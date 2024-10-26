Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Vitray seviyorsanız bu ürün tam size göre. Kendinden yapışkanlı folyo 67x100 cm. Su ve rutubetten etkilenmeyen folyo duvardan ahşap mobilyaya her yere uygulanabiliyor. Silinebildiği için temizliği çok kolay.

154 TL olan folyo vitray Temu'da 224 TL.

Cam Vitray Desenli Kendinden Yapışkanlı Folyo

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