Haberler
14 Ekim 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
07.10.2025 - 13:45

14 Ekim Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Dost %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 22,50 TL

  • Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 gr 159 TL

  • Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 gr 137,50 TL

  • Arpacı Peynir Çeşitleri 65 TL

  • Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 289 TL

  • Aknaz Labne 3x180 gr 89,50 TL

  • Dost Pastörize Çilekli Süt 1 Litre 42,50 TL

  • Sek Ayran 200 ml 6,75 TL

  • Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 129 TL

  • Aynes %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 gr 99 TL

  • Muratbey Yarım Yağlı Lor Peyniri 500 gr 49 TL

  • Banvit Piliç Pirzola 1 Kg 79 TL

  • Torku Dana Macar Salam 3x50 gr 79 TL

  • Dimes Milkshake Çeşitleri 34,50 TL

  • Eker Dip Sos Çeşitleri 29 TL

  • Namet Dana Döner 500 gr 269 TL

  • Banvit Soslu Piliç Kanat 1 Kg 179 TL

  • Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1 Kg 89 TL

  • Kajuntime Çıtır Tavuk Fileto 700 gr 119 TL

  • Prenses Patates 450 gr 49,50 TL

  • Broket 450 gr 69,50 TL

  • Acılı Soğan Halkası 450 gr 44,50 TL

  • Patatesli Mısır Kroket 450 gr 69,50 TL

  • Peynirli Çubuklar 300 gr 99 TL

Cafe Crown Hindiba Kahvesi 150 gr 145 TL

  • Torku Kremalı Bisküvi Çeşitleri 3x61 gr 16 TL

  • Patito Patates Cipsi Çeşitleri 200 gr 39,50 TL

  • Dubai Fusion Mısır Çerezi 135 gr 34,50 TL

  • Lipton Soğuk Çay Çeşitleri 4x1 Litre 99 TL

  • Moliendo Filtre Kahve City Blend 250 gr 265 TL

  • Moliendo Çekirdek Kahve Blonde 250 gr 290 TL

  • Fellas Granola Bar Çeşitleri 3x23 gr 59,50 TL

  • Keyifçe Zarlı Kaju 300 gr 239 TL

  • Züber Meyve Topu 49,50 TL

  • Twix Karamelli Bisküvili Çikolatalı Bar 24,50 TL

  • Ülker Yupo Çokojelo Böğürtlen Aromalı Çikolata Kaplı Jelly 20 gr 9,50 TL

  • Ülker Hindistan Cevizli Yaş Pasta Tadında Çikolata 225 gr 129 TL

  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 gr 245 TL

  • Bebeto Külah Yumuşak Şeker 120 gr 29,50 TL

  • Werther Kahveli Karamelli Şeker 125 gr 69 TL

  • Tofita (Böğürtlen, Çilek) 13 TL

  • Eti Canga Yer Fıstıklı Kaplamalı Gofret 34 gr 14,50 TL

  • Miskos Kakaolu ve Sade Pişmaniye 150 gr 45 TL

  • Miskos Çekme Helva (Antep Fıstıklı, Sade) 240 gr 75 TL

  • Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 gr 75 TL

  • Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 gr 75 TL

  • Milka Çikolata Kaplamalı Gofret 28,5 gr 16 TL

  • Eti Beyaz Çikolata Kaplı Çilek Kremalı Gofret 29 gr 12 TL

  • Ferrero Rocher Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 37,5 gr 34,50 TL

  • Eti Crax Pesto Aromalı Çeşnili Kraker 50 gr 12 TL

  • Eti Crax Mexican Chili Aromalı Çeşnili Kraker 50 gr 12 TL

  • Eti Tutku Tart Kakao Kremalı Turta 45 gr 17,50 TL

Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 185 TL

  • Hops Yüzey Temizlik Havlusu 69 TL

  • Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 69 TL

  • Ritmo Kağıt Havlu 119 TL

  • Ritmo Tuvalet Kağıdı 179,50 TL

  • Jenny & Willy Bebek Bakım Örtüsü 60x60 cm 69 TL

  • Uni Baby Aktif Islak Havlu 4x52’li 69 TL

  • Urban Care Şampuan 450 ml 119 TL

  • Palmolive Duş Jeli 99 TL

  • Oral-B Diş Macunu 50 ml 39 TL

  • Venus Riviera Tıraş Bıçağı 129 TL

  • Naturalove Kutulu Kulak Pamuğu 55 TL

  • Naturalove Kutulu Kürdanlı Diş İpi 55 TL

  • Agiss Yüz Ağda Bandı 35 TL

  • Agiss Sir Ağda Bandı 45 TL

  • Duru Katı Sabun 1000 gr 99 TL

  • Cook Streç Film 95 TL

  • Hobby Sıvı Sabun 3000 ml 79 TL

  • Eligül Soket Çorap Erkek 95 TL

  • Eligül Soket Çorap Erkek Çocuk 89 TL

  • Bolero Dizüstü Çorap Kız Çocuk 39 TL

  • Senfoni Sıvı Bulaşık Deterjanı 65 TL

  • Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 25 TL

  • Peros Toz Deterjan 10 Kg 325 TL

  • Bingo Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 109 TL

  • Perwoll Hızlı Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı 99 TL

  • Dost Naneli Ayran 300 ml 11,50 TL

Salı

Kübra Bürümlü
