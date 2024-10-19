Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Telefon ve tablet için bölmesi olan sehpa ayaklı bir model. Katlanabildiği için her yere kolayca sığıyor. Bilgisayarınızla yatakta ya da koltukta otururken kullanabileceğiniz sehpa sizi rahat ettirecek.

Yattığım yerden bilgisayara bakabilmek çok rahat. Tavsiye ederim. Kaliteli ürün.

424 TL olan sehpa Temu'da 943 TL.

Axolotl Foldaway Laptop Sehpası

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