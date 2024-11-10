Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Bu eğlenceli kulaklık kılıfına herkes bayılacak. Kulaklığınızı korurken güzel bir görünümü de olan kılıfı isterseniz arkadaşlarınıza hediye alabilirsiniz. Kılıftan çıkarmadan şarj edebileceğiniz için çok kullanışlı.

139 TL olan kulaklık kılıfı Temu'da 253 TL.

E2M Kulaklık Kılıfı

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