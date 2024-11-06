Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Yarım balıkçı yaka bu kazak triko. Simli modeliyle çok şık kazak mor rengiyle de oldukça iddialı. Tuba Ünsal koleksiyonundan olan kazak kombinlerinize çok yakışacak.

L alsam da olurmuş, XL de çok kötü değil ama bol, kolları da biraz uzun geldi. Giyilemecek gibi değil. Rengi gayet hoş simleri de. 😊

417 TL olan kazak Temu'da 937 TL.

Koton Tuba Ünsal Kazak