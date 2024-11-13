Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kemanı koruyan bu kutu üçgen şeklinde. 4/4 tam boy kemana uygun kutu oldukça şık ve kullanışlı. Hafifliğiyle sizi yormayacak kutu kemanı çok iyi koruyor. Bu kutunun askıları da var.

975 TL olan keman kutusu Temu'da 1.060 TL.

kajilai Profesyonel Keman Kutusu

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