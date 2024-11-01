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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 12:13

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Koton Kolsuz Tulum

Koton Kolsuz Tulum

Koton'un bu tulumu çok güzel. Bebeğinize çok yakışacak tulum çizgili model. Cep detayı olan tulum kolsuz olduğu için yaza çok uygun. Kare yaka tulumla bebeğiniz yazın çok rahat edecek.

429 TL olan tulumun Temu'da fiyatı 474 TL.

Koton Kolsuz Tulum

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

ARSUXEO Termal Softshell Bisiklet Ceket

ARSUXEO Termal Softshell Bisiklet Ceket

Çok satanlarda 1. sırada yer alan ceket rüzgar ve su geçirmiyor. Kışın sizi sıcacık tutacak ceket turuncu rengiyle çok tarz. Sıcak ve kuru tutan ceketi soğukta bisiklet sürmek için kullanabilirsiniz.

789 TL olan ceket Temu'da 1.017 TL.

ARSUXEO Termal Softshell Bisiklet Ceket

AMAZON

Milisten Rattan Piknik Sepeti

Milisten Rattan Piknik Sepeti

Hasır bu sepet çok güzel. Piknik yaparken kullanabileceğiniz çanta oldukça dayanıklı. İçine piknik için gerekli eşyaların sığacağı sepetin sapı olduğu için taşıması çok kolay.

732 TL olan sepet Temu'da 801 TL.

Milisten Rattan Piknik Sepeti

AMAZON

Kadın Triko Kazak

Kadın Triko Kazak

Çizgili kazak triko. Kışın giyilebilecek kazak salaş model. Uzun boyu olan kazak eteklerle ya da pantolonlarla çok yakışıyor. 3 farklı rengi olan olan triko kazak size de çok yakışacak!

199 TL olan kazağın benzeri Temu'da 360 TL.

Kadın Triko Kazak

AMAZON

Bebek Gofre Alt Üst Takım

Bebek Gofre Alt Üst Takım

Bebeklerinize alabileceğiniz takım yeşil rengiyle cıvıl cıvıl. Alt ve üstten oluşan takımın üzerinde kabartma ayı baskısı var. Kapüşonu da olan takımın sarı rengi de var.

294 TL olan takımın Temu'da benzeri 340 TL.

Bebek Gofre Alt Üst Takım

AMAZON
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Pembe Balon Kemer Kiti

Pembe Balon Kemer Kiti

Birçok partide kullanabileceğiniz setin içinde 80 tane 30 cm balon, 20 tane 12 cm balon, 12 tane 3D kelebek bulunuyor. Metalik pembe, pastel pembe ve beyaz tonlarındaki balonlarla partiniz çok daha güzel görünecek. 

197 TL olan balon kemeri Temu'da 222 TL.

Pembe Balon Kemer Kiti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Kadın Boxy Fit Gömlek

DeFacto Kadın Boxy Fit Gömlek

Kısa kollu gömlek yaza çok uygun. Şık gömleği her yere giderken giyebilirsiniz. Pantolonlarla çok yakışan gömleği eteklerle de kombinleyebilirsiniz. Farklı renkleri de olan gömlek gardırobunuzda yer almalı!

233 TL olan gömleğe benzer bir gömlek Temu'da 426 TL.

DeFacto Kadın Boxy Fit Gömlek

AMAZON

KACPLY Şeffaf Ekmek Kutusu

KACPLY Şeffaf Ekmek Kutusu

Ekmeklerinizi koyacak yer bulamıyorsanız bu kutu ideal. Kendi kapağı da olan kutu şeffaf. Tost ekmeklerini koymak için kullanabileceğiniz kutu sayesinde ekmekleriniz hep taze kalıyor.

483 TL olan ekmek kutusunun başka bir modeli Temu'da 488 TL.

KACPLY Şeffaf Ekmek Kutusu

AMAZON

Sorenta Polius Kışlık Terlik

Sorenta Polius Kışlık Terlik

Su geçirmez terliğin içi peluş. Ayaklarınızı sıcacık tutacak terlik unisex bir model. Kışın ayaklarınız çok üşüyorsa bu terlik tam sizlik. Kendinize ya da misafirlerinize alabileceğiniz terlik eva malzemeden üretilmiş.

299 TL olan terlik Temu'da 347 TL.

Sorenta Polius Kışlık Terlik

AMAZON

DeFacto Coool Regular Fit Kazak

DeFacto Coool Regular Fit Kazak

Bisiklet yaka kazak basic bir model. Yeşil rengiyle tarzınızı konuşturacağınız kazak kotların üstüne çok yakışıyor. Ekru ve bej rengi de olan kazağın her rengi ayrı bir güzel!

399 TL olan kazak Temu'da 659 TL.

DeFacto Coool Regular Fit Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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