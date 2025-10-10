onedio
BİM'e Buharlı Temizleme Cihazı Geliyor! 17 Ekim 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.10.2025 - 12:33 Son Güncelleme: 10.10.2025 - 12:35

17 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL

  • Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

  • Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.350 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

  • Rexon Şarjlı Erkek Bakım Seti 699 TL

  • Heifer Çay Makinesi 1.790 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

  • Keysmart Personal Blender 999 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.299 TL

  • Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.450 TL

  • Çocuk Oda Nemlendiricisi 329 TL

  • Şarjlı Çocuk Diş Fırçası 399 TL

  • Isı ve Nem Ölçer 249 TL

  • Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 349 TL

  • Siyah Nokta Temizleyicisi 349 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Hava Pompası ve Hava Takviye Cihazı 1.990 TL

  • Hava Pompası ve Hava Takviye Cihazı 1.990 TL

  • Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.790 TL

  • Araç İçi Led Göz 349 TL

  • Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 1.250 TL

  • Proware Akülü Vidalama 1.750 TL

  • Araç İçi Kapı Kolu Organizer 179 TL

  • Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 175 TL

  • Araç Lastik Tamir Kiti 175 TL

  • Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 175 TL

TCL 43" Full HD QLED Android Tv 11.250 TL

  • TCL 65' 4K HDR Google Tv 26.900 TL

  • Manyetik Araç Telefon Tutucu 249 TL

  • Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu 259 TL

  • Araç İçi Numaratör 49 TL

  • Araç İçi Telefon Tutucu 110 TL

  • Araç İçi Bardak Tutucu 149 TL

  • Araç Bel Desteği 69 TL

  • Araç İçi FM Transmitter 179 TL

  • Araç İçi Çöp Kovası 129 TL

  • Izgara Telefon Tutucu 139 TL

  • Araç İçi Küllük 129 TL

  • Fosforlu Sibop Kapağı ve Tekerlek Etiketi 59 TL

  • Araç İçi Telefon Tutucu ve Telefon Numarası Göstergesi 149 TL

Fisher Price Eğitici Köpekçik 1.290 TL

  • Eğitici Masalcı Tırtıl 799 TL

  • Eğitici Oyun Kumandası 559 TL

  • Doodle Yazı Tahtası 559 TL

  • 3 boyutlu Çiftliğim 109 TL

  • Eğitici Masalcı Plak Çalar 119 TL 

Fisher Price oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Astronot Led Projektör Gece Lambası 699 TL

  • Pelüş Lama 699 TL

  • Renkli Top Yuvarlama Kulesi 199 TL

  • Sevimli Tospik Oyuncak 239 TL

OiOi Silikon Mama Önlüğü 285 TL

  • Mama Sandalyesi 699 TL

  • OiOi Silikon Diş Kaşıyıcı 95 TL

  • Biberon Kurutucu 49 TL

  • Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti 149 TL

  • Aktivite Minderi 319 TL

Anne çocuk ürünlerinde %70'e varan indirimler burada.

ChefPro Tek Fiyat Çelik Ürünler 319 TL

  • Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 3'lü 139 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 4'lü 89 TL

  • Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 6'lı 219 TL

  • Paşabahçe Frezya Büyük Servis Kasesi 99 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 149 TL

  • Rakle Rimli Baskılı Çay Seti 4'lü 269 TL

  • Rakle Rimli Baskılı Pasta Takımı 249 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 159 TL

  • Benante Porselen Çay Tabağı 6'lı 249 TL

  • Glass in love Cam Çay Fincan Seti 6'lı 189 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 65 TL

  • Colorina Salata / Servis Kasesi 24 cm 75 TL

  • Colorina Salata / Servis Kasesi 28 cm 85 TL

  • Rooc Mutfak Bıçağı 6'lı 119 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Katlanır Çamaşır Selesi 319 TL

  • Katlanır Su Kovası 209 TL

  • Çocuk Küveti 559 TL

  • Maşrapa 79 TL

  • Dökülmeyen Mama Kasesi 129 TL

  • Bölmeli Silikon Mama Tabağı 109 TL

  • Wee Mama Kaşığı Seti 3'lü 69 TL

  • Desenli Çerezlik 55 TL

  • Desenli Çamaşır / Oyuncak Sepeti 139 TL

  • Desenli Oyuncak / Saklama Kutusu 239 TL

  • Bebek Basamağı 159 TL

  • Biberon Fırçası 19 TL

  • Çocuk Alıştırma Klozeti 479 TL

  • Banyo-Mama Oturağı 269 TL

  • Çocuk Askısı 6'lı 27 TL

  • Lisanslı Çöp Kovası 89 TL

  • Bebek Küvet Filesi 55 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 79 TL

  • Saklama Kabı 3'lü 39 TL

