BİM'e Stanley Termos Geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
24 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
Max Titreşim Veren Masaj Aleti 2.199 TL
Kaslı Kostüm 749 TL
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.890 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Terlik Çeşitleri
Tek Fiyat Plastik Ürünler 26 TL
Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 75 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın