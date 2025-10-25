onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Kış Hazırlığı Başlasın! Kışlık Dolabını Baştan Yaratacak İndirimli Parçalar

etiket Kış Hazırlığı Başlasın! Kışlık Dolabını Baştan Yaratacak İndirimli Parçalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
25.10.2025 - 11:06

Kışlık dolabınızı baştan yaratacak indirimli parçaları sizin için bir araya getirdik. Montlardan kazaklara, botlardan pantolonlara kadar sezonun favori ürünleri burada sizi bekliyor. Hem şıklığı hem konforu bir arada sunan bu parçalarla kış kombinlerinizi yenilemek için hemen göz atmalısınız! 

Bu içerik 21.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İç kürklü detaylarıyla hem sıcaklığı hem de şıklığı aynı anda sunan DeFacto Şişme Mont, bu kış stilinin kurtarıcısı olacak.

İç kürklü detaylarıyla hem sıcaklığı hem de şıklığı aynı anda sunan DeFacto Şişme Mont, bu kış stilinin kurtarıcısı olacak.

Soğuk günlerde konforu elden bırakmadan trend bir görünüm yakalamak isteyenlerin dolabında mutlaka yerini almalı.

DeFacto Su Geçirmez Puffer Şişme Mont

Her kombine kolayca uyum sağlayan zamansız rengiyle Slim Fit Kışlık Şişme Mont, kış gardırobunun kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday.

Her kombine kolayca uyum sağlayan zamansız rengiyle Slim Fit Kışlık Şişme Mont, kış gardırobunun kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday.

Şık duruşunu rahat kalıbıyla buluşturan bu mont, ister günlük şehir stilinde ister hafta sonu kaçamaklarında sizi hem sıcak tutacak hem de tarzınıza modern bir dokunuş katacak.

Kışlık Şişme Mont

Kış klasiklerinden Harley Davidson Black Unisex Çizme, güçlü ve ikonik tarzıyla soğuk havalarda fark yaratmak isteyenlerin favorisi.

Kış klasiklerinden Harley Davidson Black Unisex Çizme, güçlü ve ikonik tarzıyla soğuk havalarda fark yaratmak isteyenlerin favorisi.

Denimle kombinlendiğinde asi bir hava katarken, oversize montlarla birleştiğinde modern ve özgüvenli bir stil yaratacak. Bu çizme, sadece bir kış parçası değil tam anlamıyla tarzın ifadesi.

Harley Davidson Laconia Hi Black Unisex Çizme

Dayanıklılığıyla öne çıkan Peakfreak II Mid Outdry Bot, zorlu kış şartlarına meydan okuyanlar için ideal bir seçenek.

Dayanıklılığıyla öne çıkan Peakfreak II Mid Outdry Bot, zorlu kış şartlarına meydan okuyanlar için ideal bir seçenek.

Su geçirmez yapısı ve sağlam tabanı sayesinde kaygan zeminlerde güvenli adımlar sunarken, konforlu iç yapısıyla gün boyu rahatlık sağlıyor. Şehirde ya da doğada fark etmez bu bot, kış mevsimini tarzından ödün vermeden geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

Peakfreak II Mid Outdry Leather Erkek Kısa Bot

Soğuk günlerde “ne giysem” derdine son veren bu çok yönlü parça, minimal tarzı sevenler için tam bir kış klasiği.

Soğuk günlerde “ne giysem” derdine son veren bu çok yönlü parça, minimal tarzı sevenler için tam bir kış klasiği.

AC&Co Erkek Kazak, ister gömleklerin üzerine ister tek başına giyin, her kombine zahmetsizce uyum sağlayan zamansız bir parça. 

ac&co Kazak Erkek

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Madmext Pembe Bisiklet Yaka Oversize Triko Kazak, bu sezon enerjik ve sevimli tarzıyla içinizi ısıtacak.

Madmext Pembe Bisiklet Yaka Oversize Triko Kazak, bu sezon enerjik ve sevimli tarzıyla içinizi ısıtacak.

Rahat kesimiyle konforu, yumuşacık dokusuyla sıcaklığı bir araya getirirken, pastel tonu sayesinde kış kombinlerine tatlı bir canlılık katıyor. Jean’lerle spor bir görünüm yaratabilir ya da oversize montlarla kombinleyerek sezonun en trend stillerinden birini yakalayabilirsiniz.

Madmext Pembe Bisiklet Yaka Oversize Triko Kazak

Kış gardırobunda mutlaka bir elbise bulunmalı!

Kış gardırobunda mutlaka bir elbise bulunmalı!

U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Elbise de bunun için ideal bir seçenek. Yumuşak örme dokusu ile sıcak tutarken, klasik siyah rengi sayesinde her kombine uyum sağlıyor. 

U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Elbise

Elbiselerin altına giyebileceğiniz bir topuklu bot da kesinlikle dolapta olmalı.

Elbiselerin altına giyebileceğiniz bir topuklu bot da kesinlikle dolapta olmalı.

Şık sivri burun tasarımı ve sağlam kalın topuğuyla hem zarif hem de rahat bir kullanım sunan bu bot, elbiselerle kombinlendiğinde kış stilinizi tamamlayacak.

Marjin Kadın Kalın Topuklu Sivri Burun Bot Simva

Kaşe kabanlar, kış dolabında mutlaka olması gerekenlerden.

Kaşe kabanlar, kış dolabında mutlaka olması gerekenlerden.

My Lunessa Gri Kaşe Kaban ise bu kategorinin en şık temsilcilerinden biri. Her kombine uyum sağlayan çok yönlü yapısıyla kışın favori parçası olmaya aday.

My Lunessa Premium Oversize Modern Gri Kaşe Kaban

Siyah Palazzo Pantolon, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan kombinlerinin yıldızı.

Siyah Palazzo Pantolon, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan kombinlerinin yıldızı.

Esnek likralı yapısı sayesinde gün boyu konfor sağlarken, modern kesimiyle hem iş hem de günlük stilinize sofistike bir dokunuş katıyor.

Siyah Palazzo Pantolon

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın