Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 14:44

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Axolotl Foldaway Laptop Sehpası

Axolotl Foldaway Laptop Sehpası

Telefon ve tablet için bölmesi olan sehpa ayaklı bir model. Katlanabildiği için her yere kolayca sığıyor. Bilgisayarınızla yatakta ya da koltukta otururken kullanabileceğiniz sehpa sizi rahat ettirecek.

Yattığım yerden bilgisayara bakabilmek çok rahat. Tavsiye ederim. Kaliteli ürün.

424 TL olan sehpa Temu'da 943 TL.

Axolotl Foldaway Laptop Sehpası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Kyrotech Silikon Bant

Kyrotech Silikon Bant

5 metrelik bant 35 mm. Kendinden yapışkanlı olduğu için kullanımı kolay. Kapı ve pencerelere uygulayabileceğiniz bant sayesinde kışın soğuk eve girmiyor. Su, rüzgar ve toz geçirmeyen bant çok işinize yarayacak.

145 TL olan bant Temu'da 609 TL.

Kyrotech Silikon Bant

AMAZON

JETech iPad Air Kılıf

JETech iPad Air Kılıf

iPad Air için uygun kılıfın kalem tutucu yeri de var. Tabletinizi koruyan kılıf aynı zamanda tablet kaleminizi koyacak yer de sağlıyor. İnce kılıfı sayesinde iPad'inizi her yere taşıyabiliyorsunuz.

404 TL olan kılıfın Temu fiyatı 904 TL.

JETech iPad Air Kılıf

AMAZON

Ledlenser Core El Feneri

Ledlenser Core El Feneri

El feneri her eve lazım. Karanlık yerlerde etrafı ışık varmış gibi aydınlatan fenerin ışık kaynağı LED ışık. Küçük olduğu için kolayca yanınızda taşıyabiliyorsunuz. 

Şu anda %5 indirimle 446 TL olan el fenerinin benzeri Temu'da 922 TL.

Ledlenser Core El Feneri

AMAZON

Avessa Barfiks Çekme Aleti

Avessa Barfiks Çekme Aleti

80-130 cm olan barfiks çekme aleti uzatılıp kısaltılabiliyor. Kapı ve koridora asabileceğiniz bu alet ile istediğiniz zamanlarda barfiks çekebileceksiniz. Çelik bu alet oldukça dayanıklı.

483 TL olan bar Temu'da 569 TL.

Avessa Barfiks Çekme Aleti

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Orret Home Teleskopik Mop Toz Alma Püskülü

Orret Home Teleskopik Mop Toz Alma Püskülü

Çok fonksiyonlu bu temizlik seti her eve lazım. Özellikle elin ulaşamayacağı yerlerdeki tozları almak için kullanabileceğiniz sette 3 parça var. Uzayabildiği için yüksekteki tozları rahatlıkla alabiliyorsunuz.

228 TL olan toz alma püskülü Temu'da 971 TL.

Orret Home Teleskopik Mop Toz Alma Püskülü

AMAZON

Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi

Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi

Kedilerin en sevdiği şey tırmalamak. Büyük boy bu tırmalama kanepesi 59x24x26 cm boyutlarında. Kediniz en sevdiği oyuncaklardan olacak bu kanepeyi tırmalayabilir ya da üstüne oturabilir.

381 TL olan kanepe Temu'da 486 TL.

Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Paşabahçe Basic Tereyağ & Peynir Kabı

Paşabahçe Basic Tereyağ & Peynir Kabı

Tereyağı ya da peynir koymak için alabileceğiniz kap cam olduğu için kaliteli. Şık ve sağlıklı kap özellikle tereyağı için ideal.

Gayet kullanışlı bir ürün, boyutu da yeterli hatta tereyağı için büyük sayılır. Peynir sunumlarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim.

189 TL olan kabın Temu'da sadece kapağı cam olan hali 287 TL.

Paşabahçe Basic Tereyağ & Peynir Kabı

AMAZON

Contigo Gizmo Flip Autospout Çocuk İçecek Şişesi

Contigo Gizmo Flip Autospout Çocuk İçecek Şişesi

Çocuğunuzun su içmesi için alabileceğiniz şişe pipetli olduğu için içmesi kolay. BPA içermediği için sağlıklı şişe sızdırmıyor. Çocuğunuz kolayca su içmesini sağlayacak şişeyi okula da götürebilir.

489 TL olan su şişesi Temu'da 898 TL.

Contigo Gizmo Flip Autospout Çocuk İçecek Şişesi

AMAZON

PUMA Phase Small Backpack Sırt Çantası

PUMA Phase Small Backpack Sırt Çantası

Çocukların okula giderken kullanabileceği çantayı seyahatlerde de kullanmak mümkün. Mavi renkli çanta çok şık bir ürün. Çok satanlarda 1. sırada yer alan çantanın iki cebi var. Yanda filesi olan çantanın dolgulu omuz askıları canınızı acıtmıyor. 

438 TL olan Puma çantanın Temu'da benzeri 1.079 TL.

PUMA Phase Small Backpack Sırt Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın