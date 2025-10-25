Kış Hazırlığı Başlasın! Kışlık Dolabını Baştan Yaratacak İndirimli Parçalar
Kışlık dolabınızı baştan yaratacak indirimli parçaları sizin için bir araya getirdik. Montlardan kazaklara, botlardan pantolonlara kadar sezonun favori ürünleri burada sizi bekliyor. Hem şıklığı hem konforu bir arada sunan bu parçalarla kış kombinlerinizi yenilemek için hemen göz atmalısınız!
Bu içerik 21.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İç kürklü detaylarıyla hem sıcaklığı hem de şıklığı aynı anda sunan DeFacto Şişme Mont, bu kış stilinin kurtarıcısı olacak.
Her kombine kolayca uyum sağlayan zamansız rengiyle Slim Fit Kışlık Şişme Mont, kış gardırobunun kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday.
Kış klasiklerinden Harley Davidson Black Unisex Çizme, güçlü ve ikonik tarzıyla soğuk havalarda fark yaratmak isteyenlerin favorisi.
Dayanıklılığıyla öne çıkan Peakfreak II Mid Outdry Bot, zorlu kış şartlarına meydan okuyanlar için ideal bir seçenek.
Soğuk günlerde “ne giysem” derdine son veren bu çok yönlü parça, minimal tarzı sevenler için tam bir kış klasiği.
Madmext Pembe Bisiklet Yaka Oversize Triko Kazak, bu sezon enerjik ve sevimli tarzıyla içinizi ısıtacak.
Kış gardırobunda mutlaka bir elbise bulunmalı!
Elbiselerin altına giyebileceğiniz bir topuklu bot da kesinlikle dolapta olmalı.
Kaşe kabanlar, kış dolabında mutlaka olması gerekenlerden.
Siyah Palazzo Pantolon, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan kombinlerinin yıldızı.
