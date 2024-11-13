Telefon Aksesuarlarından Giyilebilir Teknolojiye Aradığın Tüm İndirimlerin En Premium’unu Senin İçin Seçtik!

3 taraftan çerçevesiz tasarımı daha büyük bir ekranda, daha cesur oyunlar oynamanız için maksimum alanı size sunar. İkili ekran düzeninde iki ekranı hassas bir şekilde yan yana birleştirebilirsiniz, böylece hiçbir düşman gözünüzden kaçamaz.

Zaferin doruklarına ulaşın. Tüm düşmanlar tam olarak görünene kadar monitörünüzü döndürebilir, eğebilir ve ayarlayabilirsiniz. Ekranınız serbestçe hareket ettirilebilir, böylece aradığınız o muhteşem oyun konforunu bulabilirsiniz.