Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

V yaka örgü hırka çizgili bir model. Siyah-beyaz renkli olduğu için kombinlenmesi oldukça kolay. Şık davetlerde ya da günlük olarak giyebileceğiniz hırka hem pantolon hem eteklerle giyilebilir.

695 TL olan hırkanın Temu'da fiyatı 962 TL.

Nascita Çizgili Örgü Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.