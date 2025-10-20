onedio
Sweatshirt Tutkunları Buraya! Serin Havaların Olmazsa Olmazı İndirimli Sweatshirt Modelleri

etiket Sweatshirt Tutkunları Buraya! Serin Havaların Olmazsa Olmazı İndirimli Sweatshirt Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı
20.10.2025 - 17:25

Sizin için serin hava koşullarının vazgeçilmezi olan, indirimli sweatshirt modellerini bir araya getirdik. Puma'dan Under Armour'a kadar birçok popüler markanın sweatshirtlerini hemen incelemeye başlamalısınız.

Bu içerik 20.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kış günlerinde hem sıcak tutan hem de stilini tamamlayan bir parça.

Kış günlerinde hem sıcak tutan hem de stilini tamamlayan bir parça.

Rahat kesimi ve kaliteli kumaşı sayesinde gün boyu konfor sunarken, ikonik C-Logo detayıyla sade ama dikkat çekici bir görünüm sağlıyor. İster kot pantolonla casual bir kombin yap, ister eşofman altıyla evde rahat bir gün geçir!

Champion Legacy C-Logo Kapüşonlu Sweatshirt

PAEN Premium Unisex Sweatshirt

PAEN Premium Unisex Sweatshirt

Yumuşacık dokusu ve rahat kalıbıyla gün boyu konfor sunan yeni sweatshirt serisi, stilini zahmetsizce tamamlıyor.

%20 indirimli fiyatı 1,759.20 TL.

PAEN Premium Unisex Sweatshirt

PAEN Basic Unisex Hoodie, yumuşacık kumaşı ve rahat kalıbıyla favoriniz olacak.

PAEN Basic Unisex Hoodie, yumuşacık kumaşı ve rahat kalıbıyla favoriniz olacak.

Ofiste kısa molalarda, dışarıda yürüyüşlerde veya evde rahat bir gün geçirirken üzerine giyebileceğin bu hoodie, minimalist tasarımıyla her kombine uyum sağlıyor.

%30 indirimiyle şuanda 1,189.30 TL.

PAEN Basic Unisex Hoodie

DeFacto Oversize Sweatshirt, sadeliği ve rahatlığıyla öne çıkan bir parça.

DeFacto Oversize Sweatshirt, sadeliği ve rahatlığıyla öne çıkan bir parça.

Kalın kumaşı soğuk günlerde sıcak tutarken, geniş oversize kesimi gün boyu konfor sağlayacak. Minimalist tasarımı sayesinde her kombine uyum sağlar; ister jean ile gündelik şıklık yakalayın, ister eşofmanla kombinleyin. 

Sepete özel fiyatı 399,99 TL

DeFacto Oversize Sweatshirt

Mavi Kapüşonlu Lacivert Sweatshirt, günlük stilinize sportif ve modern bir dokunuş katacak.

Mavi Kapüşonlu Lacivert Sweatshirt, günlük stilinize sportif ve modern bir dokunuş katacak.

Önündeki ikonik Mavi logo baskısı, sade lacivert tonuyla harika bir kontrast oluştururken, kot veya spor pantolonlarla kombinlendiğinde casual bir şıklık yaratacak.

2. ürün %50 indirimli!

Mavi Mavi Logo Baskılı Kapüşonlu Lacivert Sweatshirt

Under Armour Sweatshirt Kadın

Under Armour Sweatshirt Kadın

Under Armour, kadınlar için tasarlanmış sweatshirt koleksiyonuyla, hem spor aktivitelerinde hem de günlük yaşamda konfor ve şıklığı bir arada sunuyor. 

Under Armour Sweatshirt Kadın

Puma Kadın Uzun Kollu Üst ESS Logo Hoody FL, konforu ve şıklığı bir arada sunan, gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak bir parça.

Puma Kadın Uzun Kollu Üst ESS Logo Hoody FL, konforu ve şıklığı bir arada sunan, gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak bir parça.

Yumuşacık polar iç yüzeyi sayesinde soğuk günlerde sizi sıcak tutarken, modern kesimiyle günlük stilinizi tamamlar.

Kullanıcı yorumu;

İç dokusu, baskısı, kumaşı umduğumdan da güzel. Puma'nın ürünleri hep memnun ediyor zaten. Teşekkürler...

Puma Kadın Uzun Kollu Üst Ess Logo Hoody Fl

adidas Kadın Essentials Small Logo Feel Cozy Kapüşonlu Sweatshirt

adidas Kadın Essentials Small Logo Feel Cozy Kapüşonlu Sweatshirt

Pembe rengiyle enerjik ve neşeli bir stil sunarken, yumuşacık dokusuyla konforu da ön planda tutuyor. Günlük kombinlerde hem spor hem casual şıklık yaratmak isteyenler için ideal bir parça.

adidas Kadın Sweatshirt

Hummel Genesa Fermuarlı Sweatshırt

Hummel Genesa Fermuarlı Sweatshırt

Fermuarlı Sweatshirt, spor yaparken hem tarzından hem de rahatlığından ödün vermek istemeyenler için tasarlanmış bir model.  Hafif ve esnek kumaşı sayesinde hareket özgürlüğü sunarken, fermuarlı yapısı pratik bir kullanım sunuyor.

Sepete özel fiyatı 1.224,98 TL

Hummel Genesa Fermuarlı Sweatshırt

DeFacto Relax Fit Kapüşonlu Kanguru Cepli Kalın Basic Düz Sweatshirt

DeFacto Relax Fit Kapüşonlu Kanguru Cepli Kalın Basic Düz Sweatshirt

Bu parça kapüşonlu tasarımı, kanguru cepleri ve kalın basic kumaşı sayesinde soğuk günlerde sizi sıcacık tutarken, “relax fit” kesimiyle gün boyu rahat hareket etmenizi sağlıyor. 

Sepete özel fiyatı 449,99 TL

DeFacto Relax Sweatshirt

Yorum Yazın