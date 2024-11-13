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Telefon Aksesuarlarından Giyilebilir Teknolojiye Aradığın Tüm İndirimlerin En Premium’unu Senin İçin Seçtik!

etiket Telefon Aksesuarlarından Giyilebilir Teknolojiye Aradığın Tüm İndirimlerin En Premium’unu Senin İçin Seçtik!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
13.11.2024 - 17:08

Hepsiburada Premium fırsatları başladı. Elektronikten giyime birçok üründe 'premium'lulara özel indirimler var. Teknolojide öne çıkan Hepsiburada Premium indirimlerini senin için derledik. 

Bu içerik 13.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Acer Nitro V15 Amd R5 16GB 512GB SSD Laptop 31.899 TL

Acer Nitro V15 Amd R5 16GB 512GB SSD Laptop 31.899 TL

'Tam bir fiyat performans ürünü. malzeme kalitesi güzel, ses kalitesi tatmin edici, ekran çözünürlüğü başarılı, bu fiyat aralığında alınabilecek en iyi ürün olabilir.'

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Samsung 24" Odyssey Gaming Monitör 3999 TL

Samsung 24" Odyssey Gaming Monitör 3999 TL

3 taraftan çerçevesiz tasarımı daha büyük bir ekranda, daha cesur oyunlar oynamanız için maksimum alanı size sunar. İkili ekran düzeninde iki ekranı hassas bir şekilde yan yana birleştirebilirsiniz, böylece hiçbir düşman gözünüzden kaçamaz.

Zaferin doruklarına ulaşın. Tüm düşmanlar tam olarak görünene kadar monitörünüzü döndürebilir, eğebilir ve ayarlayabilirsiniz. Ekranınız serbestçe hareket ettirilebilir, böylece aradığınız o muhteşem oyun konforunu bulabilirsiniz.

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HP Victus Gaming Intel Core i5 16GB 512GB SSD RTX4060 Laptop 31.999 TL

HP Victus Gaming Intel Core i5 16GB 512GB SSD RTX4060 Laptop 31.999 TL

Herkesten önce sende olsun istersen ön sipariş verebilirsin.

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Casper Nirvana Intel Core i7 1255U 16GB 500GB SSD Laptop 19.199 TL

Casper Nirvana Intel Core i7 1255U 16GB 500GB SSD Laptop 19.199 TL

Hızlı wi-Fi 6 bağlantısı, çoklu port seçenekleri, akıllı batarya, 15.6' IPS ekranı ve aydınlatmalı klavyesiyle aradığınız özellikler karşılayabilecek bir notebook.

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Claw's Nova Air V1 Kablosuz Gaming Mouse 569 TL

Claw's Nova Air V1 Kablosuz Gaming Mouse 569 TL

Claw's Nova Air V1 Kablosuz Gaming Mouse, 3 modlu bağlantı seçeneği (2.4 GHz, BT5.1, Type-C) ile esneklik sunuyor. Pixart PMW3325 sensörü ve yazılım desteği sayesinde mükemmel algılama ve özelleştirme imkanı sağlıyor. Ergonomik tasarımı ve uzun pil ömrü ile kullanıcılar tarafından tavsiye ediliyor.

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Seçili Logitech Ürünlerinde 2000TL üzerine 200 TL İndirim

Seçili Logitech Ürünlerinde 2000TL üzerine 200 TL İndirim
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Seçili Ekran Kartlarında Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette *500 TL Ek İndirim *

Seçili Ekran Kartlarında Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette *500 TL Ek İndirim *
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Seçili Ağ Modem Ürünlerinde Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette Ek %5 İndirim

Seçili Ağ Modem Ürünlerinde Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette Ek %5 İndirim
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Seçili Notebook Çantalarında Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette Ek %5 İndirim

Seçili Notebook Çantalarında Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette Ek %5 İndirim
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Seçili Anakartlarda Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette 150 TL Ek İndirim

Seçili Anakartlarda Tüm İndirimlere Ek Premiumlulara Sepette 150 TL Ek İndirim
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Spigen Telefon Kılıfları 2.si %50 İndirimli

Spigen Telefon Kılıfları 2.si %50 İndirimli
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JBL Clip5, Bluetooth Hoparlör, IP67, Kırmızı 2.515TL

JBL Clip5, Bluetooth Hoparlör, IP67, Kırmızı 2.515TL
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Grundig Solo+ Bluetooth Hoparlör Siyah 548TL

Grundig Solo+ Bluetooth Hoparlör Siyah 548TL
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JBL Clip4, Ekolojik Bluetooth Hoparlör, IP67, Mavi 1.746TL

JBL Clip4, Ekolojik Bluetooth Hoparlör, IP67, Mavi 1.746TL
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Anker Soundcore Pyro Mini Bluetooth Hoparlör - Çoklu Işık Efektleri - 6W'lık Güçlü Ses - 10 Saat Çalma Süresi - Siyah - A31A0 649TL

Anker Soundcore Pyro Mini Bluetooth Hoparlör - Çoklu Işık Efektleri - 6W'lık Güçlü Ses - 10 Saat Çalma Süresi - Siyah - A31A0 649TL
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