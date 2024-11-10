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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 13:38

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Jacootoys İnci Labirent

Jacootoys İnci Labirent

Çocukların eğlenerek oynayacağı bu tahta oyuncak eğlenceli olduğu kadar eğitici. Çocuklara uygun kaliteli malzemeyle üretilen oyuncakla çocuğunuz uzun saatler oynayabiliyor.

366 TL olan labirent Temu'da 720 TL.

Jacootoys İnci Labirent

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Daelesr Karikatür Seramik Çay Kupası

Daelesr Karikatür Seramik Çay Kupası

Seramik bu kupa çok tatlı bir model. 300 ml olan kupanın kendi kapağı var. Hediyelik olarak düşünebileceğiniz kupa kedi sevenlerin bayılacağı bir hediye olacak. 

388 TL olan kupa Temu'da 456 TL.

Daelesr Karikatür Seramik Çay Kupası

AMAZON

Barbekü Izgara Seti

Barbekü Izgara Seti

Çocukların çok hoşuna gidecek bu ızgara setiyle hem erkekler hem kızlar oynayabiliyor. İçinde ızgara yapmak için her şey olan setle çocuklar saatlerce oynayacak.

430 TL olan setin benzeri Temu'da 789 TL.

Barbekü Izgara Seti

AMAZON

Katlanabilir Bebek Zemin Oyun Matı

Katlanabilir Bebek Zemin Oyun Matı

Katlanabilir mat her ebeveyne gerek. Oyun matı sayesinde bebeğiniz rahatça oynayabilecek. İşiniz yokken katlayıp kaldırabilirsiniz. Su geçirmez yapısı sayesinde oldukça kullanışlı.

954 TL olan oyun matı Temu'da 1.010 TL.

Katlanabilir Bebek Zemin Oyun Matı

AMAZON

E2M Kulaklık Kılıfı

E2M Kulaklık Kılıfı

Bu eğlenceli kulaklık kılıfına herkes bayılacak. Kulaklığınızı korurken güzel bir görünümü de olan kılıfı isterseniz arkadaşlarınıza hediye alabilirsiniz. Kılıftan çıkarmadan şarj edebileceğiniz için çok kullanışlı.

139 TL olan kulaklık kılıfı Temu'da 253 TL.

E2M Kulaklık Kılıfı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Nakış Başlangıç Seti

Nakış Başlangıç Seti

Noel desenli setten 3 tane geliyor. Kanaviçe yapmayı seviyorsanız bu set tam sizlik. Noel için şık desenler işleyebileceğiniz başlangıç setinde her şey var. Yeni başladıysanız bu seti hemen alın deriz!

198 TL olan set Temu'da 276 TL.

Nakış Başlangıç Seti

AMAZON

Aijoe Dart

Aijoe Dart

24 cm dart yeterli büyüklükte. Evde dart oynamayı seviyorsanız bu dartı alabilirsiniz. İçinde 2 mıknatıslı okla gelen dart sayesinde evde eğlenceli oyunlar oynayabileceksiniz.

104 TL olan dart Temu'da 143 TL.

Aijoe Dart

AMAZON

Biberon Kurutma Saklama Kutusu

Biberon Kurutma Saklama Kutusu

Bebeğinizin biberonlarını saklamak ve kurutmak için bu kutu şart. Tozdan biberonları koruyan saklama kutusu bebekli her eve lazım. Bebeğinizin sağlığı ve hijyeni için gerekli kutu ile biberonlar hızlıca kuruyor.

1.026 TL olan kutu Temu'da 1.034 TL.

Biberon Kurutma Saklama Kutusu

AMAZON

Ev Terliği

Ev Terliği

Kışın yumuşacık bu terlikler çok lazım oluyor. Sizin de evde terliğiniz yoksa o zaman bu terliği alabilirsiniz. Fiyat-performans ürünü olan terliği isterseniz misafirleriniz için de alabilirsiniz.

85 TL olan terlik Temu'da 99 TL.

Ev Terliği

AMAZON

Ahşap Katlanır Tabure

Ahşap Katlanır Tabure

30x36 cm olan tabure evde çok kullanışlı. Ahşap tabure katlanabildiği için çok yer kaplamıyor. Evde her yerde kullanabileceğiniz tabureyi işiniz bittiğinde katlayıp kenara koyabilirsiniz.

350 TL olan taburenin benzeri Temu'da 904 TL.

Ahşap Katlanır Tabure

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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