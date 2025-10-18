onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 18 - 24 Ekim Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.10.2025 - 09:05

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 - 24 Ekim 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

18 - 24 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 245 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg 109,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 139,50 TL

  • Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg 79,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 123 TL

  • Ahir Tulum Peyniri 155 TL

  • Milkten Labne 54 TL

  • Pınar Süt 200 ml 13,50 TL

  • Pınar Kido Süt 180 ml 12,50 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 299 TL

  • Namet Hindi Füme 41,50 TL

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Torku Helva 500 gr 99,50 TL

  • Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 435 TL

  • Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 199 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 69,50 TL

  • Yöremce Yapprak Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 114,50 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 gr 25 TL

  • Barilla Makarna 500 gr 37,95 TL

  • Kemal Kükrer Nar Ekşisi 250 ml 159,90 TL

  • Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 gr 49 TL

  • Duru Duş Sabunu 4x150 gr 114 TL

  • Bingo Sıvı Deterjan 3 Litre 179 TL

  • Bingo Pro Mac Bulaşık Makinesi Kapsülü 32'li 149 TL

  • Palmolive Duş Jeli 500 ml 69 TL

  • Silk&Blue Erkek Atlet 59,50 TL

  • Silk&Blue Erkek Boxer 49,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 95 TL  

  • Seyidoğlu Tahin 90 TL 

  • Marmarabirlik Yeşil Çizik Zeytin 135 TL

  • Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 129 TL

Palmolive Duş Jeli 69 TL

Tıraş Bakım Ürünlerinde 1 Alana 1 Bedava

Atıştırmanın Yıldızları

Tazenin Yıldızları

23 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 65" UHD Android Tv 25.999 TL

  • HI-LEVEL 55' UHD Smart Tv 14.999 TL

  • HI-LEVEL 40' FHD Smart Tv 7.399 TL

Kiwi Mini Buzdolabı 86 L 8.499 TL

  • Kiwi Mini Buzdolabı 76 L 7.499 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 3.599 TL

  • Kiwi Su Isıtıcı 899 TL

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 999 TL

  • Schafer Chef Mix Mega Blender Set 1.999 TL

  • Sinbo 3in1 Stand Mikser 4.999 TL

  • Sinbo Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

  • Sinbo Belçika Waffle Makinesi 899 TL

  • Pierre Cardin Elektrikli Çelik Çay Makinesi 1.499 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 999 TL

  • Kiwi Şarjlı Masaj Aleti 499 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 1.399 TL

  • Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.999 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

  • APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

Kamp Tencere Seti 3'lü 999 TL

  • Çantalı Portatif Ocak 999 TL

  • Siboplu Kartuş Ocak + 230 g Kartuş Seti 399 TL

  • Termos 1 Litre 999 TL

  • Gaz Kartuşu 227 g 99,50 TL

  • Rüzgarlık 6 Kanat 399 TL

  • Columbia Kamp Bıçağı 599 TL

İndirimli kamp malzemelerine buradan göz atmayı unutmayın.

Takım Çantası 199 TL

  • Lavabo Açma Sustası 149 TL

  • Nitril Kaplı Örme İş Eldiveni 45 TL

  • Makaralı Kablo 499 TL

Paşabahçe Homemade Kavanoz 1000 cc 64,50 TL

  • Renkli Oval Kase 49,50 TL

  • Renkli Cam Kase 49,50 TL

  • Cam Pasta Tabağı Seti 199 TL

  • Bal Kabağı Dekorlu Mum 79,50 TL

  • Cam Kesim Panosu 109 TL

  • Cam Kavanoz 12,50 TL

  • Güral Porselen Fondü Seti 199 TL

  • Cam Boncuk Kase 8 cm 16,50 TL

  • Cam Boncuk Kase 12 cm 17,50 TL

  • Paşabahçe Tokio 12 Parça Bardak Seti 249 TL

  • Figürlü Titan Bardak 250 cc 99,50 TL

  • Figürlü Matara 600 ml 199 TL

  • Metal Matara 750 ml 149 TL

  • Titan Alıştırma Bardağı 99,50 TL

  • Rakle Fincan ve Mum Seti 2'li 229 TL

  • Rakle Lisanslı Su Bardağı 2'li 99,50 TL

  • Charm Su Bardağı 3'lü 149 TL

  • Ottimo Kulplu Çay Bardağı 6'lı 115 TL

  • Bambu Çerezlik 149 TL

  • LAV Helen Su Bardağı 6'lı 149 TL

  • Seramik Pasta Tabağı 6'lı 279 TL

  • Seramik Sunum Tabağı 49,50 TL

  • Kulplu Mini Yuvarlak Kase 6'lı 89,50 TL

  • Bal ve Reçel Kavanozu 49,50 TL

  • Bambu Tabaklı Borosilikat Yağlık 249 TL

  • Borosilikat Şişe 199 TL

  • Borosilikat Ölçü Kabı 3'lü 149 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Kavanoz 99,50 TL

  • Espresso Fincanı 4'lü 99,50 TL

  • Borosilikat Kupa 84,50 TL

  • Tepsili Cappuccino Fincan Seti 2'li 149 TL

  • Hascevher Tava ve Sahan Seti 649 TL

  • Emaye Kızartma Tenceresi 369 TL

  • Emaye Fırın Tepsisi 149 TL

  • Kristal Kahvaltılık Set 179 TL

  • Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 129 TL

  • Saklama Kabı 3'lü 39,50 TL

  • Metal Yuvarlak Kutu 89,50 TL

  • Kulplu Tepsi 59,50 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

  • Saçaklı Banyo Havlu Seti 179 TL

  • Ütü Masası 599 TL

  • Rattan Sepet 32,50 TL

Oyuncak Spor Araba 219 TL

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

24 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

  • Altus Mini Ütü 790 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

  • Homend Waffle Makinesi 1.490 TL

  • Keysmart Dikey Süpürge 1.299 TL

  • Heifer Chef's Midi Blender Set 1.490 TL

  • Tüy Toplayıcı 175 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.499 TL

İndirimli beyaz eşyalara buradan göz atmayı unutmayın.

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

  • Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

  • Kumtel 11 Dilim Radyatör 2.690 TL

  • Kumtel Dikey Isıtıcı 1.849 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 699 TL

Max Titreşim Veren Masaj Aleti 2.199 TL

  • Denge Topu Bosu 1.090 TL

  • Max Twister Diski 259 TL

  • Max Mini Step Aleti 389 TL

  • Max Thigh Master Spor Aleti 119 TL

  • Max Pilates / Yoga Topu 259 TL

  • Max Pvc Dambıl 1 Kg 149 TL

  • Max Pvc Dambıl 2 Kg 259 TL

  • Max Pvc Dambıl 5 Kg 579 TL

  • Yoga / Pilates Matı 449 TL

  • Pilates Egzersiz Roller 219 TL

  • Max Yoga Blok 119 TL

  • Yoga / Pilates Çemberi 209 TL

  • Gergi Bandı 159 TL

  • Pilates / Yoga Barı 189 TL

  • Egzersiz Direnç Bandı 99 TL

  • File Çanta 3'lü 75 TL

  • Erkek Eşofman Altı 239 TL

Kaslı Kostüm 749 TL

  • 3D - 2D Çift Taraflı Puzzle 279 TL

  • Fresh Metal Burnin Key Arabalar 139 TL

  • Maske 219 TL

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.890 TL

  • El Ayak Bilek Ağırlığı 189 TL

  • El Yayı 79 TL

  • Sayaçlı El Yayı 99 TL

  • Karın Kası Sistemi 259 TL

  • Dart Board Set 199 TL

  • Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 899 TL

  • Ağırlık Fitness Eldiven 159 TL

  • Vinly Dambıl Seti 15 Kg 899 TL

  • Elastik Esneme Bandı 139 TL

  • Bükbük Göğüs Yayı 129 TL

  • Kapı Barı 289 TL

  • Karın Egzersiz Tekerleği 199 TL

Stanley termoslara buradan göz atmayı unutmayın.

Terlik Çeşitleri

Tek Fiyat Plastik Ürünler 26 TL

  • Hisar Optima Düdüklü Tencere 999 TL

  • Hisar Optima Kapaklı Çelik Sahan 649 TL

  • Hisar Optima Sütlük 429 TL

  • Chef's Krep Tava 239 TL

  • Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL

  • Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL

  • Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 159 TL

  • Rooc Meyve / Sebze Bıçağı 75 TL

  • Standlı Sabunluk Seti 2'li 399 TL

  • Süzgeçli Saklama Kabı 2350 cc 109 TL

  • Süzgeçli Saklama Kabı 2000 cc 99 TL

  • Bulaşıklık 109 TL

  • Paslanmaz Süzgeç 79 TL

  • Saplı Gırgır 69 TL

  • fix Wood Tepsili Sehpa 499 TL

  • Parex Wondero Otomattik Temizlik Seti 1.090 TL

  • Ortadan Açılır Kappaklı Çöp Kovası 99 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 75 TL

  • Rakle Ayaklı Renkli Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 169 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 600 cc 89 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 1050 cc 99 TL

  • Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 109 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 109 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 4'lü 109 TL

  • Paşabahçe Elegant Oval Servis Tabağı 149 TL

  • Paşabahçe Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 349 TL

  • Paşabahçe Polar İki Bölmeli Saklama Kabı 99 TL

  • Borcam Kase 1900 cc 179 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 149 TL

  • Glass in love Altın Rimli Cam Çerezlik 2'li 189 TL

  • Glass in love Altın Rimli Cam Tatlı Kasesi 2'li 219 TL

  • Tepsi Çeşitleri 109 TL

  • Benante 4+1 Pasta Seti 359 TL

  • Benante Metal Saplı Sunum / Kesme Tahtası Çeşitleri 139 TL

ŞOK 18 - 21 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 100 TL

  • Keramika İnci Kulplu Kupa 75 TL 

  • Keramika İnci Desenli Yemek Tabağı 75 TL 

  • Vip Ahmet Chef Salata Kurutucu 629 TL 

  • Vip Ahmet Oval Kahvaltılık 29,95 TL

  • 3'lü Borosilikat Magnolia Kasesi 129 TL 

  • Bambu Kapaklı Coffee Bardak 89,95 TL 

  • Borosilikat Kahve Karafı 199 TL 

  • Desenli Kulplu Borosilikat Cam Kupa 49,95 TL 

  • Borosilikat Kupa 29,95 TL 

  • Pipetli Bardak 22,50 TL

  • 2'li Borosilikat Tuzluk 109 TL 

  • Paşabahçe Borosilikat Kupa 69,95 TL 

  • 2'li Paşabahçe Çift Cidarlı Bardak 139 TL 

  • 2'li Paşabahçe Çift Cidarlı Kupa 139 TL 

  • Rooc Mutfak Makası 49,95 TL 

  • Tekli Porselen Çeşitleri 75 TL 

  • Dondurucu Saklama Kabı Çeşitleri 50 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Lisanslı Vakumlu Pop Art 119 TL

  • Star Wars Darth Vader/ The Child Figür 399 TL

  • Dart Seti 279 TL

  • Roza Ağlayan Bebek 399 TL

  • Nerf Topbreaker 449 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde; 

  • 100'lü Lipton Yellow Label Bardak Poşet Çay 149 TL 

  • Ülker Albeni Karamelli Tablet Çikolata 45 TL 

  • Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 85 TL 

  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 79 TL 

  • 3 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 99 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

