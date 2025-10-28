onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Koton İndirimlerinden Under Armour Ürünlerine 28 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı
28.10.2025 - 13:18

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 28 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Koton indirimlerinden Under Armour ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 28.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Pierre Cardin büyük boy valiz, sık seyahat edenlerin radarına girecek cinsten!

Hem şık hem dayanıklı tasarımıyla uzun yolculuklarda güvenilir bir eşlikçi oluyor. İndirimdeyken almak tam zamanı diyebiliriz.

Valiz linki burada

Orret Home 12'li Borosilikat Cam Kupa

Isıya dayanıklı yapısı sayesinde hem sabah kahveni hem de akşam çayını güvenle yudumlayabilirsiniz. İnce ama dayanıklı cam tasarımıyla zarif sofralar için de harika bir tercih!

Linki burada

Under Armour erkek koşu ayakkabısı, konforu ve performansı aynı potada buluşturuyor.

Hafif yapısı sayesinde adımların daha dinamik olurken, Charged Cushioning teknolojisiyle koşularında güçlü bir destek sunuyor. İster sabah antrenmanlarında ister şehir koşularında kullanabilirsiniz.

Şuanda %48 indirimde!

Linki burada

Seçili oto koltuğu ve ana kucaklarında %60'a varan indirimler!

360° dönebilir özelliği sayesinde hem bebeğini koltuğa yerleştirmek hem de çıkarmak çok daha kolay hale geliyor. Ergonomik yapısı, uzun yolculuklarda konfor sağlarken gelişmiş yan darbe koruması da ekstra güven sunuyor 

Sepete özel fiyatı 5.999 TL

0-36kg Oto Koltuğu

Seçili oto koltuklar burada

Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara ile kaşların gün boyu yerinde kalır.

Şeffaf formülü sayesinde hem doğal hem de belirgin bir görünüm sunuyor; sabah uygulayıp gün boyu tazeleme derdi olmadan kullanabilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla 409,90 TL

Linki burada

Koton Regular Fit Uzun Kollu Bisiklet Yaka Triko Hırka

Yumuşak dokusu ve regular fit kesimiyle günlük kullanımda konfor sağlarken, bisiklet yaka detayıyla sade ama modern bir dokunuş katıyor. Kat kat kombin yapmayı sevenler için de vazgeçilmez bir parça diyebiliriz.

Sepete özel fiyatı 649,99 TL. Linki burada

Yer fıstığı ezmesi kakaolu ve çikolatalı versiyonu, tatlı krizinin geldiği anların kurtarıcısı!

Hem fıstığın doğal lezzetini hem de kakaonun ve çikolatanın yoğun aromasını bir araya getiriyor. Kahvaltılarda ekmeğin üzerine, atıştırmalık olarak ya da tatlı tariflerinde kullanabileceğin pratik ve lezzet dolu bir seçenek.

Sepette ekstra indirim ile iki adet fıstık ezmesi 336 TL.

Linki  burada

ONEARJ ürünlerinde sezona özel %20 net indirim fırsatı!

ONEARJ altın kaplama, çiçek detaylı ve ayarlanabilir yüzük, zarafeti parmaklarına taşıyor. Gold rengi sayesinde kararma yapmıyor, uzun süre ilk günkü ışıltısını koruyor.

Linki burada

Bugün fırsatlarla sunulan erkek pantolonları 249 TL'den başlayan fiyatlarla!

Erkek normal kalıp regular jean pantolon, klasik ve rahat bir stil arayanlar için ideal. Günlük kullanımda konfor sunarken, sade tasarımıyla hemen her kombinle uyum sağlayacak.

Linki burada

Erken Kasım fırsatlarıyla sepette indirimler Rakle'den!

Rakle Basic 6’lı cam kavanoz seti, 350 cc’lik ölçüleri ve bambu kapaklarıyla mutfağınıza hem şıklık hem de düzen katıyor. Baharatlar, kuruyemişler veya küçük atıştırmalıklar için ideal.

Sepette 449,85 TL.

Rakle Kavanoz Seti

Grimelange yeni elbise koleksiyonu %20 indirimli!

Trendyol Plus'a ek 2 ürüne %10 indirim ve 3 ürüne %15 indirimi kaçırmayın.

Linki burada

Ceren Tarı
Ceren Tarı
