Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri
Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Okuma kitaplarından Penti pijamalara kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!
Sırların Sırrı kitabı bu hafta kitap kategorisinde çok satanlarda ilk sırada!
Sosyoloji kategorisinde çok satan bu eser, insanın kendini keşfetme ve yaşamın özünü yeniden bulma yolculuğunu anlatan ilham verici bir hikâye.
NPO NMJ17 Mini Masaj Tabancası, taşınabilirliği ve güçlü performansıyla öne çıkan kullanışlı bir ürün.
Zülfü Livaneli’nin etkileyici kaleminden çıkan Bekle Beni, haftanın çok okunan kitapları arasında ilk sıralarda yerini almış!
Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası
Kampçılık kategorisinde çok satanlarda yerini alan Orret Home Fenerine mutlaka göz atmalısınız!
Çok satanlar listesinde her zaman yerini koruyan Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, hem tasarımı hem de işlevselliğiyle öne çıkıyor.
Champion C-Logo 3'lü Paket Crew Çorap
Spor sonrası ferahlık hissini doğadan almak isteyenler için Siveno %100 Doğal Roll On Sportif Sporcu Deodorant, mükemmel bir tercih.
Penti Erkek Çocuk Farm Friends Inek Desenli Uzun Kollu 2'li Pijama Takımı
Knmaster LP-200: 150 Psı Dijital Şarjlı Akıllı Lastik Pompası | Taşınabilir Hava Kompresörü
Madame Coco Miquel 4'lü Çay Fincanı
English Home Dateless Hasır Tepsı 33X26 cm Kahve
