Amazon Prime Alışveriş Festivalinin En İyi 100 Fırsatı Arasından Sizin İçin Seçtik

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.10.2025 - 12:00

Amazon Prime alışveriş festivalinden öne çıkan 100 fırsat arasından sizin için seçtik. Oyuncu koltuklarından buharlı ütülere, mutfak gereçlerinden teknolojik aksesuarlara kadar evinizin eksiklerini uygun fiyatlarla tamamlamak artık çok kolay. İndirimler ve özel fırsatlarla hem bütçenizi koruyun hem de evinizi baştan aşağı yenileyin!

Bu içerik 08.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası, ağız ve diş sağlığını pratik ve etkili bir şekilde desteklemek isteyenler için ideal.

Yüksek performanslı titreşimleri sayesinde plakları derinlemesine temizlerken, ergonomik tasarımı ile konforlu bir fırçalama deneyimi sunuyor. İki farklı renk seçeneğiyle ailecek kullanım veya yedek fırça avantajını değerlendirebilirsiniz.

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu

Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu

Nefes alabilen kumaş döşemesi sayesinde uzun oyun seanslarında terletmeden destek sunarken, ergonomik yapısı omurga dostu bir oturuş sağlıyor. İster oyuna dal ister çalışmaya, bu koltuk odanın en havalı köşesini tek başına domine edecek.

Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu

Bu televizyon evde sinema keyfini bir üst seviyeye taşıyor!

Google TV desteği sayesinde Netflix’ten YouTube’a tüm platformlar tek ekranda, üstelik sesli komut özelliğiyle kumandayı bile eline almadan kontrol edebilirsin. Kısacası, bu televizyon sadece bir ekran değil, evin en eğlenceli köşesinin yıldızı olacak.

Next YE-65GFSG8-QLED 65

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Tefal SimpleCook 1X Difüzyon Tabanlı 3’lü Tava Seti ile mutfak eksiklerinizi tamamlama zamanı!

Dayanıklı difüzyon tabanı sayesinde ısıyı eşit dağıtarak her seferinde mükemmel pişirme sonucu sunuyor.

Kullanıcı yorumu;

Boyutları çok iyi, kullanımı rahat yapışmıyor, kutuda saklaması yer açısından ideal.

3'lü Tava Seti

Philips Azur Steam Iron 3200W Buharlı Ütü, saf gücü ve hassas buhar kontrolünü bir araya getirerek ütü yapmayı zahmetten keyfe dönüştürüyor.

Gelişmiş SteamGlide Elite tabanı sayesinde kumaşlarda pürüzsüz bir kayma sağlar, çizilmelere karşı dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü performans sunuyor.

Philips Azur Steam İron Buharlı Ütü

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt, dayanıklılığı ve efsanevi ısı koruma performansıyla maceraperestlerin ve kahve tutkunlarının vazgeçilmezi!

Paslanmaz çelik yapısı sayesinde yıllarca ilk günkü sağlamlığını korurken, çift duvarlı vakum yalıtımı içeceğinizi tam 48 saate kadar sıcak ya da soğuk tutar. Büyük hacmiyle uzun yolculuklarda, kampta ya da ofiste hep yanınızda olmaya hazır.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti

Pedallı sıkma sistemi sayesinde ellerinizi suya sokmadan paspasınızı zahmetsizce sıkabilir, su sıçratmama özelliğiyle etrafı kirletmeden tertemiz bir sonuç elde edebilirsiniz. 

Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti

Bosch, Akülü Vidalama, Ixo 7 Gen

Yeni nesil 2,0 Ah lityum iyon akü, tek şarjla 190 vidaya kadar kullanım imkânı tanıyor. Hem pratik hem dayanıklı yapısıyla evdeki küçük tamiratlardan yaratıcı projelere kadar her işte elinizin altında olacak. 

Bosch, Akülü Vidalama, Ixo 7 Gen

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti, baştan ayağa bakım için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir cihazda topluyor.

Yüz, saç ve vücut için farklı başlıklarıyla tam kontrol sağlar; ister ıslak ister kuru kullanımda her zaman konforlu bir tıraş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips Airfryer Fritöz, 0.8 kg, 4.1 L Kapasite

Sıfır yağ veya çok az yağ kullanarak favori yiyeceklerinizi çıtır çıtır hazırlamanızı sağlıyor. Hızlı ve eşit ısınan teknolojisi sayesinde patatesten tavuk kanadına, atıştırmalıklardan tatlılara kadar her şey lezzetli ve iyi pişmiş olacak!

Philips Airfryer Fritöz, 0.8 kg, 4.1 L Kapasite

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

