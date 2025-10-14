onedio
ŞOK'a New Balance Ayakkabılar Geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a New Balance Ayakkabılar Geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
15.10.2025 - 00:13

ŞOK 15 - 21 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  15 - 21 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇

Quartz Tavan Boyası 499 TL

Quartz Tavan Boyası 499 TL

  • Quartz İç Cephe Boyası 399 TL

  • Sprey Boya Altın/Gümüş 75 TL

  • Sprey Vernik 39,95 TL

  • Pattex Japon Yapıştırıcı 39,95 TL

  • Paketleme Bandı 37,50 TL

Kiwi Akıllı Dijital Banyo Baskülü 299 TL

Kiwi Akıllı Dijital Banyo Baskülü 299 TL

  • Kiwi Kişisel Blender Smoothie 899 TL

  • Aprilla Şarjlı Masaj Tabancası 399 TL

  • Şarjlı Kafa Masaj Aleti 299 TL

  • Hytech Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık 85 TL 

  • Kreuzer Dijital Ekranlı Bluetooth Kulaklık 699 TL 

  • Kiwi Pipetli Termos 449 TL 

  • Pipetli Sporcu Mataras 139 TL 

  • Metal Matara 149 TL 

  • Pipetli Matara Asorti 129 TL 

  • Robottle Matara 249 TL 

  • Yemek Termosu 499 TL 

  • Onyx Beslenme Kabı 25 TL 

  • Fely Beslenme Kabı 69,95 TL

Sümbül Balkon Saksı 59,95 TL

Sümbül Balkon Saksı 59,95 TL

  • Çiçek Toprağı 34,95 TL

  • Sümbül Sulama Kabı 39,95 TL

  • Kral Rattan Desen Tabure 149 TL

  • Troya Koltuk 449 TL

Slazenger Kadın Yüksek Bel İspanyol Paça Tayt 299 TL

Slazenger Kadın Yüksek Bel İspanyol Paça Tayt 299 TL

  • Kadın Modal Kumaş Geniş Paça Eşofman Altı 379 TL 

  • Erkek Modal Kumaş Ribanalı Eşofman Altı 379 TL 

  • Erkek Modal Kumaş Dik Yaka Tam Fermuarlı Sweatshirt 379 TL 

  • Kadın Modal Kumaş KapüşonluTam Fermuarlı Sweatshirt 379 TL 

  • Spor Ayakkabı 599 TL

  • 2'li Kadın Çizgili Çorap 50 TL 

  • Spor Çantası 399 TL 

  • 2'li Kadın/Erkek Çemberli Casual Soket Çorap 75 TL 

  • 2'li Kadın Fırfırlı Soket Çorap 50 TL 

  • Kadın Tayt 129 TL 

  • 2'li Chantale Kadın/Erkek Bambu Sneaker Çorap 44,95 TL 

  • Chantale Bambu Çocuk Çorap 24,95 TL 

  • Chantale Bambu Kadın Patik/Soket Çorap 27,95 TL 

  • Chantale Erkek Bambu Soket Çorap 42,50 TL

New Balance 530 Lifestyle Ayakkabı 4.899 TL

New Balance 530 Lifestyle Ayakkabı 4.899 TL
  • Vans UA Old Skool Ayakkabı 2.499 TL

Dijitsu 4K Ultra HD 75'' 190 Ekran Android Smart LED Tv 29.999 TL

Dijitsu 4K Ultra HD 75'' 190 Ekran Android Smart LED Tv 29.999 TL
  • Altus Kombi 490 Litre No Frost Buzdolabı 28.599 TL

