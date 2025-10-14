ŞOK'a New Balance Ayakkabılar Geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 15 - 21 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 - 21 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Haftanın Fırsatları
Quartz Tavan Boyası 499 TL
Kiwi Akıllı Dijital Banyo Baskülü 299 TL
Sümbül Balkon Saksı 59,95 TL
Slazenger Kadın Yüksek Bel İspanyol Paça Tayt 299 TL
New Balance 530 Lifestyle Ayakkabı 4.899 TL
Dijitsu 4K Ultra HD 75'' 190 Ekran Android Smart LED Tv 29.999 TL
