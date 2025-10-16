onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
ŞOK'a Star Wars Figürleri Geliyor! 18 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Star Wars Figürleri Geliyor! 18 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.10.2025 - 11:57 Son Güncelleme: 16.10.2025 - 12:00

ŞOK 18 - 21 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  18 - 21 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 100 TL

Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 100 TL

  • Keramika İnci Kulplu Kupa 75 TL 

  • Keramika İnci Desenli Yemek Tabağı 75 TL 

  • Vip Ahmet Chef Salata Kurutucu 629 TL 

  • Vip Ahmet Oval Kahvaltılık 29,95 TL

  • 3'lü Borosilikat Magnolia Kasesi 129 TL 

  • Bambu Kapaklı Coffee Bardak 89,95 TL 

  • Borosilikat Kahve Karafı 199 TL 

  • Desenli Kulplu Borosilikat Cam Kupa 49,95 TL 

  • Borosilikat Kupa 29,95 TL 

  • Pipetli Bardak 22,50 TL

  • 2'li Borosilikat Tuzluk 109 TL 

  • Paşabahçe Borosilikat Kupa 69,95 TL 

  • 2'li Paşabahçe Çift Cidarlı Bardak 139 TL 

  • 2'li Paşabahçe Çift Cidarlı Kupa 139 TL 

  • Rooc Mutfak Makası 49,95 TL 

  • Tekli Porselen Çeşitleri 75 TL 

  • Dondurucu Saklama Kabı Çeşitleri 50 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Lisanslı Vakumlu Pop Art 119 TL

Lisanslı Vakumlu Pop Art 119 TL

  • Star Wars Darth Vader/ The Child Figür 399 TL

  • Dart Seti 279 TL

  • Roza Ağlayan Bebek 399 TL

  • Nerf Topbreaker 449 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde; 

  • 100'lü Lipton Yellow Label Bardak Poşet Çay 149 TL 

  • Ülker Albeni Karamelli Tablet Çikolata 45 TL 

  • Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 85 TL 

  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 79 TL 

  • 3 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 99 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın