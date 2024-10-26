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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 11:52

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Cam Vitray Desenli Kendinden Yapışkanlı Folyo

Cam Vitray Desenli Kendinden Yapışkanlı Folyo

Vitray seviyorsanız bu ürün tam size göre. Kendinden yapışkanlı folyo 67x100 cm. Su ve rutubetten etkilenmeyen folyo duvardan ahşap mobilyaya her yere uygulanabiliyor. Silinebildiği için temizliği çok kolay.

154 TL olan folyo vitray Temu'da 224 TL.

Cam Vitray Desenli Kendinden Yapışkanlı Folyo

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

LYEAA Kadın Mini Sırt Çantası

LYEAA Kadın Mini Sırt Çantası

Kadife çanta çok şık duruyor. 23x19x19 cm çanta mini boy. İçine günlük ihtiyacınız olanların sığacağı çanta yeşil renkli.

344 TL olan çantanın benzeri Temu'da 554 TL.

LYEAA Kadın Mini Sırt Çantası

AMAZON

kidoo Başucu Lambası

kidoo Başucu Lambası

Çocuğunuzun odası için tasarlanmış lambanın 9 ayrı rengi var. LED ışıklı lambayı uzaktan kumada etmek mümkün. Tek boynuzlu at şeklindeki lambaya çocuğunuz bayılacak.

174 TL olan lambanın benzeri Temu'da 293 TL.

kidoo Başucu Lambası

AMAZON

Gebol Flower Lila Bahçe Eldiveni

Gebol Flower Lila Bahçe Eldiveni

Mor rengindeki bahçe eldiveninin üzerinde çiçek desenleri var. Yumuşak lateks kaplamalı eldivenle bahçedeki işlerinizi yapabileceksiniz. Bahçe dışında balkonda da bitkileriniz için kullanabileceğiniz eldiven rahat giyilip çıkarılabiliyor.

282 TL olan eldiven Temu'da 334 TL.

Gebol Flower Lila Bahçe Eldiveni

AMAZON

GLINDAR Kedi Gözü Gözlük

GLINDAR Kedi Gözü Gözlük

Mavi ışık engelleyici gözlük kedi gözü modelinde. Kare gözlükler siyah çerçeve. Herkesin beğendiği gözlük modellerinden biri olan bu gözlük mavi ışık engelleyici olduğu için dijital ekrana çok bakanlar için gerekli bir gözlük.

215 TL olan gözlük Temu'da 443 TL.

GLINDAR Kedi Gözü Gözlük

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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DeFacto Kadın A Kesim Etek

DeFacto Kadın A Kesim Etek

A kesim eteği tişört ya da kazaklarla kombinlemek mümkün. İki farklı rengi olan etek, makinede yıkanabilir. Günlük olarak kullanabileceğiniz eteğin size çok yakışacağı kesin.

220 TL olan etek Temu'da 729 TL.

DeFacto Kadın A Kesim Etek

AMAZON

Qpout Danimarka Çıkartmaları

Qpout Danimarka Çıkartmaları

100 tane gelen çıkartmalar çok sevimli. Bilgisayardan deftere her yere yapıştırabileceğiniz çıkartmalar çok hoşunuza gidecek. Üzerinde ilham verici sözlerin yazdığı çıkartmalar su geçirmiyor ve tekrar kullanılabiliyor.

110 TL olan çıkartmalar Temu'da 111 TL.

Qpout Danimarka Çıkartmaları

AMAZON

ROHATIM Uzun Tüylü Halı

ROHATIM Uzun Tüylü Halı

Yuvarlak halı yatak odaları ya da oturma odaları için ideal. Yumuşacık halı kabarık bir model. Gri rengiyle çok güzel duran halı çocuk odaları için de düşünülebilir. 

183 TL olan halı Temu'da 256 TL.

ROHATIM Uzun Tüylü Halı

AMAZON

Rordigo Şans Kedisi Süsleri

Rordigo Şans Kedisi Süsleri

8 parça olan kediler çok sevimli. İstediğiniz yere dizebileceğiniz bu kediler size şans getirecek. Ofiste masanıza da koyabileceğiniz figür kediler herkesin favorisi olacak.

206 TL olan kediler Temu'da 256 TL.

Rordigo Şans Kedisi Süsleri

AMAZON

Monnhein Dekoratif Kapı Önü Paspas

Monnhein Dekoratif Kapı Önü Paspas

Dış mekanda kullanabileceğiniz kapı önü paspası çok şık bir model. 6 farklı rengi olan paspas kauçuk malzemeden yapılmış. Dayanıklı olduğu için uzun yıllar sizinle olacak bir paspas.

159 TL olan paspas Temu'da 229 TL.

Monnhein Dekoratif Kapı Önü Paspas

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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