Eylül Ayının En Çok Okunan Kitapları

Ceren Tarı
11.10.2025 - 21:55

Eylül ayında en çok okunan kitapları sizin için bir araya getirdik! Fantastik dünyalardan bilim kurgu evrenlerine, tarihten psikolojiye kadar uzanan bu listede, her ruh haline ve her zevke hitap eden bir kitap mutlaka bulacaksınız. İster hayal gücünüzü harekete geçiren büyülü hikâyelere dalın, ister düşündüren gerçeklerle yüzleşin bu ayın favorileri arasında sizi kendine çekecek bir kitap kesinlikle var!

Bu içerik 11.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Zülfü Livaneli’nin etkileyici kaleminden çıkan Bekle Beni, Eylül ayının çok okunan kitapları arasında ilk sıralarda yerini almış!

Roman, yıllar sonra kesişen hayatların, yarım kalmış umutların ve sevginin zaman tanımaz gücünün etrafında şekilleniyor. Livaneli, her zamanki derin anlatımıyla hem duygusal hem de düşündürücü bir yolculuğa çıkarıyor okuru.

Bekle Beni

Okuyucu yorumu;

Sabah elime geçti. Akşama bitirdim. Yine çok sevdim.

Yu Hua’nın Yaşamak adlı eseri, sade ama bir o kadar da yürek burkan bir hikâyeyle insanın yaşama tutunma gücünü anlatıyor.

Kitap, Çin’in değişen toplumsal yapısı içinde sıradan bir adam olan Fugui’nin gözünden; kayıplarla, pişmanlıklarla ve azimle örülü bir hayatı konu alıyor. Yu Hua, karakterinin tüm acılarına rağmen yaşama sıkı sıkıya sarılışını öyle içten bir dille anlatıyor ki, her sayfada yaşamın ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlıyorsun.

Yaşamak

Gökyüzünde Nehirler Var

Şafak’ın kendine özgü anlatımı, okuru hem içsel bir yolculuğa çıkarıyor hem de yaşamın karmaşık güzelliğini yeniden fark ettiriyor. Sayfaları çevirdikçe kelimeler bir nehre dönüşüyor; seni duygusal, dingin ama düşündürücü bir yolculuğa davet ediyor.

Okuyucu yorumu;

Üç farklı hayat, yüzyıl öncesi ve sonrası … akıcı bir dil, edebi bir şölen… okunmalı :)

Gökyüzünde Nehirler Var

Fantastik severlerin gözdesi haline gelen: Güneşsiz 2 Gölgelerin Kralı

Sürükleyici kurgusu, karanlık atmosferi ve unutulmaz karakterleriyle okurları bambaşka bir dünyanın kapısından içeri davet eden seri, ilk kitabın bıraktığı yerden heyecanı katlayarak devam ediyor.

Güneşsiz 2 - Gölgelerin Kralı

Körlük: 1998 Nobel Edebiyat Ödülü

Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır...

Körlük: 1998 Nobel Edebiyat Ödülü

Eğer sen de son dönemde herkesin konuştuğu, düşündüren ve ilham veren bir kitap arayışındaysan, Sırların Sırrı tam sana göre bir durak olabilir.

Sırların Sırrı, gizem, aksiyon ve zekice örülmüş kurgularıyla okurları sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Brown’un klasikleşmiş üslubu; tarihi sırlar, bilimsel detaylar ve nefes kesen olay örgüsüyle birleşerek sayfaları adeta su gibi akıtıyor.

Kullanıcı yorumu;

Keyifle okuyorum. Yeni bir Dan Brown klasiği. Bu kez de bilincin neolitik ve materyalist açıdan incelenmesi odak noktası.

Sırların Sırrı

Son Kuşlar

Yazar, kendine özgü içten diliyle sıradan görünen anların içindeki güzelliği, hüznü ve insancıllığı yakalıyor. Son Kuşlar, sadece bir öykü kitabı değil; kaybolan değerlerin, sessiz bir özlemin ve doğaya duyulan sevginin hikâyesi aslında. Okudukça hem geçmişe hem de kendi iç sesine doğru kısa ama etkileyici bir yolculuğa çıkıyorsun. 

Son Kuşlar

Sosyoloji kategorisinde çok satan bu eser, insanın kendini keşfetme ve yaşamın özünü yeniden bulma yolculuğunu anlatan ilham verici bir hikâye.

Modern hayatın karmaşası içinde kaybolmuş bireyin, iç huzura ve dengeye ulaşma çabasını sade ama derin bir dille ele alıyor. Yazar, küçük bir değişimin bile hayatın yönünü nasıl değiştirebileceğini gösterirken, okura da kendi yaşamını sorgulama fırsatı sunuyor. 

Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Kitap, Sehee'nin 12 haftalık bir süreçte psikiyatristiyle olan diyaloglarını kaydederek, kendini istismar döngüsüne hapseden geribildirim mekanizmalarını, ani tepkilerini ve zararlı davranışlarını çözmeye başlar. Özellikle depresif ya da zorlu dönemlerden geçen herkes için, içsel bir rehber gibi elinin altında bulunması gereken bir eser. 

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

R. F. Kuang’ın Katabasis adlı romanı, insanın karanlık yanlarıyla yüzleştiği, güçlü duygularla örülü fantastik bir içsel yolculuğu konu alıyor.

Kuang, mitolojik göndermelerle dolu bu eserde, kahramanını hem kendi geçmişiyle hem de toplumun beklentileriyle karşı karşıya getiriyor. “Katabasis” yani yeraltına iniş anlamını taşıyan bu kavram, romanda hem fiziksel hem de ruhsal bir dönüşümün simgesine dönüşüyor.

Katabasis

