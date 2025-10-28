''Alya'nın Ameliyatta Kalbi Durdu!'' Uzak Şehir 35. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
“Uzak Şehir” dizisinin 35. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!
Bu içerik 28.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alya’nın o ilk sahnedeki şarap rengi elbisesi sahnenin duygusunu taşıyor gibiydi. O büyüleyici elbise Zara’dan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslan yelesi saçlarıyla Nare’nin uzun etek kombinlerine bayılmamak elde değil! Bu sahnede üzerindeki şık yelek Mango’dan, etek ise Mudo’dan…
Zerrin’in bu kombindeki elbisesini merak edenler burada mı?
Alya’nın fiziğine tam oturan yelek ve pantolonunu merak edenler için: her ikisi de Mybestfriends markasından!
Bu sahnedeki, hepimizin bayıldığı trenchkotun linkini buldum kızlar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nare’nin bu sahnedeki siyah bluzu Massimo Dutti’den, eteği ise Zara’dan!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın