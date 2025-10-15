onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
500 TL Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler

etiket 500 TL Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.10.2025 - 17:43

500 TL altına alabileceğiniz kullanışlı ürünler ile hem evde hem dışarıda ihtiyacınız olan pratik çözümleri keşfedin!  Mini masaj aletlerinden çakmaktaşı setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, günlük yaşamınızı kolaylaştırırken konfor ve kullanım rahatlığı sunacak.

Bu içerik 15.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NPO NMJ17 Mini Masaj Tabancası, taşınabilirliği ve güçlü performansıyla öne çıkan kullanışlı bir ürün.

NPO NMJ17 Mini Masaj Tabancası, taşınabilirliği ve güçlü performansıyla öne çıkan kullanışlı bir ürün.

6 hız seviyesi ve 4 farklı masaj başlığı sayesinde kaslarınızı hedefe yönelik olarak rahatlatabilir, 3800 RPM titreşim gücüyle derin dokulara etki edebilirsiniz. Type-C şarjlı ve kompakt tasarımı, ister evde ister spor sonrası dışarıda kullanım için ideal.

Profesyonel Mini Masaj Tabancası

Araç İçi Eşya Alet Çantası Koltuk Arkası Organizer

Araç İçi Eşya Alet Çantası Koltuk Arkası Organizer

Koltuk arkası tasarımıyla hem bagajınızı hem de araç içini tertemiz ve düzenli tutar. Eşyalar, aletler veya acil ihtiyaçlar için ideal bölmelere sahip olan bu çanta, yolculuklarda eşyalarınızın yerinden oynamasını önleyecek. 

Akselife Oto Bagaj Çantası

Tüm cihazlarınızı hijyenik ve tertemiz tutmanın pratik yolu!

Tüm cihazlarınızı hijyenik ve tertemiz tutmanın pratik yolu!

AirPods (1/2/3/Pro), PC, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve kameralar için uygun bu set, farklı boyut ve başlıklardaki aparatlar sayesinde ulaşılması zor köşeleri bile kolayca temizler. 

Kullanıcı yorumu;

Ürün tam olarak görseldeki gibi, haftada bir kez telefon saat ve telefonumu temizlerim, bu alet ile çok kolay detaylı bir temizlik yapılabiliyor. Ayrıca laptop gibi cihazları temizlemekte mümkün.

VICHYIE 20'si 1 Arada Klavye ve Kulaklık Temizleme Seti

HB-39 Araç İçi Telefon Tutucu

HB-39 Araç İçi Telefon Tutucu

Otomatik klips mekanizması sayesinde telefonunuzu tek elle kolayca yerleştirip çıkarabilir, ayarlanabilir tasarımıyla hem camda hem torpidoda kullanabilirsiniz.

HB-39 Araç İçi Telefon Tutucu

Hassas elektronik işleri pratik ve güvenli bir şekilde yapmanızı sağlayan kapsamlı bir kit!

Hassas elektronik işleri pratik ve güvenli bir şekilde yapmanızı sağlayan kapsamlı bir kit!

Mıknatıslı uçlar, küçük vidaları kaybetme riskinizi azaltırken, özel kutusu sayesinde tüm parçalar düzenli ve taşınabilir şekilde saklanır. Saatten bilgisayara, gözlükten elektronik cihazlara kadar pek çok tamir işinde kullanılabilen bu set, hem evde hem profesyonel kullanım için ideal bir yardımcı.

Busstier 25 Parça Saatçi ve Gözlük

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orret Home Acil Durum Magnezyum Çubuk & Çakmaktaşı Seti, doğa tutkunları ve maceraperestler için vazgeçilmez bir hayatta kalma aracı!

Orret Home Acil Durum Magnezyum Çubuk & Çakmaktaşı Seti, doğa tutkunları ve maceraperestler için vazgeçilmez bir hayatta kalma aracı!

Kamp, karavan veya doğa yürüyüşlerinde kolayca ateş yakmanızı sağlar. Set, magnezyum çubuğu, çakmak taşı ve düdük gibi hayati aksesuarlarla donatılmış.

Orret Home Acil Durum

Orret Home Çok Fonksiyonlu Mini El Feneri

Orret Home Çok Fonksiyonlu Mini El Feneri

7 farklı ışık modu ve 800 lümen parlaklığı ile karanlıkta her detayı net bir şekilde görmenizi sağlar. USB Type-C şarjlı yapısı sayesinde kolayca şarj edilebilir, anahtarlık tasarımı ile her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

Orret Home Çok Fonksiyonlu Mini El Feneri

QCY ArcBuds Lite ENC Gürültü Engelleme Bluetooth 5.3 Siyah Kablosuz Kulaklık

QCY ArcBuds Lite ENC Gürültü Engelleme Bluetooth 5.3 Siyah Kablosuz Kulaklık

Bluetooth 5.3 ile hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlarken, ENC gürültü engelleme teknolojisi dış sesleri minimuma indirir ve net bir dinleme deneyimi sunar. Kablosuz konforu ve yüksek ses kalitesi arayanların favorisi!

QCY ArcBuds Kablosuz Kulaklık

Onvec Smart Tag Akıllı Takip Cihazı, değerli eşyalarınızı veya sevdiklerinizi güvenle takip etmenizi sağlayan pratik bir çözüm!

Onvec Smart Tag Akıllı Takip Cihazı, değerli eşyalarınızı veya sevdiklerinizi güvenle takip etmenizi sağlayan pratik bir çözüm!

Küçük ve hafif tasarımı sayesinde çantanıza, anahtarlığınıza veya evcil hayvanınıza kolayca takabilirsiniz. Akıllı uygulama desteği ile konum takibi yapabilir, kaybolma riskini minimuma indirebilirsiniz.

Onvec Smart Tag Akıllı Takip Cihazı

NPO RGB Renkli Aromaterapi Difüzör ve Ultrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

NPO RGB Renkli Aromaterapi Difüzör ve Ultrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

Ultrasonik teknolojisi ile sessiz ve etkili bir şekilde ortamı nemlendirirken, RGB renk seçenekleri sayesinde odanıza huzurlu ve estetik bir atmosfer yaratır. Aromaterapi özelliği ile sevdiğiniz esansiyel yağları kullanarak ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

NPO RGB Renkli  Buhar Makinesi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın