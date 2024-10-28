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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 10:45

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Nascita Çizgili Örgü Hırka

Nascita Çizgili Örgü Hırka

V yaka örgü hırka çizgili bir model. Siyah-beyaz renkli olduğu için kombinlenmesi oldukça kolay. Şık davetlerde ya da günlük olarak giyebileceğiniz hırka hem pantolon hem eteklerle giyilebilir.

695 TL olan hırkanın Temu'da fiyatı 962 TL.

Nascita Çizgili Örgü Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Kadın Regular Fit Elbise

DeFacto Kadın Regular Fit Elbise

Degaje yakalı elbise uzun kollu bir model. Şık elbiseyi özel etkinliklerde tercih edebilirsiniz. Turuncu renkli elbisenin desenleri krem renkli. Günlük olarak da giyilebilecek elbise mutlaka dolabınızda olmalı!

452 TL olan elbisenin benzeri Temu'da 595 TL.

DeFacto Kadın Regular Fit Elbise

AMAZON

Premium Yuvarlak Kedi ve Köpek Yatağı

Premium Yuvarlak Kedi ve Köpek Yatağı

Kediniz varsa bu yatağı alın deriz. 50 cm olan yatak küçük köpekler için de kullanılabilir. Kedinizin ya da köpeğinizin bayılacağı yatak oldukça rahat.

295 TL olan yatak Temu'da 297 TL.

Premium Yuvarlak Kedi ve Köpek Yatağı

AMAZON

Adam Home Premium Fiber Dolgulu Yastık

Adam Home Premium Fiber Dolgulu Yastık

Yatakta sırt yastığı olarak kullanabileceğiniz yastık yan uyuyanlar için de ideal. Hamileyken de destek olan yastığın dışı kadife. Rahat uyumanızı ya da oturmanızı sağlayacak yastık makinede yıkanabiliyor.

736 TL olan yastık Temu'da 968 TL.

Adam Home Premium Fiber Dolgulu Yastık

AMAZON

Orlon Lahana Bebek

Orlon Lahana Bebek

Şapkası da olan lahana bebek çocukların çok seveceği bir oyuncak. 38 cm olan bebekle çocuklarınız saatlerce oynayacak. Saçları pembe bebeği hediye olarak da düşünebilirsiniz. 

202 TL olan bebek Temu'da 311 TL.

Orlon Lahana Bebek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Herniks Ahşap Kedi Tırmalama Kartonu

Herniks Ahşap Kedi Tırmalama Kartonu

Kedilerin en sevdikleri eşyaları birleştiren kartonda kedi otu ve top var. Tırmalama tahtası olarak çok kullanışlı kartona kedinizin bayılacağına eminiz. Kedinizin hem eğleneceği hem de tırnaklarını törpüleyeceği karton kediler için şart!

339 TL olan karton Temu'da benzeri 374 TL.

Herniks Ahşap Kedi Tırmalama Kartonu

AMAZON

Okutan Hobi Çocuk Sandalyesi

Okutan Hobi Çocuk Sandalyesi

Taçlı sandalyeye çocuğunuz bayılacak. Kendini özel hissedeceği bu sandalyeden hiç kalkmak istemeyecek. Ahşap sandalyeyi çocuğunuz etkinlik yaparken ya da yemek yerken kullanabilir.

367 TL olan sandalyeye benzer başka bir ahşap sandalye Temu'da 525 TL.

Okutan Hobi Çocuk Sandalyesi

AMAZON

XIAOHONG 3D Köpekbalığı Oyuncağı

XIAOHONG 3D Köpekbalığı Oyuncağı

76 cm olan köpekbalığı oyuncağı kocaman. Yumuşacık oyuncakla beraber uyuyabilirsiniz. Hem yetişkinlerin hem çocukların seveceği oyuncağı hediye olarak da alabilirsiniz.

300 TL olan oyuncağın dinazoru Temu'da 462 TL.

XIAOHONG 3D Köpekbalığı Oyuncağı

AMAZON

Yurosiay İşlemeli Dantel Yaka

Yurosiay İşlemeli Dantel Yaka

Dantel yaka tek parça olarak satılıyor. Kıyafetlerinizin üzerine koyabileceğiniz dantel şık bir parça. Kaliteli pamuktan yapılan yaka 38 cm uzunluğunda. İstediğiniz bir kıyafete dikerek kullanabileceğiniz yaka çok hoşunuza gidecek.

260 TL olan yaka Temu'da 291 TL.

Yurosiay İşlemeli Dantel Yaka

AMAZON

DOOUMN Büyük Boy Örgü Hırka

DOOUMN Büyük Boy Örgü Hırka

Üzerinde koyun desenleri olan hırka çok tatlı. Mavi renkli hırkanın üzerinde beyaz koyunlar var. Dökümlü model hırkanın 2 cebi var. Rahat hırka kışın en sevdiğiniz hırkanız olacak.

1.024 TL olan hırkanın geyikli modeli Temu'da 1.079 TL.

DOOUMN Büyük Boy Örgü Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZO
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