilirsiniz.

OneVet Malt Extra Paste Tüy Yumağı Önleyici Kedi Maltı

4. Acana Adult Large Yetişkin Köpek Maması

4. Acana Adult Large Yetişkin Köpek Maması

Tüylü dostun varsa önceliğin tabii ki mamalar. Yetişkin köpeklere uygun mama tavuklu ve balıklı. 25 kilo ve üzeri bir köpeğiniz varsa bu mamayı kullanabilirsiniz. Orta ve büyük ırk köpekler bu mamadan yiyebilir. Tahılsız köpek maması gluten içermiyor. Sindirimi destekleyen yüksek kaliteli proteinler içerdiği için köpeğinize özel bir mama. Tavuk, pisi balığı, taze yumurta, ringa balığı içeren mamanın içinde ayrıca patates, mercimek, kabak ve yeşil sebzeler bulunuyor. %44 indirimle bu mama kaçmaz!

Acana Adult Large Yetişkin Köpek Maması

5. Hills Young Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması

5. Hills Young Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kısırlaştırılmış kediler için özel mamalar kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Kedinizi kısırlaştırdıktan sonra kilo almasını engellemek için bu mamayı kullanabilirsiniz. Hills kalitesindeki mama tavuklu, yani kedilerin en sevdiklerinden. Kilo kontrolünün yanında içeriği ile sağlıklı olmasını da sağlıyor elbette. Kontrollü mineral seviyesiyle kedinizin üriner sistemini de destekliyor. %44 indirimle tam stok yapmalık, öyle değil mi?

Hills Young Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması

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6. Royal Canin Persian Adult Yetişkin İran Kedisi Maması

6. Royal Canin Persian Adult Yetişkin İran Kedisi Maması

İran kedilerine özel üretilen mama yetişkin kediler için. Eğer İran kediniz varsa bu mama ona özel. Uzun ve yoğun tüy yapılı olan İran kedilerinin deri ve tüy sağlığını korumak zor olabiliyor. Bu özel mama bunlar için size yardımcı oluyor. 12 ay ile 12 yaş arasındaki kedilerinize verebileceğiniz mama özel olarak formüle edilmiş. Özel formülü sayesinde kedinizin cilt bariyerini destekliyor ve tüylerinin sağlıklı olmasını sağlıyor. Özel şekli İran kedilerinin çene yapısına göre tasarlanmış. Tam besleyici mama sayesinde İran kediniz lezzetli bir mama yerken sağlığı da desteklenecek.

Royal Canin Persian Adult Yetişkin İran Kedisi Maması

7. Reflex Düğümlü Çiğneme Kemiği Köpek Ödülü

7. Reflex Düğümlü Çiğneme Kemiği Köpek Ödülü

Köpekler için kemirmelikler çok önemli. Bu kemirmelik minik ödüller pakette 8 tane geliyor. Ördek etli kemikler çok da lezzetli. Köpeğinizin en çok sevdiği ödüllerden olacağı kesin. Köpeğinizin diş ve ağız sağlığını destekleyen çiğneme ödülleri yüksek proteinli. Beslenmesine destek olacak ödül oldukça lezzetli. Köpeğiniz bu ödülü uzun süre keyifle çiğneyecek.

Reflex Düğümlü Çiğneme Kemiği Köpek Ödülü

8. Royal Canin Sterilised Yetişkin Kısırlaştırılmış Kedi Maması

8. Royal Canin Sterilised Yetişkin Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kısırlaşan kediniz için alabileceğiniz bir başka mama bu kısırlaştırılmış kedi maması. Yetişkin kediler için uygun mama %44 indirime girmiş. Kısır kedinizin ihtiyaçlarını karşılayacak mama sayesinde kedinizin kilo almasını engelleyebileceksiniz. Kilo alma problemi yaşayan kediler için Royal Canin kısırlaştırılmış kedi maması ideal diyebiliriz. İçinde az karbonhidrat olması kilo almayı engelliyor.

Royal Canin Sterilised Yetişkin Kısırlaştırılmış Kedi Maması

9. Royal Canin Labrador Retriever Yetişkin Köpek Maması

9. Royal Canin Labrador Retriever Yetişkin Köpek Maması

Labrador köpeği olanlar için bu mama özel olarak üretilmiş. 15 aylıktan büyük Labrador köpeğiniz için geliştirilen mama, ırka özel ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış. Köpeğinizin kilosunu korumaya yardımcı mama, aynı zamanda kemik ve eklem sağlığını da destekliyor. Bunun yanında deri ve tüy sağlığının iyileştirilmesine de katkı sağlayan bir mama.Özel lif karışımı ve düşük kalorisi Labrador'lara için özel tasarlanmış.

Royal Canin Labrador Retriever Yetişkin Köpek Maması

10. Pro Plan Adult Somonlu Yetişkin Kedi Maması

10. Pro Plan Adult Somonlu Yetişkin Kedi Maması

Yetişkin kediniz için alabileceğiniz mama somonlu. Balık seven kediniz bu mamaya da bayılacak. 1 yaşından büyük kediniz varsa bu mamayı kullanabilirsiniz. Kedinizin gelişimini destekleyecek mama özel olarak formüle edilmiş. Yüksek kaliteli somon içeriği kas gelişimini ve enerji ihtiyaçlarını karşılıyor. Kedinizin deri hassasiyetini koruyarak tüylerine ekstra parlaklık katıyor. Bu mama şu an %44 indirimde.

Pro Plan Adult Somonlu Yetişkin Kedi Maması

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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