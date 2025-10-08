Amazon Prime Alışveriş Festivalinin En İyi 100 Fırsatı Arasından Sizin İçin Seçtik
Amazon Prime alışveriş festivalinden öne çıkan 100 fırsat arasından sizin için seçtik. Oyuncu koltuklarından buharlı ütülere, mutfak gereçlerinden teknolojik aksesuarlara kadar evinizin eksiklerini uygun fiyatlarla tamamlamak artık çok kolay. İndirimler ve özel fırsatlarla hem bütçenizi koruyun hem de evinizi baştan aşağı yenileyin!
Bu içerik 08.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası, ağız ve diş sağlığını pratik ve etkili bir şekilde desteklemek isteyenler için ideal.
Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu
Bu televizyon evde sinema keyfini bir üst seviyeye taşıyor!
Tefal SimpleCook 1X Difüzyon Tabanlı 3’lü Tava Seti ile mutfak eksiklerinizi tamamlama zamanı!
Philips Azur Steam Iron 3200W Buharlı Ütü, saf gücü ve hassas buhar kontrolünü bir araya getirerek ütü yapmayı zahmetten keyfe dönüştürüyor.
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt, dayanıklılığı ve efsanevi ısı koruma performansıyla maceraperestlerin ve kahve tutkunlarının vazgeçilmezi!
Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti
Bosch, Akülü Vidalama, Ixo 7 Gen
Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti, baştan ayağa bakım için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir cihazda topluyor.
Philips Airfryer Fritöz, 0.8 kg, 4.1 L Kapasite
