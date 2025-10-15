onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndirimlerinden Puma Ürünlerine 15 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.10.2025 - 13:28

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 15 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Penti indirimlerinden Puma ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 15.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Razer Base Station V2 Chroma, oyuncular için hem şık hem işlevsel bir masa üstü tamamlayıcısı!

USB hub’lı yapısı sayesinde cihazlarınızı kolayca bağlayabilir, RGB aydınlatmasıyla da oyun alanınıza renkli bir atmosfer katabilirsiniz. Entegre kulaklık standı sayesinde kulaklığınız her zaman düzenli, elinizin altında ve güvenli bir şekilde durur.

Razer Base Station V2 Chroma

Tommy Hilfiger Kadın Çanta, zamansız şıklığın modern yorumu.

Minimalist tasarımı, zarif detayları ve kaliteli dokusuyla her kombine kolayca uyum sağlayacak.

Şuan %27 indirimde!

Tommy Hilfiger TH SPRING TOTE Çanta Kadın

PUMA HER Half Moon Bag,Shell

Spor kombinlerinize dinamizm katarken aynı zamanda günlük kullanımda da kombinlerinize çok yakışacak. 

PUMA HER Half Moon Bag,Shell

Penti Pijama Günleri başladı! Kadın, erkek ve çocuk tüm pijamalarda 1 alana 1 hediye fırsatı sizi bekliyor!

Üstelik sadece pijamalar değil, sıcacık panduf ve ev terliği modellerinde de aynı kampanya geçerli. Evde keyif yaparken hem şık hem konforlu olmanın tam zamanı. Sevdiklerine de bir pijama mutluluğu hediye et!

Penti Bordo Çizgili Saten Gömlek Yaka Pijama Takımı

Kahve Dünyası ürünlerinde 2. sadece 1 TL!

Kahve Dünyası Çekirdek Espresso, gerçek kahve tutkunlarının favorisi olmaya aday! Yoğun aroması, dengeli gövdesi ve taze kavrulmuş çekirdekleriyle her fincanda barista kalitesinde bir deneyim sunuyor. 

Kahve Dünyası Çekirdek Espresso

Karaca'da erken Kasım indirimleri başladı! %50'ye varan indirimlere varan bu fırsatları kaçırmayın!

Sağlıklı Biogranit kaplaması sayesinde yapışmaz yüzey sunarak yemeklerinizi az yağla, daha lezzetli şekilde pişirmenize olanak tanır. Çizilmeye karşı ekstra dirençli yapısı uzun ömürlü kullanım sağlarken, modern siyah tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacak.

Sepete özel fiyatı 1.098,99 TL

Karaca Düz Tava ve Sahan Seti

Proteinocn en çok satan ürünlerinde %35'e varan indirimler!

Antrenman öncesi ve sonrası için ihtiyacın olan ürünler avantajlı fiyata bir arada!

Üstelik 'onedio' indirim kodunu kullanarak +%10 indirim fırsatı daha sunuluyor.

FITNESS PAKETİ

Asics ürünlerinde net %40'a varan indirimler!

Asics W Gel Cumulus 27 spor ayakkabı, koşu ve günlük antrenmanlarda konforu zirveye taşıyor. 

%35 indirimiyle şuanda fiyatı 4.484,35 TL.

Asics W Gel Cumulus 27

Markapia yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirimler!

Günlük kombinlerde spor bir hava yaratmak için birebir. İster dışarı çıkarken ister evde rahatlamak için giyin, bu sweatshirt kısa sürede favoriniz olacak!

Erkek Kapüşonlu Cepli İçi Polarlı Sweatshirt

Ever Clean Spring Garden Topaklanan Kedi Kumu

Kedi kumlarında stok zamanı! 3 Adet Ever Clean 10 L sadece 2073 TL.

Ever Clean Spring Garden Topaklanan Kedi Kumu

Tüm ürünlerde geçerli %15 kupon fırsatı sizi bekliyor!

'Thanks, It’s' doğal ama etkileyici bir ışıltı arayanların yeni vazgeçilmezi olacak. Hafif yapısı ve parlak bitişiyle dudaklara nemli, dolgun bir görünüm kazandırırken, günlük makyajlara zarif bir dokunuş ekleyecek. 

Mac Lustreglass Sheer-shine Ruj-thanks, It’s

Altınyıldız'da Ekim fırsatları başladı! 2 adet ve üzeri ürün alanlara %10 indirim fırsatları.

Sweatshirt, kış günlerinde sıcak kalmanın en şık yolu!

AC&Co / Altınyıldız Classics Polar Sweatshirt

Zühre Ana sevilen ürünlerde 2. ürün sadece 1 TL.

Ananas özünden gelen bromelain enzimi sayesinde sindirimi desteklerken, vücudun arınmasına yardımcı olur. Hafif ve ferah tadıyla günlük rutine kolayca dahil edilebilir. 

Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu

