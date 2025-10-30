onedio
Efsane Kasım İndirimlerinde Bugün Hangi Markalar Var?

Ceren Tarı
30.10.2025 - 11:55

Yılda bir kez gelen Gülümseten Kasım indirimleri ve Efsane Premium İndirimleri bugün başladı! Hafta boyunca birçok marka ve kategoride devam edecek bu indirimler sayesinde dileğin ürün senin olabilir. Birçok kategoride en beğendiğin ürünleri minimum fiyata alabilirsin. Muhteşem indirimleri kaçırma. 

Bu içerikte Hepsiburada ve Amazon'da yer alan muhteşem indirimleri sizlerle paylaşacağız. 

Bu içerik 30.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri'nde bugün neler var?

Gülümseten Kasım indirimlerinin tamamına buradan göz atın!

Süpermarket ürünlerinde 5 al 4 öde fırsatları

Sevilen Lipton ürünlerinde 500 TL alışverişe 100 TL indirim

Kişisel bakım ve temizlik kategorisinde 2. ürüne %40 indirim

Seçili kitaplarda ikinciye %15 indirim

Ofis ve kırtasiye ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatı

Gıda ürünlerinde 250 TL'ye %25 indirim

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde 2 ve üzeri adette sepette %25 indirim

Colgate ve Palmolive ürünlerinde  2 ve üzeri adette  %25 indirim

Seçili  elektronik aksesuarlarda sepette %20 indirim

Sevilen soslarda 250 TL'ye 75 TL indirim

Kişisel bakım ve kozmetikte bir çok markada 1.000 TL ve üzeri alışverişinize %25 indirim fırsatı

Mutfak ve çeşitli mobilyalarda 2. ürüne %15 indiirim

Seçili Royal Canin mamalarda fırsat indirimler

Gülümseten Kasım Top 100

Efsane Premium İndirimleri Hepsiburada'da başladı!

Efsane Premium indirimlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz!

Efsane Kasım'a özel bilgisayarlarda 15.000TL'ye 1.000TL kupon fırsatı

U.S. Polo Assn. ürünlerinde sepette moda fırsatları

Yataş ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Efsane Kasıma özel küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim fırsatı

WMF ürünlerinde fırsatlar

LEGO® oyun setlerinde kaçırılmayacak fırsat

Spor Outdoor ürünlerinde indirimlere ek sepette %15 indirim

Efsane Kasıma özel seçili beyaz eşyalarda sepette %10 net indirim!

Efsane Kasıma özel televizyonlarda sepette %5 net indirim!

Jumbo ürünlerinde 4000 TL'ye 500 TL indirim

Sevilen kitaplarda sepet indirimleri

Supermarket ürünlerinde Premiuma özel 750 TL'ye 150 TL kupon indirimi

Mai Studios ürünleri burada

NYX Professional Makeup ürünlerinde avantajlar

Faber Castell markalı ürünlerde avantajlı fiyatlar

Tefal ürünlerinde bu aya özel fırsatlar!

Ipekyol & Twist ürünlerinde fırsatlar

Mango ürünlerinde fırsatlar burada

Lancome markasında fırsatlar

Karaca ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar

Flormar ürünlerinde kaçırılmaz indirimler

ebebek ürünlerinde fırsatlar

Penti ürünlerinde sepette fırsatlar burada

Estee Lauder, Clınıque, Orıgıns, Bobbi Brown ve MAC Marka ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar

DeFacto ürünlerinde sonbahar fırsatları

Efsane Kasıma özel elektikli kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

