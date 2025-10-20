Bugün İndirimde Neler Var? L'Oréal Paris İndirimlerinden Karaca Home Ürünlerine 20 Ekim 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 20 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! L'Oréal Paris indirimlerinden Karaca Home ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 20.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bugün Amazon’da indirime giren Karaca Home Nevresim Takımı, sade ama etkileyici tasarımıyla yatak odasına ferah bir dokunuş katacak.
Monte Lua Anahtarlı Topraklı Priz Adaptörü
Şişme Mont Kapüşonlu Fermuarlı Cep Detaylı
Bu sweatshirt, kış gardırobunun vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor!
Bugün Hepsiburada’da indirime giren Robeve Nemlendirici Buhar Makinesi, özellikle kuru havalarda evin havasını yumuşatmak için harika bir seçenek.
Moliendo kahvelerde 2.si %40 indirimli!
L'Oréal satıcılı seçili ürünlerde 300 TL ve üzerine %50 indirim!
Protein Barlarda en çok satan ürünler %15'e varan lansman fırsatlarını kaçırmayın!
Moderna Smart Kapalı Kedi Tuvaleti
The North Face sezon sonu fırsatlarıyla %60'a varan indirimler!
Pierre Cardin, US Polo marka ev giyim ve iç giyim ürünlerde %50'ye varan indirimler!
Ekim ayına özel tüm indirimlere ek %15 indirim kodu!
La Roche Posay Effaclar Yağlı ve Akneye Eğilimli Citler için Temizleme Jeli
Zühre Ana ürünlerinde 2.ürün sadece 1 TL.
