''Alya'nın Ameliyatta Kalbi Durdu!'' Uzak Şehir 35. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

28.10.2025 - 18:31

Uzak Şehir” dizisinin 35. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı?  Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!

Bu içerik 28.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Alya’nın o ilk sahnedeki şarap rengi elbisesi sahnenin duygusunu taşıyor gibiydi. O büyüleyici elbise Zara’dan

Büzgülü krep elbise burada

Bu elbisenin benzerini ve daha uygun fiyatlısını arıyorsanız sizin için önerimiz burada!

Aslan yelesi saçlarıyla Nare’nin uzun etek kombinlerine bayılmamak elde değil! Bu sahnede üzerindeki şık yelek Mango’dan, etek ise Mudo’dan…

Mango yelek linki

Mudo midi etek linki burada

Benzer ve uygun fiyatlı bir midi etek arıyorsanız sizin için önerimiz burada.

Zerrin’in bu kombindeki elbisesini merak edenler burada mı?

Mini denim elbise linki

Çanta linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Alya’nın fiziğine tam oturan yelek ve pantolonunu merak edenler için: her ikisi de Mybestfriends markasından!

Audrey Yelek ve  pantolon linkini buraya bırakalım

Bu yeleğin benzerine buradan göz atabilirsiniz.

Bu sahnedeki, hepimizin bayıldığı trenchkotun linkini buldum kızlar!

Uzak Şehir dizisinde Alya’nın giydiği siyah takımın üzerine attığı o şahane trençkot Merve Çisko’dan!

Linki burada

Sizler için daha uygun fiyatlısını ve benzerini hemen araştırdık!

Nare’nin bu sahnedeki siyah bluzu Massimo Dutti’den, eteği ise Zara’dan!

Sahnedeki duruşunu tamamlayan bu kombin, hem zarif hem de karakterinin modern havasını yansıtan bir seçim olmuş.

Etek linki burada

Üstündeki bluzun benzerlerine ve daha uygun fiyatlılarına göz atmak isterseniz link bırakıyoruz

