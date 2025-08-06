Tüylü Dostun Bu Habere Çok Sevinecek! Petzzshop İndirimleri Başladı

Kedili evlerin en çok neye ihtiyacı var diye sorsak herhalde herkes kum için koku giderici der. Kedilerin kumunun kapalı alanda nasıl koktuğunuzu hepimiz biliyoruz. Ne kadar temizlersek temizleyelim 'o' koku hep kalıyor. İşte bu koku giderici sayesinde artık kedinizin kumu mis gibi kokuyor. Çilek aromalı koku, %100 doğal. Bu koku gidericinin başka kokuları da var. Kimyasal içermediği için güvenle kullanabilirsiniz. Kötü kokulara karşı etkili koku giderici, sadece kokuları engellemiyor. Aynı zamanda bakterileri de engelliyor. Bu ürün şu an %38 indirimde.

OneVet Kedi Kumu Koku Giderici