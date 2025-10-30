onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
, Giyim
, Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndirimlerinden Philips Ürünlerine 30 Ekim 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndirimlerinden Philips Ürünlerine 30 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.10.2025 - 13:56

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 30 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Penti indirimlerinden Philips ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 30.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da indirime giren Samsung Galaxy S25, teknolojiseverlerin gözdesi olmaya aday!

Bugün Amazon’da indirime giren Samsung Galaxy S25, teknolojiseverlerin gözdesi olmaya aday!

12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesiyle hız, akıcılık ve geniş alanı bir arada sunuyor. Üstelik yapay zeka destekli özellikleri sayesinde hem fotoğraf çekiminde hem de günlük kullanımlarda seni adeta bir adım öne taşıyor.

Linki burada

Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti, kişisel bakımına önem verenler için tam bir kurtarıcı!

Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti, kişisel bakımına önem verenler için tam bir kurtarıcı!

7’si 1 arada çok yönlü yapısıyla saç, sakal ve burun gibi farklı bölgelerde pratik kullanım sağlıyor. Kompakt tasarımı sayesinde seyahatlerde de kolayca yanında taşıyabilirsin.

Linki burada

Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV

Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV

QLED teknolojisiyle renkleri çok daha canlı ve net sunarken, 4K çözünürlük sayesinde her detayı kristal berraklığında görebiliyorsun. Google TV desteğiyle Netflix’ten YouTube’a kadar tüm favori platformlarını tek ekranda topluyor.

 Eğer “evde keyifli bir film gecesi olmadan olmaz” diyorsan, bu televizyon tam senlik!

HP Victus, performansıyla oyun tutkunlarını ve yaratıcı profesyonelleri aynı anda memnun etmeyi başarıyor!

HP Victus, performansıyla oyun tutkunlarını ve yaratıcı profesyonelleri aynı anda memnun etmeyi başarıyor!

NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartı sayesinde ister yoğun grafik tasarım projelerinde çalış, ister AAA oyunlarda yüksek fps keyfi yaşa her koşulda akıcı bir deneyim sunuyor.

Şuanda %23 indirimli!

Linki burada

Karaca ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatını kaçırma!

Karaca ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatını kaçırma!

Karaca Dr. Inox Santoku Bıçağı, mutfakta profesyonel kesim deneyimi yaşamak isteyenler için birebir! Japon esintili “santoku” formu sayesinde sebze, et ve balık doğramada maksimum kontrol ve keskinlik sunuyor.

Karaca ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsane Kasım'a özel bilgisayarlarda 30.000TL'ye 2.000TL kupon fırsatı!

Efsane Kasım'a özel bilgisayarlarda 30.000TL'ye 2.000TL kupon fırsatı!

MSI CYBORG 15 A13VF-896XTR, hem performans hem de tasarım açısından beklentileri fazlasıyla karşılayan güçlü bir laptop! Intel Core i5 13420H işlemcisi ve RTX 4060 ekran kartı ile ister oyun oynarken ister tasarım programlarında çalışırken yüksek performansı hissedeceksin.

Linki burada

Kirpiklerine hem hacim hem de doğal bir kalkıklık kazandırmak isteyenlerin favorisi!

Kirpiklerine hem hacim hem de doğal bir kalkıklık kazandırmak isteyenlerin favorisi!

Tek tek kirpikleri kavrayan özel fırçası sayesinde topaklanma olmadan uzun ve belirgin bir görünüm elde edebilirsin.

Lancome, Kiehl's ve The Purest Solutions Markasında 450 TL Kupon

Sepete özel fiyatı 1.760 TL

Linki burada

Mega Fitness paketinde %29 indirim fırsatı!

Mega Fitness paketinde %29 indirim fırsatı!

Antrenman öncesi ve sonrası için ihtiyacın olan ürünler avantajlı fiyata bir arada!

İndirimli fiyatıyla 2899 TL.

FITNESS PAKETİ

Paen Basic Paketi %45 İndirimli!

Paen Basic Paketi %45 İndirimli!

Unisex hoodie ve oversize t‑shirt, gün boyu konfor sağlarken şıklığından da ödün vermek istemeyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

İndirimli fiyatıyla 1,799.00 TL.

Linki burada

Yüz Havlusu Setinde %50 İndirim!

Yüz Havlusu Setinde %50 İndirim!

Terra Antika 4'lü Yüz Havlusu Seti, banyonu taze bir dokunuşla yenilemek isteyenler için oldukça çekici bir seçim. Türkiye’de yetişen Ege pamuğundan üretilmiş olması sayesinde yumuşak ve emici bir kullanım sunuyor.

İndirimli fiyatı  400.00 TL.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fropie ürünlerinde 2'li fıstık ezmesi sadece 336 TL!

Fropie ürünlerinde 2'li fıstık ezmesi sadece 336 TL!

Kahvaltılarda ekmeğin üzerine, atıştırmalık olarak ya da tatlı tariflerinde kullanabileceğin pratik ve lezzet dolu bir seçenek.

Linki burada

Penti iç giyim ve aktif rahat giyim ürünlerinde 1 alana 1 hediye fırsatı!

Penti iç giyim ve aktif rahat giyim ürünlerinde 1 alana 1 hediye fırsatı!

Penti Siyah Still Külotlu Çorap‑Licious, klasik siyahın zarifliği ile duruşunu tamamlayan, denye ince yapısıyla hem gün içinde rahat hem de özel anlarda şık tercih sunan bir parça. 

Çoraplarda 3 al 2 öde fırsatı başladı!

Linki burada

Selpak El Yüz havlularında 2 al 1 öde fırsatlarından yararlanmayı unutmayın!

Selpak El Yüz havlularında 2 al 1 öde fırsatlarından yararlanmayı unutmayın!

Selpak el ve yüz havlusu kutulu mermer desen 80 yaprak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın