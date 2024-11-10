Herkesin Dört Gözle Beklediği Samsung İndirimi Başladı! İşte Kasım Fırsat Ürünleri

Samsung severlerin heyecanla beklediği indirim dönemi nihayet başladı! Yepyeni ve teknoloji harikası Samsung Galaxy S24 Plus Akıllı Cep Telefonundan, Galaxy Watch7 Akıllı Saate bir çok model indirimde. Farklı ihtiyaç ve zevklere hitap eden birçok modeli teknoloji tutkunları için bir araya getirdik.

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