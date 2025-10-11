Eylül Ayının En Çok Okunan Kitapları
Eylül ayında en çok okunan kitapları sizin için bir araya getirdik! Fantastik dünyalardan bilim kurgu evrenlerine, tarihten psikolojiye kadar uzanan bu listede, her ruh haline ve her zevke hitap eden bir kitap mutlaka bulacaksınız. İster hayal gücünüzü harekete geçiren büyülü hikâyelere dalın, ister düşündüren gerçeklerle yüzleşin bu ayın favorileri arasında sizi kendine çekecek bir kitap kesinlikle var!
Bu içerik 11.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur
Zülfü Livaneli’nin etkileyici kaleminden çıkan Bekle Beni, Eylül ayının çok okunan kitapları arasında ilk sıralarda yerini almış!
Yu Hua’nın Yaşamak adlı eseri, sade ama bir o kadar da yürek burkan bir hikâyeyle insanın yaşama tutunma gücünü anlatıyor.
Gökyüzünde Nehirler Var
Fantastik severlerin gözdesi haline gelen: Güneşsiz 2 Gölgelerin Kralı
Körlük: 1998 Nobel Edebiyat Ödülü
Eğer sen de son dönemde herkesin konuştuğu, düşündüren ve ilham veren bir kitap arayışındaysan, Sırların Sırrı tam sana göre bir durak olabilir.
Son Kuşlar
Sosyoloji kategorisinde çok satan bu eser, insanın kendini keşfetme ve yaşamın özünü yeniden bulma yolculuğunu anlatan ilham verici bir hikâye.
Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum
R. F. Kuang’ın Katabasis adlı romanı, insanın karanlık yanlarıyla yüzleştiği, güçlü duygularla örülü fantastik bir içsel yolculuğu konu alıyor.
