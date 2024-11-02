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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 08:58

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Spirtan Pasaport Kılıfı

Spirtan Pasaport Kılıfı

Parlak rengiyle dikkat çekici pasaport kılıfı ile pasaportlarınızı koruyabiliyorsunuz. Hem koruyan hem de şık bir görünüme sahip kılıf suni deri. Farklı renkleri sayesinde herkesin pasaportu belli oluyor.

115 TL olan kılıf Temu'da 117 TL.

Spirtan Pasaport Kılıfı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Sea Team Katlanır Sepet

Sea Team Katlanır Sepet

Pamuk kumaştan yapılan sepeti her şey için kullanmak mümkün. Büyük boy sepet su geçirmiyor. Oyuncak sepeti ya da çamaşır sepeti için uygun bu ürünün birçok farklı rengi bulunuyor. Bu sepet 50x40 cm boyutlarında.

116 TL olan sepet Temu'da 157 TL.

Sea Team Katlanır Sepet

AMAZON

JUNE Organik Bebek Pijama Takım

JUNE Organik Bebek Pijama Takım

Çok satanlarda 1. sırada yer alan pijama takımı robot desenli. Bu desenine çocuklar bayılıyor. %100 pamuk pijama takımı çocukların rahat etmesini sağlıyor. 

149 TL olan pijama takımının benzeri Temu'da 166 TL.

JUNE Organik Bebek Pijama Takım

AMAZON

Jimmy Key Siyah Triko Kazak

Jimmy Key Siyah Triko Kazak

Siyah-gri kazak çok şık duruyor. Balıkçı yaka kazağın kolları ise yarasa model. Dar kesim kazak özellikle pantolonlarla yakışıyor. Size çok yakışacak bu kazak, kışın vazgeçilmeziniz olacak.

Her şeyden memnunum, kalitesi beden uyumu ve gönderim hızı süperdi.

%38 indirime giren kazak şu an 329 TL, Temu'da ise benzer kazak 858 TL.

Jimmy Key Siyah Triko Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Zjchao Gözlük

Zjchao Gözlük

Bilgisayarın çok başında oluyorsanız bu gözlük size şart. Genişliğini ayarlayabileceğiniz gözlük şık bir model. Anti Blue Ray okuma gözlüğü ile gözleriniz daha az yoruluyor. Zararlı mavi ışınları filtreleyen gözlük gözlerinize iyi gelecek.

371 TL olan gözlüğe benzer bir gözlük Temu'da 482 TL.

Zjchao Gözlük

AMAZON
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Faina Kadın Örgü Kazak

Faina Kadın Örgü Kazak

Beyaz renkli kazağın şık bir modeli var. Makinede yıkanabildiği için temizliği kolay. Etek ya da pantolonla giyilebilecek kazak boğazlı bir model.

723 TL olan kazağa benzer yeşil bir kazak Temu'da 860 TL.

Faina Kadın Örgü Kazak

AMAZON

Paytak Moda Boncuk Kolye

Paytak Moda Boncuk Kolye

Pembe beyaz boncuklardan yapılan kolyenin ucunda fil detayı var. Kaliteli boncuk günlük takabileceğiniz bir kolye. Rengiyle her kombine güzelce uyuyor. Klasik ya da spor tarza uygun kolye sevdikleriniz için güzel bir hediye olabilir.

79 TL olan kolyenin renklisi Temu'da 194 TL.

Paytak Moda Boncuk Kolye

AMAZON

Astarama Gül Sandalye Minderi

Astarama Gül Sandalye Minderi

Bu sandalye minderi çok farklı. Gül şeklindeki minder yumuşacık. Eve ya da ofise uygun minderler kabarık duruyor. Rahat ve kaymaz yapısı olan minder evinizin dekoruna katkı sağlıyor.

548 TL olan minderin benzeri Temu'da 755 TL.

Astarama Gül Sandalye Minderi

AMAZON

Paşabahçe Aware Basic Kupa

Paşabahçe Aware Basic Kupa

2'li gelen kupalar cam. 340 cc kapasiteli kupalarla bir şeyler içmek çok rahat. Sıcak ya da soğuk içecekler içebileceğiniz kupalar her eve lazım. %100 geri dönüştürülmüş camdan üretilen kupalar bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Çok kaliteli güzel bardaklar, kesinlikle tavsiye ederim.

145 TL olan kupaların benzeri Temu'da 164 TL.

Paşabahçe Aware Basic Kupa

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Nunubee Kot Çalışma Önlüğü

Nunubee Kot Çalışma Önlüğü

Kot kumaştan üretilen önlük 70x80 cm. Pamuk olduğu için güzel önlük aşınmaya karşı dayanıklı. Giymesi çok pratik önlüğü mutfakta ya da üstünüzün kirlenmesini istemediğiniz her yerde giyebilirsiniz.

284 TL olan önlük Temu'da 502 TL.

Nunubee Kot Çalışma Önlüğü

AMAZON
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