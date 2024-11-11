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500 TL Altı Giyimden Philips Marka İndirimine Amazon Kasım Fırsatları

etiket 500 TL Altı Giyimden Philips Marka İndirimine Amazon Kasım Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 14:06 Son Güncelleme: 11.11.2024 - 14:11

Kasım Ayı Gülümseten Fırsatlar hız kesmeden devam ediyor. Prime üyelerine özel, Philips, Samsung, Nespresso ve daha pek çok ünlü markada harika indirimleri sizler için bir araya getirdik. Avantajlarla dolu bu kampanya, kasım alışverişlerinizi çok daha keyifli hale getirecek!

Bu içerik 11.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Amazon'un "Kasım Ayı Gülümseten Fırsatları" tüm hızıyla devam ediyor! Prime üyeleri, özel indirimlerle birbirinden cazip ürünleri en uygun fiyatlarla satın alma fırsatını yakalıyor.

Amazon'un "Kasım Ayı Gülümseten Fırsatları" tüm hızıyla devam ediyor! Prime üyeleri, özel indirimlerle birbirinden cazip ürünleri en uygun fiyatlarla satın alma fırsatını yakalıyor.

Amazon Prime üyeliği, size ücretsiz ve hızlı kargo hizmetinin yanı sıra, Prime Video ile ödüllü dizileri ekstra bir ücret ödemeden izleme fırsatı sunuyor. Bununla birlikte, sadece Prime üyelerine özel, Çok Al Az Öde ile %10 indirimden ve her ayın ilk haftası, süper tasarruf haftasına özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirimden yararlanabilirsiniz.

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