Kendisini Arayan Dolandırıcıyla Dalga Geçen Adam Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.02.2026 - 10:52

Son zamanlarda artan telefon dolandırıcılarının farklı taktikleri var. Bunlardan birisi de aranan kişinin yetişkin içerik izlediğinin tespit edildiği için savcılığa sevk edileceği taktiği. Pek çok kişi de bu taktikle telefon dolandırıcılarına kanıp sahte avukatlara binlerce lira kaptırabiliyor. Ancak bir vatandaş dolandırıcıyı ilginç bir oyunculuk performansıyla alaya aldı. Hatta dolandırıcı da dayanamayıp kahkaha attı.

Peki mizah duygunuza ve sinirlerinize bu kadar güvenmiyorsanız bu tip dolandırıcılıklara karşı neler yapabilirsiniz?

'Resmi Kurum' sözlerine inanmayın. Çünkü hiçbir gerçek avukat, savcı veya polis sizi telefonla arayıp 'Yasadışı siteye girmişsiniz, şu hesaba para yatırırsanız dosya kapanır' demez. Eğer ortada bir suç varsa size resmi tebligat gelir veya ifadeye çağrılırsınız. Telefonda pazarlık olmaz. Ayrıca hiçbir resmi görevli IBAN istemez.

Kişisel bilgilerinizi doğrulamayın. Hakkınızda bir soruşturma veya icra takibi varsa E-Devlet üzerinden kontrol edin. Dava dosyasını sorgulayarak doğrulayın.

Ayrıca bu tip numaraları kendiniz için engelleseniz bile başka insanları kandırmamaları için UYAP üzerinden veya en yakın karakola giderek şikayetçi olabilir, BTK üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz.

