Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Büyük boy taşıma çantasında hem kedi hem köpek taşınabiliyor. Gri rengiyle şık çanta ile rahatça evcil hayvanınızı taşımanız mümkün. Hafif ve dayanıklı malzemesiyle uzun süre kullanabileceğiniz çanta ile hem siz hem evcil hayvanınız rahat edecek.

699 TL olan çanta Temu'da 1.079 TL.

Kedi Köpek Taşıma Çantası

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