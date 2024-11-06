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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 10:20

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Küçük Hayvan Oyun Parkı

Küçük Hayvan Oyun Parkı

Evcil hayvanınız için alabileceğiniz bu alan küçük hayvanlara çok uygun. Katlanabildiği için kolayca saklamak mümkün. Dışarıda da kullanabileceğiniz oyun parkı kaliteli kumaştan üretilmiş.

518 TL olan oyun parkı Temu'da 1.041 TL.

Küçük Hayvan Oyun Parkı

AMAZON

Bebek Aktivite Matı

Bebek Aktivite Matı

Bebeklerin eğlenebileceği aktivite matı cilt dostu. 75x54x39 cm olan matta ışıklar ve çeşitli oyuncaklar var. Parlak renkleri bebeklerin çok ilgisini çekiyor. Bu sayede bebeğinizi uzun süre oynayabiliyor.

789 TL olan mat Temu'da 847 TL.

Bebek Aktivite Matı

AMAZON

AOZUO Hasır Çanta

AOZUO Hasır Çanta

Çapraz çanta çok şık bir model. Yanındaki püskül detayı ile günlük kullanıma çok uygun. Zarif modeliyle kombinlerinizin star parçası olacak. İçine günlük ihtiyaçlarınızı koyabileceğiniz çanta doğal hasır malzemeden yapılmış.

249 TL olan çanta 271 TL.

AOZUO Hasır Çanta

AMAZON

Ahşap Direkli Oyun Çadırı

Ahşap Direkli Oyun Çadırı

Çocuklar için üretilen bu oyun çadırının ahşap direkleri var. İçi geniş oyun çadırı ile çocuklarınız saatlerce oynayacak. Gri renkli çadırın başka renkleri de var. 90x80x120 cm boyutlarındaki çadırın altında dolgun bir minderi var.

599 TL olan oyun çadırı Temu'da 907 TL.

Ahşap Direkli Oyun Çadırı

AMAZON

Koton Tuba Ünsal Kazak

Koton Tuba Ünsal Kazak

Yarım balıkçı yaka bu kazak triko. Simli modeliyle çok şık kazak mor rengiyle de oldukça iddialı. Tuba Ünsal koleksiyonundan olan kazak kombinlerinize çok yakışacak. 

L alsam da olurmuş, XL de çok kötü değil ama bol, kolları da biraz uzun geldi. Giyilemecek gibi değil. Rengi gayet hoş simleri de. 😊

417 TL olan kazak Temu'da 937 TL.

Koton Tuba Ünsal Kazak

AMAZON
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Mulberry Bonita Nevresim Takımı

Mulberry Bonita Nevresim Takımı

Çift kişilik nevresim takımının içinde 4 parça bulunuyor. 200x220 cm boyutlarındaki nevresim takımı kahverengi tonlarında. %65 pamuk olan nevresim takımının içinde çarşaf ve 2 yastık kılıfı da var. 

fiyat-performans ürünü denilebilir..

%2 indirimde olan nevresim takımı 490 TL. Temu'da ise benzer bir nevresim takımı 518 TL.

Mulberry Bonita Nevresim Takımı

AMAZON

StickerDeen Puantiyeli Çıkarılabilir Duvar Sanatı

StickerDeen Puantiyeli Çıkarılabilir Duvar Sanatı

Bu yapışkan çıkartmalardan 152 tane geliyor. Siyah renkli noktalarla çocuğunuzun odasını istediğiniz gibi yapabileceksiniz. Sanki elle çizilmiş gibi görüntüsü olan çıkartmalar ile çocuğunuzun çok güzel bir odası olacak.

134 TL olan çıkartmaların benzeri Temu'da 149 TL.

StickerDeen Puantiyeli Çıkarılabilir Duvar Sanatı

AMAZON

Çocuk Çivi Eğitici Oyuncak

Çocuk Çivi Eğitici Oyuncak

320 parçalık oyuncakla çocuklarınızın hem motor becerileri hem de hayal güçleri gelişecek. Tam paket gelen oyuncağı açtıktan sonra çocuğunuz oynamaya başlayabiliyor. 

507 TL olan oyuncak Temu'da 709 TL.

Çocuk Çivi Eğitici Oyuncak

AMAZON

Sevimli Prenses Köpek Yatağı

Sevimli Prenses Köpek Yatağı

Köpeğinize ya da kedinize alabileceğiniz en güzel yataklardan biri bu yatak. Pembe rengiyle tatlı yatak çıkarılarak yıkanabiliyor. Her mevsime uygun yatakta evcil hayvanınızın rahat edeceği kesin!

810 TL olan yatak Temu'da 924 TL.

Sevimli Prenses Köpek Yatağı

AMAZON

Kulplu Kahve Fincanı

Kulplu Kahve Fincanı

Ters kahve fincanı ile kahvelerinizin tadı bir başka oluyor. 400 ml kahve fincanı üzerinde canavar modeli var. Gören herkesin hayran kalacağı fincan kupa seven bir arkadaşınız için güzel bir hediye olabilir.

322 TL olan kahve fincanının tilki modellisi Temu'da 691 TL.

Kulplu Kahve Fincanı

AMAZON
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