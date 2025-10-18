onedio
Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.10.2025 - 16:33

Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Okuma kitaplarından Penti pijamalara kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!

Bu içerik 18.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Sırların Sırrı kitabı bu hafta kitap kategorisinde çok satanlarda ilk sırada!

Sırların Sırrı, gizem, aksiyon ve zekice örülmüş kurgularıyla okurları sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Brown’un klasikleşmiş üslubu; tarihi sırlar, bilimsel detaylar ve nefes kesen olay örgüsüyle birleşerek sayfaları adeta su gibi akıtıyor.

Sırların Sırrı

Kullanıcı yorumu;

Keyifle okuyorum. Yeni bir Dan Brown klasiği. Bu kez de bilincin neolitik ve materyalist açıdan incelenmesi odak noktası.

Sosyoloji kategorisinde çok satan bu eser, insanın kendini keşfetme ve yaşamın özünü yeniden bulma yolculuğunu anlatan ilham verici bir hikâye.

Modern hayatın karmaşası içinde kaybolmuş bireyin, iç huzura ve dengeye ulaşma çabasını sade ama derin bir dille ele alıyor. Yazar, küçük bir değişimin bile hayatın yönünü nasıl değiştirebileceğini gösterirken, okura da kendi yaşamını sorgulama fırsatı sunuyor. 

Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü

NPO NMJ17 Mini Masaj Tabancası, taşınabilirliği ve güçlü performansıyla öne çıkan kullanışlı bir ürün.

6 hız seviyesi ve 4 farklı masaj başlığı sayesinde kaslarınızı hedefe yönelik olarak rahatlatabilir, 3800 RPM titreşim gücüyle derin dokulara etki edebilirsiniz. Type-C şarjlı ve kompakt tasarımı, ister evde ister spor sonrası dışarıda kullanım için ideal.,

Kullanıcı yorumu;

Ürün tek kelime harika şarjı uzun gidiyor, gayet kullanışlı.

Profesyonel Mini Masaj Tabancası

Zülfü Livaneli’nin etkileyici kaleminden çıkan Bekle Beni, haftanın çok okunan kitapları arasında ilk sıralarda yerini almış!

Roman, yıllar sonra kesişen hayatların, yarım kalmış umutların ve sevginin zaman tanımaz gücünün etrafında şekilleniyor. Livaneli, her zamanki derin anlatımıyla hem duygusal hem de düşündürücü bir yolculuğa çıkarıyor okuru.

Bekle Beni

Okuyucu yorumu;

Sabah elime geçti. Akşama bitirdim. Yine çok sevdim.

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Yüksek performanslı titreşimleri sayesinde plakları derinlemesine temizlerken, ergonomik tasarımı ile konforlu bir fırçalama deneyimi sunuyor. İki farklı renk seçeneğiyle ailecek kullanım veya yedek fırça avantajını değerlendirebilirsiniz.

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Kampçılık kategorisinde çok satanlarda yerini alan Orret Home Fenerine mutlaka göz atmalısınız!

7 farklı ışık modu ve 800 lümen parlaklığı ile karanlıkta her detayı net bir şekilde görmenizi sağlar. USB Type-C şarjlı yapısı sayesinde kolayca şarj edilebilir, anahtarlık tasarımı ile her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

Orret Home Çok Fonksiyonlu Mini El Feneri

Çok satanlar listesinde her zaman yerini koruyan Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, hem tasarımı hem de işlevselliğiyle öne çıkıyor.

Çift cidarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi saatlerce sıcak ya da soğuk tutabilirken, FlowState kapağı sayesinde pipetli veya pipetsiz kullanım imkânı sunuyor. 

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Champion C-Logo 3'lü Paket Crew Çorap

Yumuşak pamuk karışımlı kumaşı sayesinde ayaklarınızı sararken nefes alabilir yapısıyla terlemeyi önler. Hem spor kombinlerine hem de günlük stile kolayca uyum sağlayan bu çoraplar, ikonik Champion logosuyla da klasik bir görünüm sunuyor. 

Champion C-Logo 3'lü Paket Crew Çorap

Spor sonrası ferahlık hissini doğadan almak isteyenler için Siveno %100 Doğal Roll On Sportif Sporcu Deodorant, mükemmel bir tercih.

Bitkisel formülüyle ter kokusunu etkili şekilde önlerken, ciltte herhangi bir leke bırakmadan gün boyu koruma sağlar.

Sepete özel fiyatı 479,90 TL ve 2. ürüne %10 indirim fırsatı!,

Siveno %100 Doğal Roll On

Penti Erkek Çocuk Farm Friends Inek Desenli Uzun Kollu 2'li Pijama Takımı

Miniklerin konforlu uykusu için tasarlanan Penti Desenli Uzun Kollu 2’li Pijama Takımı, yumuşacık dokusuyla günün yorgunluğunu unutturuyor.

2'li Pijama Takımı

Kullanıcı yorumu;

Ürünler harika. Benim oğlum çok kalın kıyafetlerle yatmayı sevmediği için kumaşı ve inceliği bizim için yeterli. Renkleri harika. 5,5 yaşındaki oğluma 7-8 yaş aldım biraz uzun ama sıkıntı değil.

Knmaster LP-200: 150 Psı Dijital Şarjlı Akıllı Lastik Pompası | Taşınabilir Hava Kompresörü

Araçta, bisiklette ya da kamp gezilerinde ihtiyaç duyabileceğiniz taşınabilir bir hava kompresörü olarak dikkat çekiyor. Maksimum 150 PSI basınca kadar çıkarak lastikleri hızlıca şişirebilmesi ile zil çalarken ya da yol üzerinde ani bir basınç düşmesi yaşandığında hayat kurtarıcı olabilir.

Knmaster LP-200: 150 Psı Dijital Şarjlı Akıllı Lastik Pompası

Madame Coco Miquel 4'lü Çay Fincanı

Sunumlara zarif bir dokunuş katmak isteyenler için bu set tam aranan parça!

Madame Coco Miquel 4'lü Çay Fincanı

English Home Dateless Hasır Tepsı 33X26 cm Kahve

İster kahve keyiflerinizde ister misafir sunumlarınızda kullanın; bu tepsiyle her detay daha özenli ve estetik görünecek. 

English Home Dateless Hasır Tepsı

Kiperin ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!

Kiper’in %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif Çift Hidrolize Kolajen Peptitler içeren bu 50 günlük diyet takviyesi, cilt elastikiyetini artırmaya, saç ve tırnak sağlığını desteklemeye yardımcı olur. 

Kiperin

Royal canin kedi ve köpek mamalarında %44 indirim!

Hassas mideye sahip yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş.  Sindirimi kolaylaştıran dengeli içeriği sayesinde kedinizin konforlu bir şekilde beslenmesini sağlar.

Royal Canin Kedi Maması

