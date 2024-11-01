Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Koton'un bu tulumu çok güzel. Bebeğinize çok yakışacak tulum çizgili model. Cep detayı olan tulum kolsuz olduğu için yaza çok uygun. Kare yaka tulumla bebeğiniz yazın çok rahat edecek.

429 TL olan tulumun Temu'da fiyatı 474 TL.

Koton Kolsuz Tulum

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