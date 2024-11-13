onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 10:52

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

kajilai Profesyonel Keman Kutusu

kajilai Profesyonel Keman Kutusu

Kemanı koruyan bu kutu üçgen şeklinde. 4/4 tam boy kemana uygun kutu oldukça şık ve kullanışlı. Hafifliğiyle sizi yormayacak kutu kemanı çok iyi koruyor. Bu kutunun askıları da var.

975 TL olan keman kutusu Temu'da 1.060 TL.

kajilai Profesyonel Keman Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Taç Valeriya Döküm Tava

Taç Valeriya Döküm Tava

26 cm'lik tava her mutfağa lazım. Döküm tava ile yapılan yemekler çok daha lezzetli. Leke tutmayan dış düzeyi sayesinde temizlenmesi çok daha kolay. İndüksiyon harici tüm ocaklarda kullanabilirsiniz. 

Şu an %15 indirime giren tava 549 TL. Temu'da ise 795 TL.

Taç Valeriya Döküm Tava

AMAZON external

Örgü Triko Kazak

Örgü Triko Kazak

Örgü kazak v yaka. Uzun kollu kazağı istediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Eteklerle ve pantolonlarla kombinlenebilen kazak çok şık.

%11 indirime giren 211 TL, Temu'da benzer bir kazak 648 TL.

Örgü Triko Kazak

AMAZON external

PEKA Saksı Standı

PEKA Saksı Standı

Evdeki bitkilerinizi daha güzel saklamak için bu saksılığı alabilirsiniz. Yüksek kaliteli saksılık 4 katlı. Odanıza hoş bir görüntü katacak ürün aynı zamanda bitkileriniz için de şart.

599 TL olan saksı standı Temu'da 622 TL.

PEKA Saksı Standı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Polo&Sky Elmas Model Bavul

Polo&Sky Elmas Model Bavul

Kabin boy bavul rengiyle çok şık bir ürün. Kabin boy olduğu için aynı zamanda kullanışlı. Seyahatlerde yanınızdan ayıramayacağınız bavul kaliteli malzemelerden yapılmış.

Aynı fotodaki gibi geldi. Çok güzel paketleme yapmışlar ve hızlı kargo. Malzeme kaliteli gözüküyor. Sağlamlığını henüz test edemedim.

999 TL olan bavul Temu'da 1.005 TL.

Polo&Sky Elmas Model Bavul

AMAZON external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

LNGJIN Titanyum Kesme Tahtası

LNGJIN Titanyum Kesme Tahtası

Paslanmaz çelik olduğu için dayanıklı kesme tahtası 29x20 cm. Evde sebze veya et keserken kullanabileceğiniz tahta kolayca temizleniyor. Çizilmeye karşı dayanıklı kesme tahtası mutfaklarda olması gereken bir ürün.

500 TL olan kesme tahtası Temu'da 574 TL.

LNGJIN Titanyum Kesme Tahtası

AMAZON external

Hava Geçirmez Gıda Saklama Kabı

Hava Geçirmez Gıda Saklama Kabı

Hava geçirmediği için kullanışlı saklama kabı 2 litre. Kapaklı saklama kabını evcil hayvanınızın mamaları için kullanabilirsiniz. Mamaları hep taze kalsın istiyorsanız bu saklama kabını alın deriz.

299 TL olan saklama kabının benzeri Temu'da 342 TL.

Hava Geçirmez Gıda Saklama Kabı

TORİMA TK-03 Kablolu Gaming Klavye

TORİMA TK-03 Kablolu Gaming Klavye

Kablolu model tam bir oyuncu klavyesi. Beyaz renkli olan klavye ışıklı olduğu için çok eğlenceli. Güçlü performansı ve şık tasarımı ile hoşunuza gidecek klavye her türlü oyun için uygun.

%7 indirime giren klavye 317 TL. Temu'da ise 575 TL.

TORİMA TK-03 Kablolu Gaming Klavye

AMAZON external

USR Looper Futbol Topu

USR Looper Futbol Topu

Futbol topu almayı düşünüyorsanız bu modeli düşünebilirsiniz. Yetişkin futbolcular için ideal bir top olan bu model beyaz ve turuncu renginde. 422 gram olan top 68 cm.

%15 indirime giren top 266 TL. Temu'da ise 326 TL.

USR Looper Futbol Topu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

POTRUWE Yıldız Noel Ağacı Süsü

POTRUWE Yıldız Noel Ağacı Süsü

Yılbaşında ağacınıza asmak için bir süse ihtiyacınız varsa bu yıldızı alabilirsiniz. Parıltılı yıldız ağaca çok yakışıyor. 22,8x19,8 cm olan süs gümüş renginde.

193 TL olan süs Temu'da 477 TL.

POTRUWE Yıldız Noel Ağacı Süsü

AMAZON external
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın