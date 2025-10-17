onedio
BİM'e Stanley Termos Geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
17.10.2025 - 12:02 Son Güncelleme: 17.10.2025 - 12:03

24 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

  • Altus Mini Ütü 790 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

  • Homend Waffle Makinesi 1.490 TL

  • Keysmart Dikey Süpürge 1.299 TL

  • Heifer Chef's Midi Blender Set 1.490 TL

  • Tüy Toplayıcı 175 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.499 TL

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

  • Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

  • Kumtel 11 Dilim Radyatör 2.690 TL

  • Kumtel Dikey Isıtıcı 1.849 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 699 TL

Max Titreşim Veren Masaj Aleti 2.199 TL

Max Titreşim Veren Masaj Aleti 2.199 TL

  • Denge Topu Bosu 1.090 TL

  • Max Twister Diski 259 TL

  • Max Mini Step Aleti 389 TL

  • Max Thigh Master Spor Aleti 119 TL

  • Max Pilates / Yoga Topu 259 TL

  • Max Pvc Dambıl 1 Kg 149 TL

  • Max Pvc Dambıl 2 Kg 259 TL

  • Max Pvc Dambıl 5 Kg 579 TL

  • Yoga / Pilates Matı 449 TL

  • Pilates Egzersiz Roller 219 TL

  • Max Yoga Blok 119 TL

  • Yoga / Pilates Çemberi 209 TL

  • Gergi Bandı 159 TL

  • Pilates / Yoga Barı 189 TL

  • Egzersiz Direnç Bandı 99 TL

  • File Çanta 3'lü 75 TL

  • Erkek Eşofman Altı 239 TL

Kaslı Kostüm 749 TL

Kaslı Kostüm 749 TL

  • 3D - 2D Çift Taraflı Puzzle 279 TL

  • Fresh Metal Burnin Key Arabalar 139 TL

  • Maske 219 TL

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.890 TL

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.890 TL

  • El Ayak Bilek Ağırlığı 189 TL

  • El Yayı 79 TL

  • Sayaçlı El Yayı 99 TL

  • Karın Kası Sistemi 259 TL

  • Dart Board Set 199 TL

  • Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 899 TL

  • Ağırlık Fitness Eldiven 159 TL

  • Vinly Dambıl Seti 15 Kg 899 TL

  • Elastik Esneme Bandı 139 TL

  • Bükbük Göğüs Yayı 129 TL

  • Kapı Barı 289 TL

  • Karın Egzersiz Tekerleği 199 TL

Terlik Çeşitleri

Terlik Çeşitleri

Tek Fiyat Plastik Ürünler 26 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 26 TL

  • Hisar Optima Düdüklü Tencere 999 TL

  • Hisar Optima Kapaklı Çelik Sahan 649 TL

  • Hisar Optima Sütlük 429 TL

  • Chef's Krep Tava 239 TL

  • Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL

  • Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL

  • Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 159 TL

  • Rooc Meyve / Sebze Bıçağı 75 TL

  • Standlı Sabunluk Seti 2'li 399 TL

  • Süzgeçli Saklama Kabı 2350 cc 109 TL

  • Süzgeçli Saklama Kabı 2000 cc 99 TL

  • Bulaşıklık 109 TL

  • Paslanmaz Süzgeç 79 TL

  • Saplı Gırgır 69 TL

  • fix Wood Tepsili Sehpa 499 TL

  • Parex Wondero Otomattik Temizlik Seti 1.090 TL

  • Ortadan Açılır Kappaklı Çöp Kovası 99 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 75 TL

Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 75 TL

  • Rakle Ayaklı Renkli Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 169 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 600 cc 89 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 1050 cc 99 TL

  • Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 109 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 109 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 4'lü 109 TL

  • Paşabahçe Elegant Oval Servis Tabağı 149 TL

  • Paşabahçe Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 349 TL

  • Paşabahçe Polar İki Bölmeli Saklama Kabı 99 TL

  • Borcam Kase 1900 cc 179 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 149 TL

  • Glass in love Altın Rimli Cam Çerezlik 2'li 189 TL

  • Glass in love Altın Rimli Cam Tatlı Kasesi 2'li 219 TL

  • Tepsi Çeşitleri 109 TL

  • Benante 4+1 Pasta Seti 359 TL

  • Benante Metal Saplı Sunum / Kesme Tahtası Çeşitleri 139 TL

