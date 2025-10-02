onedio
Kahve Haftası Başladı: Kahve Keyfini Üst Seviyeye Taşıyacak İndirimler

Ceren Tarı
02.10.2025 - 11:51

Kahve Haftası başladı! 01 – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında sürecek bu özel indirimlerle, “kırk yıl hatırı olan” fırsatlar seni bekliyor. Kahve makinelerinden fincan takımlarına, termoslardan lezzetli atıştırmalıklara kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlarla tanışabilirsin. Evde kahve keyfini zirveye taşırken, mutfağının eksiklerini de tamamlamak için bundan daha iyi bir zaman olamaz!

Kahve haftasına özel, Starbucks’tan Kahve Dünyası’na birçok markada kahvelerde 2.’ye %40 indirim fırsatı sizi bekliyor!

Kahve tutkunları için kaçırılmayacak bu fırsatla evde kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın!

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyacak fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Kitap alışverişine lezzet katmak için harika bir fırsat: Kitap alana kahvelerde %30 indirim sizi bekliyor!

Kitaplara buradan göz atabilirsiniz.

Sevilen çikolatalarda kaçırılmayacak fırsat: 300 TL alışverişe 100 TL indirim!

Nestle’den Damak Fıstıklıya, sütlü çikolatalardan daha birçok sevilen markaya kadar en lezzetli seçenekler!Linki burada

Kapsül kahve severlere özel: 4 al 3 öde fırsatıyla favori kahvelerini stoklama zamanı!

Nescafe Dolce Gusto kapsüllerden Kahve Dünyası kapsüllere kadar birçok sevilen marka kahve keyfini evine taşıyor. 

Linki burada

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyacak fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Sıcak ve soğuk içeceklerini her an yanında taşımak isteyenlere müjde: Contigo termoslarda %10 indirim fırsatını kaçırma!

Linki burada

Dünya Kahve Günü’ne özel fırsat: Porland ürünlerinde sepette %10 indirim sizi bekliyor!

Fincan takımlarından kaşıklara kadar birçok şık seçenek sizi bekliyor.

Linki burada

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyacak fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Atıştırmalıklarda 2. ürüne %30 indirim fırsatıyla Nesfit mısır gevreklerinden Ülker çikolatalara kadar birçok lezzeti kaçırmayın!

Atıştırmalıklarda 2. ürüne %30 indirim fırsatıyla Nesfit mısır gevreklerinden Ülker çikolatalara kadar birçok lezzeti kaçırmayın!

Linki burada

Starbucks by Nespresso kapsül kahve setlerinden Sarelle kakaolu fındık ezmesi setlerine kadar birçok lezzete şimdi uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz!

Linki burada

Kahveyle ilgili her kitabı severim” diyenlere özel: Seçili kitaplarda 2.’ye %30 indirim fırsatını kaçırmayın!

Linki burada

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyacak fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Doğallığı ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan Balparmak ürünlerinde 2.’ye %30 indirim fırsatı başladı!

İster kahvaltılarda ekmeğinin üzerine sür, ister çayına tat kat ya da tariflerine lezzet ekle.

Linki burada

Şimdi Türk kahve makinesi alana, yanında mis gibi Türk kahvesi hediye!

Linki burada

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyacak fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

