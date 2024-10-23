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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 10:13

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kedi Köpek Taşıma Çantası

Kedi Köpek Taşıma Çantası

Büyük boy taşıma çantasında hem kedi hem köpek taşınabiliyor. Gri rengiyle şık çanta ile rahatça evcil hayvanınızı taşımanız mümkün. Hafif ve dayanıklı malzemesiyle uzun süre kullanabileceğiniz çanta ile hem siz hem evcil hayvanınız rahat edecek. 

699 TL olan çanta Temu'da 1.079 TL.

Kedi Köpek Taşıma Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Evcil Hayvanlar Isıtma Yastığı

Evcil Hayvanlar Isıtma Yastığı

3 ısıtma seviyesi olan ısıtma yastığı ayarlanabilir özelliğiyle çok kullanışlı. Suya dayanıklı ürün yüksek kaliteli. Kedinizi ya da köpeğinizi sıcacık tutacak yastıktan evcil hayvanınız kışın hiç kalkmayacak.

419 TL olan ısıtma yastığı Temu'da 462 TL.

Evcil Hayvanlar Isıtma Yastığı

AMAZON

Glipet Çift Hazneli Kap

Glipet Çift Hazneli Kap

2 mamalık ve 1 suluktan oluşan hazneli kap mama ve su için kullanılabiliyor. 500 ml su haznesi ve 350 ml mama kabı olan kapla çok rahat edeceksiniz. Kullanımı kolay kaplar sızdırmaz.

169 TL olan kap Temu'da 172 TL.

Glipet Çift Hazneli Kap

AMAZON

Humaone Bambu Paket Külot

Humaone Bambu Paket Külot

4'lü gelen külotlar rengarenk. M beden külotlar yumuşacık. Süper ince model külotlar oldukça rahat. %95 bambu olan külotlar gün boyu konforunuz düşünülerek tasarlanmış.

189 TL olan külot paketi Temu'da 230 TL.

Humaone Bambu Süper İnce Külot

AMAZON

DeFacto Wide Leg Fit Pantolon

DeFacto Wide Leg Fit Pantolon

Yüksek bel pantolon kadifeden yapılmış. Geniş paça tarzını seviyorsanız o zaman bu modeli beğenebilirsiniz. Rengi ve stiliyle herkesin beğeneceği pantolonu crop tişörtlerle ya da gömleklerle kombinleyebilirsiniz.

450 TL olan pantolon Temu'da 453 TL.

DeFacto Wide Leg Fit Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Kedi Köpek Yatağı

Kedi Köpek Yatağı

Kedi ya da küçük boy köpeklerinizin yatabileceği yatak silinebildiği için çok rahat. Hayvanlarınız yumuşacık bir yerde yatsın istiyorsanız bu yatağı düşünebilirsiniz. Katlanarak saklayabileceğiniz yatak evcil hayvanı olan evler için ideal.

349 TL olan yatak Temu'da 397 TL.

Kedi Köpek Yatağı

AMAZON

GUOCU Kadın Mantosu

GUOCU Kadın Mantosu

Pelüş ceket kış için ideal. Sıcak tutan manto ile kışın hiç üşümeyeceksiniz. Kahve tonlarındaki manto kombinlerinizin gözdesi olacak. Farklı renkleri de olan kabanın yumuşak bir yapısı var.

848 TL olan manto Temu'da 898 TL.

GUOCU Kadın Mantosu

AMAZON

Kajilai Kadın Ceket

Kajilai Kadın Ceket

Kadife ceket çok şık bir model. Düğmeleri ve kesimiyle dikkat çekici ceket kısa bir ceket. 4 farklı rengi olan ceket bahar aylarında giyilebilir. Kot pantolon ya da eteklerle kombinleyebilirsiniz.

729 TL olan ceket Temu'da 844 TL.

Kajilai Kadın Ceket

AMAZON

Ciciten Pijama Takımı

Ciciten Pijama Takımı

Penguenli pijama takımı kırmızı renkli. Polar takım ile kışın hiç üşümeyeceksiniz. Polar takımın yumuşak bir yapısı var. Yıkandıktan sonra hızlıca kuruyabiliyor.

284 TL olan pijama takımına benzer bir takım Temu'da 342 TL.

Ciciten Pijama Takımı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

LOS OJOS Kadın Spor Tayt

LOS OJOS Kadın Spor Tayt

Spor tayt toparlayıcı özelliğe sahip. Yüksek bel modeli ile spor yaparken rahat etmenizi sağlıyor. Kaliteli spor taytın toparlayıcı özelliği karın, basen ve kalça bölgelerinizin istediğiniz gibi görünmesini sağlıyor. 

309 TL olan tayt Temu'da 331 TL.

LOS OJOS Kadın Spor Tayt

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