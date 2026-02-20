Kendisini Arayan Dolandırıcıyla Dalga Geçen Adam Viral Oldu

'Resmi Kurum' sözlerine inanmayın. Çünkü hiçbir gerçek avukat, savcı veya polis sizi telefonla arayıp 'Yasadışı siteye girmişsiniz, şu hesaba para yatırırsanız dosya kapanır' demez. Eğer ortada bir suç varsa size resmi tebligat gelir veya ifadeye çağrılırsınız. Telefonda pazarlık olmaz. Ayrıca hiçbir resmi görevli IBAN istemez.

Kişisel bilgilerinizi doğrulamayın. Hakkınızda bir soruşturma veya icra takibi varsa E-Devlet üzerinden kontrol edin. Dava dosyasını sorgulayarak doğrulayın.

Ayrıca bu tip numaraları kendiniz için engelleseniz bile başka insanları kandırmamaları için UYAP üzerinden veya en yakın karakola giderek şikayetçi olabilir, BTK üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz.