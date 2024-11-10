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Herkesin Dört Gözle Beklediği Samsung İndirimi Başladı! İşte Kasım Fırsat Ürünleri

etiket Herkesin Dört Gözle Beklediği Samsung İndirimi Başladı! İşte Kasım Fırsat Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 16:43

Samsung severlerin heyecanla beklediği indirim dönemi nihayet başladı! Yepyeni ve teknoloji harikası Samsung Galaxy S24 Plus Akıllı Cep Telefonundan,  Galaxy Watch7 Akıllı Saate bir çok model indirimde. Farklı ihtiyaç ve zevklere hitap eden birçok modeli teknoloji tutkunları için bir araya getirdik. 

Bu içerik 10.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Yeni Samsung Galaxy S24 Plus Akıllı Cep Telefonu, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle performansı ve geniş hafıza alanını bir araya getiriyor.

Yeni Samsung Galaxy S24 Plus Akıllı Cep Telefonu, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle performansı ve geniş hafıza alanını bir araya getiriyor.

Paslanmaz çelikten daha hafif ve dayanıklı olan yenilikçi Armor Aluminum çerçevesiyle cihazınız güvenle korunur. IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı yüksek direnç sağlayarak dış etkenlerin cihazınızı etkilemesini engeller.

İndirimli fiyatıyla 36.999,00TL.

Samsung Galaxy S24 Plus Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy indirimlerindeki diğer fırsatlara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık ile ses deneyiminizi yeni bir seviyeye taşıyın.

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık ile ses deneyiminizi yeni bir seviyeye taşıyın.

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği sayesinde istenmeyen dış sesleri engelleyerek, müziğin ve konuşmaların netliğini artırır. Farklı boyutlardaki kulaklık uçları arasından size en uygun olanını seçerek konforlu bir kullanım yaşayabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 1.234,05TL.

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

ses kalitesi, hafifliği, tasarımı, saklama/şarj kutusu ile kulağa takıldığında rahatsızlık hissi vermeyen dokunmatik özellikleri gayet kullanışlı olan özellikle çevre sesisini açma ve kapama gibi özellikleri ile samsung telefonuna çok kolay bağlantı kuran nadir kulaklıklardan biridir. Fiyat performans ötesinde yapı olarak gayet kalitelidir.

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Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet, koyu gri rengi, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle güçlü bir performans sunar. Yeniden tasarlanan bu model, IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı hale getirilerek dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

İndirimli fiyatı  14.974,00TL.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Samsung Galaxy indirimlerindeki diğer fırsatlara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Samsung Galaxy S24 Ultra Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy S24 Ultra Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy S24 Ultra Akıllı Cep Telefonu, 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle gücünüze güç katarken, yapay zeka destekli özellikleriyle kullanım deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Gerçek zamanlı çeviri ile telefon aramalarında dil bariyerlerini aşın, ses kayıtlarınızı metne dönüştürüp özetleyerek kolayca yönetin, ve fotoğraflarınızı zahmetsizce düzenleyebilirsiniz.

63.499,00TL yerine 61.060,04TL.

Samsung Galaxy S24 Ultra Akıllı Cep Telefonu

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Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat ile uyku kalitenizi bilimsel bir hassasiyetle takip edin. Günlük uyku skorunuzu, uyku sırasında kalp atış hızınızı ve diğer uyku alışkanlıklarınızı izleyerek, gece boyunca sağlığınıza dair ayrıntılı bilgi edinin. 

Kullanıcı yorumu;

Saat akıcı ve takılmıyor. Sensörleri oldukca tatminkar ve atik yanıt veriyor. Saatin vaadettigi özelliklerin hepsi sorunsuz çalışıyor. Batarya ömrü biraz daha iyi olabilseydi tadından yenmezdi. Günlük şarj istiyor. Ama bu kadar özellik ve akıcılık pil konusunu göz ardı etmemi sağlıyor

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

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Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank

Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank

Samsung 20,000 mAh 45 Watt Powerbank, güçlü kapasitesi ve hızlı şarj özelliğiyle cihazlarınızı her an enerjiyle buluşturur. PD 3.0 desteği sayesinde cihazlarınıza yüksek hızda şarj sağlarken, 3 çıkışlı yapısıyla birden fazla cihazı aynı anda şarj etme imkanı sunar. 

Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank

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Samsung Galaxy A15 Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy A15 Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy A15 Akıllı Cep Telefonu, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile güçlü bir performans sunarken bütçe dostu yapısıyla da dikkat çekiyor. MTK G99 sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde hızlı ve akıcı bir deneyim sağlayarak günlük kullanımda güvenilir bir yardımcınız olacak.

İndirimli fiyatı 7.979,05TL.

Samsung Galaxy A15 Akıllı Cep Telefonu

Amazon

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Samsung Galaxy Buds3 Pro ile her notanın detayını keşfedin. Ayrı ayrı kontrol edilebilen woofer ve tweeter’lar sayesinde olağanüstü Hi-Fi ses kalitesine ulaşarak zengin basları ve net tizleri deneyimleyin.

Kullanıcı yorumu;

Gelişmiş özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir kulaklık. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği, ortam gürültülerini etkili bir şekilde azaltarak net bir ses deneyimi sunuyor. 360 derece ses teknolojisi, özellikle müziklerde iyi bir deneyim sunuyor. Wear uygulamasıyla kişiselleştirme seçenekleri mevcut ve etkileyici. Pil ömrü de oldukça başarılı; ANC açıkken yaklaşık 5 saat kullanım sunarken, şarj kutusuyla bu süre 18 saate kadar uzayabiliyor.

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Amazon

Samsung Galaxy Z

Samsung Galaxy Z

Samsung Galaxy Z Fold5, 12 GB RAM ve çarpıcı 7,6 inç ekranıyla hem iş hem de eğlenceye yönelik üstün bir deneyim sunuyor. Yeniden tasarlanan Esnek Menteşe, cihazın tamamen katlanarak güvenli ve rahat bir tutuş sağlamasına imkan veriyor. Zarif ve dayanıklı bu tasarım, açıldığında geniş bir ekran deneyimi sunarken katlandığında ise kompakt ve taşınabilir hale geliyor.

58.662,50TL yerine 52.975,84TL. 

Samsung Galaxy Z

Samsung Galaxy indirimlerindeki diğer fırsatlara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Samsung EI-T5600 SmartTag 2

Samsung EI-T5600 SmartTag 2

Samsung EI-T5600 SmartTag, 500 güne kadar uzanan geliştirilmiş pil ömrüyle uzun süreli kullanım sunar. Pusula görünümü ve yakınlarda ara özellikleriyle aradığınızı kolayca bulmanızı sağlayan Galaxy SmartTag2, aynı zamanda basit bir tıklama ile nesnelerin interneti (IoT) cihazlarınızı kontrol etmenizi mümkün kılar. Eşyalarınız her zaman güvende ve yakınınızda!

İndirimli fiyatıyla  679,00TL.

Samsung EI-T5600 SmartTag 2

Amazon
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Samsung EP-P2400T Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı

Samsung EP-P2400T Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı

Samsung EP-P2400T Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı, 15 watt gücüyle cihazlarınızı hızlı ve verimli bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Kompakt ve taşınabilir tasarımı sayesinde yanınızda taşıması son derece pratik olan bu model, kablo karmaşasından kurtulmanıza yardımcı olur.

Prime Fırsatıyla 1.018,20 TL

Samsung EP-P2400T Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı

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Samsung Galaxy Watch 7 Spor Kordon Krem

Samsung Galaxy Watch 7 Spor Kordon Krem

Samsung Galaxy Watch 7 Spor Kordon Krem, şıklığı ve zarif tasarımıyla kombinlerinize mükemmel uyum sağlar. Hem spor hem de günlük kullanıma uygun olan krem renk, her tarzla kolayca kombinlenebilir.

İndirimli fiyatıyla 2.389,55TL.

Samsung Galaxy Watch 7 Spor Kordon Krem

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