BİM'e Buharlı Temizleme Cihazı Geliyor! 17 Ekim 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
17 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL
Hava Pompası ve Hava Takviye Cihazı 1.990 TL
TCL 43" Full HD QLED Android Tv 11.250 TL
Fisher Price Eğitici Köpekçik 1.290 TL
Astronot Led Projektör Gece Lambası 699 TL
OiOi Silikon Mama Önlüğü 285 TL
ChefPro Tek Fiyat Çelik Ürünler 319 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 319 TL
