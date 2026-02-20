Kendisini Arayan Dolandırıcıyla Dalga Geçen Adam Viral Oldu

Son zamanlarda artan telefon dolandırıcılarının farklı taktikleri var. Bunlardan birisi de aranan kişinin yetişkin içerik izlediğinin tespit edildiği için savcılığa sevk edileceği taktiği. Pek çok kişi de bu taktikle telefon dolandırıcılarına kanıp sahte avukatlara binlerce lira kaptırabiliyor. Ancak bir vatandaş dolandırıcıyı ilginç bir oyunculuk performansıyla alaya aldı. Hatta dolandırıcı da dayanamayıp kahkaha attı.
Peki mizah duygunuza ve sinirlerinize bu kadar güvenmiyorsanız bu tip dolandırıcılıklara karşı neler yapabilirsiniz?
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
