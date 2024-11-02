Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Parlak rengiyle dikkat çekici pasaport kılıfı ile pasaportlarınızı koruyabiliyorsunuz. Hem koruyan hem de şık bir görünüme sahip kılıf suni deri. Farklı renkleri sayesinde herkesin pasaportu belli oluyor.

115 TL olan kılıf Temu'da 117 TL.

Spirtan Pasaport Kılıfı

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