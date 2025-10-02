Kahve Haftası Başladı: Kahve Keyfini Üst Seviyeye Taşıyacak İndirimler
Kahve Haftası başladı! 01 – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında sürecek bu özel indirimlerle, “kırk yıl hatırı olan” fırsatlar seni bekliyor. Kahve makinelerinden fincan takımlarına, termoslardan lezzetli atıştırmalıklara kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlarla tanışabilirsin. Evde kahve keyfini zirveye taşırken, mutfağının eksiklerini de tamamlamak için bundan daha iyi bir zaman olamaz!
Bu içerik 02.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Kahve haftasına özel, Starbucks’tan Kahve Dünyası’na birçok markada kahvelerde 2.’ye %40 indirim fırsatı sizi bekliyor!
Kitap alışverişine lezzet katmak için harika bir fırsat: Kitap alana kahvelerde %30 indirim sizi bekliyor!
Sevilen çikolatalarda kaçırılmayacak fırsat: 300 TL alışverişe 100 TL indirim!
Kapsül kahve severlere özel: 4 al 3 öde fırsatıyla favori kahvelerini stoklama zamanı!
Sıcak ve soğuk içeceklerini her an yanında taşımak isteyenlere müjde: Contigo termoslarda %10 indirim fırsatını kaçırma!
Dünya Kahve Günü’ne özel fırsat: Porland ürünlerinde sepette %10 indirim sizi bekliyor!
Atıştırmalıklarda 2. ürüne %30 indirim fırsatıyla Nesfit mısır gevreklerinden Ülker çikolatalara kadar birçok lezzeti kaçırmayın!
Set ürünlerde sepette %20 indirim!
Kahveyle ilgili her kitabı severim” diyenlere özel: Seçili kitaplarda 2.’ye %30 indirim fırsatını kaçırmayın!
Doğallığı ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan Balparmak ürünlerinde 2.’ye %30 indirim fırsatı başladı!
Şimdi Türk kahve makinesi alana, yanında mis gibi Türk kahvesi hediye!
