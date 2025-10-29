onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? Koton İndirimlerinden Karaca Ürünlerine 29 Ekim 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Koton İndirimlerinden Karaca Ürünlerine 29 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.10.2025 - 12:48

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 29 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Koton indirimlerinden Karaca ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 29.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da indirime giren Levi’s Taper Jeans erkek pantolon, klasik tarzı modern kesimle buluşturmuş.

Bugün Amazon’da indirime giren Levi’s Taper Jeans erkek pantolon, klasik tarzı modern kesimle buluşturmuş.

Günlük kullanımda hem şık hem konforlu bir seçenek arayanlar için ideal; özellikle indirimdeyken gardırobuna eklemek için harika bir zaman.

Linki burada

6'lı Kutu Premium Likralı Erkek Boxer

6'lı Kutu Premium Likralı Erkek Boxer

Gün boyu konfor ve hareket özgürlüğü arayanlar için ideal bir seçenek. Yumuşak, esnek kumaşı vücuda uyum sağlarken sıkmadan tam bir rahatlık sunuyor.

Linki burada

Orret Home 20 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

Orret Home 20 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

Dolap içinde yerden tasarruf etmenizi sağlarken elbiselerden pantolonlara, gömleklerden ceket ve eteklere kadar tüm kıyafetlerinizi düzenli bir şekilde asmanıza yardımcı olur.

Elbise Askısı burada

İnce tasarımıyla telvesiz ve pürüzsüz bir kahve deneyimi sunacak!

İnce tasarımıyla telvesiz ve pürüzsüz bir kahve deneyimi sunacak!

Karaca Alina French Press makinesi, modern tasarımıyla mutfağınıza zarif bir dokunuş katarken, demleme kolaylığı sayesinde favori kahvenizi dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 499,98 TL

Linki burada

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Simple The Pillow boyun destekli visco yastık, rahat bir uyku çekmek isteyenler için tam bir kurtarıcı.

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Simple The Pillow boyun destekli visco yastık, rahat bir uyku çekmek isteyenler için tam bir kurtarıcı.

Özellikle boyun fıtığı ya da boyun düzleşmesi yaşayanlar için tasarlanan bu ortopedik yastık, visco yapısıyla baş ve boyun bölgesini nazikçe kavrayarak omurga hizasını korumaya yardımcı oluyor.

Sepete özel fiyatı 494,10 TL.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her kombine kolayca uyum sağlayan zamansız rengiyle Slim Fit Kışlık Şişme Mont, kış gardırobunun kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday.

Her kombine kolayca uyum sağlayan zamansız rengiyle Slim Fit Kışlık Şişme Mont, kış gardırobunun kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday.

Şık duruşunu rahat kalıbıyla buluşturan bu mont, ister günlük şehir stilinde ister hafta sonu kaçamaklarında sizi hem sıcak tutacak hem de tarzınıza modern bir dokunuş katacak.

2.499,99 TL yerine sepete özel fiyatı 1.624,99 TL.

Monta buradan göz atabilirsiniz.

Zühre Ana'da en çok satan ürünlerde 2. ürün sadece 1 TL!

Zühre Ana'da en çok satan ürünlerde 2. ürün sadece 1 TL!

Zühre Ana Karadut Özü 670 gr, doğal beslenmeyi sevenler için tam bir şifa deposu. Yoğun kıvamı ve kendine has aromasıyla kahvaltılarda, yoğurdun üzerinde ya da ılık suyla karıştırarak keyifle tüketebilirsiniz.

Linki burada

KOTON yeni sezon indirimlere ek %10 kuponla favorilerinizi tükenmeden alın!

KOTON yeni sezon indirimlere ek %10 kuponla favorilerinizi tükenmeden alın!

Koton gold düğme detaylı cepli peluş hırka, sıcak tutan peluş kumaşı sayesinde soğuk günlerde bile tarzınızdan ödün vermeyeceksiniz. Gold düğme detayları ise hırkaya zarif bir ışıltı katmış.

Linki burada

Avantajlı Teknoloji Paketi

Avantajlı Teknoloji Paketi

PAEN Puffer Laptop Kılıfı 14 ve PAEN Grid Düzenleyici Teknoloji Çantası, şu anda Avantajlı Teknoloji Paketi kapsamında %15 + sepette ekstra %20 indirimle sunuluyor!

Sepette %20 ekstra indirimle fiyatı 1,199.20 TL.

Linki burada

Protein Bar lansman ürünü %11 indirimli!

Protein Bar lansman ürünü %11 indirimli!

Yüksek protein ve düşük şekerli whey protein kaynaklı lezzetli protein barı.

İndirimli fiyatıyla şuanda 499 TL

Protein bar linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asics W Noosa Tri 16 şuanda piyasada en uygun fiyatıyla!

Asics W Noosa Tri 16 şuanda piyasada en uygun fiyatıyla!

Asics W Noosa Tri 16 spor ayakkabı, enerji dolu tasarımı ve hafif yapısıyla antrenmanlarda vazgeçilmezin olmaya aday. 

%40 indirimli fiyatıyla  4.379,40 TL

Linki burada

En çok tercih edilen Lavital kedi mamasında %44 indirim!

En çok tercih edilen Lavital kedi mamasında %44 indirim!

Bu mama, özellikle kısırlaştırılmış yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş düşük kalori içeriğiyle kilo kontrolüne destek oluyor.

Piyasada en uygun fiyatıyla şuanda  1.349,90 TL.

Linki burada

Kids Granola - Kaju & Muz Küpleri 240gr x 3 Adet

Kids Granola - Kaju & Muz Küpleri 240gr x 3 Adet

Miniklerin hızına yetişecek pratik, bir o kadar da nefis bir lezzet; Fropie Kids Granola.

Sepette ekstra indirim ile Kids Granola 315 TL.

Kids Granola

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın