Bugün İndirimde Neler Var? L'Oréal Paris İndirimlerinden Karaca Home Ürünlerine 20 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.10.2025 - 12:57

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 20 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! L'Oréal Paris indirimlerinden Karaca Home ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 20.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Karaca Home Nevresim Takımı, sade ama etkileyici tasarımıyla yatak odasına ferah bir dokunuş katacak.

Yumuşacık kumaşıyla rahat bir uyku deneyimi sunarken, zarif deseniyle odanın atmosferini anında yeniliyor. 

Karaca Home Sarah Anderson Lionel Çift Kişilik Nevresim Takımı

Monte Lua Anahtarlı Topraklı Priz Adaptörü

3 soketi, 3 USB girişi (2.4A) ve 1 Type-C (20W) bağlantı noktasıyla hem telefonunu hem bilgisayarını hem de diğer cihazlarını aynı anda şarj edebilirsin. Akım korumalı yapısı sayesinde elektronik eşyalarını güvenle kullanırken, anahtarlı tasarımıyla enerji tasarrufu da sağlıyor.

Monte Lua Anahtarlı Topraklı Priz Adaptörü

Şişme Mont Kapüşonlu Fermuarlı Cep Detaylı

Soğuk havalarda hem tarzından ödün vermemek hem de sıcacık kalmak isteyenlerin gözdesi olmaya aday. 

%24 indirimli fiyatıyla!

Şişme Mont Kapüşonlu Fermuarlı Cep Detaylı

Bu sweatshirt, kış gardırobunun vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor!

Yüksek kaliteli pamuk karışımlı kumaşı sayesinde cildi rahatsız etmeden yumuşacık bir his sunarken, nefes alabilir yapısıyla gün boyu konfor sağlıyor. 

ac&co 4A5221100016 Sweatshirt Erkek

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Robeve Nemlendirici Buhar Makinesi, özellikle kuru havalarda evin havasını yumuşatmak için harika bir seçenek.

Aroma difüzör özelliği sayesinde yalnızca nem dengesi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda birkaç damla uçucu yağ ile odana spa hissi de katıyor. Otomatik kapanma sistemiyle güvenli kullanım sunuyor.

Sepete özel fiyatı 579 TL

Nemlendirici Aroma Difüzör

Moliendo kahvelerde 2.si %40 indirimli!

Yoğun aroması ve dengeli gövdesiyle her yudumda İtalyan espresso geleneğini hissettiriyor. Orta kavrum profili sayesinde ister espresso makinesinde ister filtre kahvede mükemmel sonuç veriyor.

Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve

L'Oréal satıcılı seçili ürünlerde 300 TL ve üzerine %50 indirim!

L'Oréal Paris'in sevilen ürünlerini avantajlı setlerle makyaj çantanıza ekleyebilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 1.300 TL

L'Oréal Paris Telescopic Gold Maskara - Siyah + Bare With Me 02 + Ss Matte Ink 65 Mini

Protein Barlarda en çok satan ürünler %15'e varan lansman fırsatlarını kaçırmayın!

Antrenman öncesi ve sonrası için ihtiyacın olan ürünler avantajlı fiyata bir arada!

Üstelik 'onedio' indirim kodunu kullanarak +%10 indirim fırsatı daha sunuluyor.

PROTEİN BAR CHOCOLATE & HAZELNUT LANSMAN

Moderna Smart Kapalı Kedi Tuvaleti

Kedinizin tuvalet alışkanlıklarını daha hijyenik ve konforlu hale getirmek isteyenler için ideal bir seçenek. 

Sepette özel fiyatıyla 1200 TL.

Moderna Smart Kapalı Kedi Tuvaleti

The North Face sezon sonu fırsatlarıyla %60'a varan indirimler!

The North Face W Namak Insulated Mont, kış sporları ve açık hava etkinlikleri için tasarlanmış, yüksek performanslı ve şık bir mont modeli. Kış sporları tutkunları ve açık hava etkinliklerine katılmayı sevenler için mükemmel bir tercih.

The North Face W Namak Insulated Mont

Pierre Cardin, US Polo marka ev giyim ve iç giyim ürünlerde %50'ye varan indirimler!

U.S. Polo Assn. Slip Takım, şıklığı ve rahatlığı bir arada arayanlar için ideal bir iç giyim seçeneği. Özellikle yaz aylarında hafifliği ve nefes alabilir yapısıyla tercih edilebilecek bu takım, pamuklu kumaşı sayesinde cilde dost bir kullanım sunuyor.

İndirimli fiyatıyla  492.50 TL.

U.S. Polo Assn. Kadın Büstiyer Slip Takım

Ekim ayına özel tüm indirimlere ek %15 indirim kodu!

Flormar Longer Than Ever Maskara, kirpiklere uzunluk ve hacim kazandıran, doğal içerikli formülüyle dikkat çeken bir ürün.

İndirim KODU: EKIMOZEL15

Flormar Doğal Formüllü Kirpik Uzatıcı Maskara

La Roche Posay Effaclar Yağlı ve Akneye Eğilimli Citler için Temizleme Jeli

La Roche Posay'in sevilen ürünlerinde LRPVICHY150 Kodu ile 1500 TL'ye 150 TL İndirim!

La Roche Posay Effaclar Yağlı ve Akneye Eğilimli Citler için Temizleme Jeli

Zühre Ana ürünlerinde 2.ürün sadece 1 TL.

En çok tercih edilen Kozalak Macunu bu fırsat arasında yer alıyor.

Zühre Ana Kozalak Macunu - Çam Kozalağı Macunu Hologramlı Ürün

