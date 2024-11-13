Telefon Aksesuarlarından Giyilebilir Teknolojiye Aradığın Tüm İndirimlerin En Premium’unu Senin İçin Seçtik!
Telefon Aksesuarlarından Giyilebilir Teknolojiye Aradığın Tüm İndirimlerin En Premium’unu Senin İçin Seçtik!
Hepsiburada Premium fırsatları başladı. Elektronikten giyime birçok üründe 'premium'lulara özel indirimler var. Teknolojide öne çıkan Hepsiburada Premium indirimlerini senin için derledik.
Bu içerik 13.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Acer Nitro V15 Amd R5 16GB 512GB SSD Laptop 31.899 TL
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Samsung 24" Odyssey Gaming Monitör 3999 TL
HP Victus Gaming Intel Core i5 16GB 512GB SSD RTX4060 Laptop 31.999 TL
Casper Nirvana Intel Core i7 1255U 16GB 500GB SSD Laptop 19.199 TL
Claw's Nova Air V1 Kablosuz Gaming Mouse 569 TL
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Seçili Logitech Ürünlerinde 2000TL üzerine 200 TL İndirim
Seçili Ekran Kartlarında Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette *500 TL Ek İndirim *
Seçili Ağ Modem Ürünlerinde Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette Ek %5 İndirim
Seçili Notebook Çantalarında Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette Ek %5 İndirim
Seçili Anakartlarda Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette 150 TL Ek İndirim
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Spigen Telefon Kılıfları 2.si %50 İndirimli
JBL Clip5, Bluetooth Hoparlör, IP67, Kırmızı 2.515TL
Grundig Solo+ Bluetooth Hoparlör Siyah 548TL
JBL Clip4, Ekolojik Bluetooth Hoparlör, IP67, Mavi 1.746TL
Anker Soundcore Pyro Mini Bluetooth Hoparlör - Çoklu Işık Efektleri - 6W'lık Güçlü Ses - 10 Saat Çalma Süresi - Siyah - A31A0 649TL
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