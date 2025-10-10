onedio
11 - 17 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

11 - 17 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
10.10.2025 - 18:29

11 - 17 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 Ekim 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Doğuş Karadeniz Çayı 1 Kg 199 TL

Doğuş Karadeniz Çayı 1 Kg 199 TL

  • Efor Geleneksel Karadeniz Çatı 1 Kg 155 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 132,50 TL

  • Balküpü / Irmak / Doğuş Toz Şeker 3 Kg 139,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 115 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 89,50 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimi Tost Peyniri 350 gr  99 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimi Tost Peyniri 500 gr  139 TL

  • Sütaş / İçim Kaşar Peyniri 500 gr 159 TL

  • Sütaş / Pınar Ayran 1 Litre 29 TL

  • Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr 189 TL

  • Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 135 TL

  • Lezita Piliç Şinitzel 700 gr 89 TL

  • Lezita Piliç Salam 850 gr 79,50 TL

  • Dardanel Ton Balığı 3x75 gr 149 TL

Tursil Toz Deterjan 10 Kg 299,50 TL

Tursil Toz Deterjan 10 Kg 299,50 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 160 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 65 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1300 gr 65 TL

  • Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 139 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 129,90 TL

  • Gillette Sensor3 4 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 195 TL

  • Clear Kadın / Erkek Şampuan Çeşitleri 350 ml 139 TL

  • Dove Güzellik Sabunu 90 gr 42,50 TL

  • Veet Klasik Ağda Bandı 12'li 112,50 TL

  • Veet Klasik Tğy Dökücü Krem 100 ml 112,50 TL

  • Vaseline Jel Krem 50 ml 84,75 TL

  • Axe Erkek Deodorant Çeşitleri 150 ml 149 TL

  • Slazenger Erkek Parfüm Çeşitleri 50 ml 229 TL

Eti Hoşbeş Gofret 37 TL

Eti Hoşbeş Gofret 37 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 1,5 Litre 89,50 TL

  • Bref Power Aktiv Klozet Bloğu 3'lü 89,50 TL

Tazenin Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

