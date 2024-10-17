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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 17:06

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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CYUREAY Vintage Bebek Bezi Çantası

CYUREAY Vintage Bebek Bezi Çantası

Bebeğinizin eşyalarını koymak için kullanabileceğiniz bebek bezi çantası oldukça büyük. Bebeğinizin tüm eşyalarını alacak büyüklükteki çanta ile çok rahat seyahat edeceksiniz.

624 TL olan çanta Temu'da 632 TL.

CYUREAY Vintage Bebek Bezi Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Rabsev Fotoğraf Albümü

Rabsev Fotoğraf Albümü

Çok satanlarda 1. sırada yer alan ürün ile nostaljik bir fotoğraf albümünüz olacak. 10x15 cm büyüklüğündeki fotoğraflar alabilen albüme 200 fotoğraf sığabiliyor.

Güzel ve kartpostal boyutu fotoğraflara uygun.

292 TL olan albüm Temu'da 317 TL.

Rabsev Fotoğraf Albümü

AMAZON

Takı Organizatörü

Takı Organizatörü

80 tane cebi olan organizatör çift taraflı. Kancasıyla asabileceğiniz takı organizatörüne küpe, kolye ya da bilezik koyabiliyorsunuz. İsterseniz tokalar için de kullanabileceğiniz ürün etrafı toparlıyor.

213 TL olan ürün Temu'da 407 TL.

Takı Organizatörü

AMAZON

Keçe Anne Bebek Bakım Çantası

Keçe Anne Bebek Bakım Çantası

Bebek eşyalarını düzenleyen bakım çantası bebeği olanlara lazım. Astarsız bakım çantası keçeden yapılmış. Bebeğinizin eşyalarını düzenli hale getireceği için her aradığınızı rahatça bulabiliyorsunuz.

169 TL olan çanta Temu'da 240 TL.

Keçe Anne Bebek Bakım Çantası

AMAZON

BRISKORE Matcha Set

BRISKORE Matcha Set

4 parçalık set Japon Matcha çay seti. İçinde kasesi, kaşığı, süpürge ve çırpma teli olan setin malzemeleri bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Doğal bambudan yapılan ürünler çok kaliteli duruyor.

450 TL olan set Temu'da 532 TL.

BRISKORE Matcha Set 4 parça

AMAZON
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ARVALE Mutfak Çöp Kovası

ARVALE Mutfak Çöp Kovası

Katlanabildiği için az yer kaplayan çöp kovası mutfak dolaplarına asılabiliyor. Dolap içine gizlenebilen çöp kovası gri renginde. Mutfağınızın şık ve temiz görünmesi için bu kovayı alabilirsiniz.

162 TL olan çöp kovası Temu'da 181 TL.

ARVALE Mutfak Çöp Kovası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Flia 3 Bölmeli Servis Tabağı

Flia 3 Bölmeli Servis Tabağı

Servis tabağı küçül boy. 3 bölmesi olan servis tabağı ile çok şık bir sunum yapabileceksiniz. 3 ayrı ürünü tek tabakta sunabileceğiniz servis tabağına bayılacağınız kesin!

189 TL olan tabak Temu'da 389 TL.

Flia 3 Bölmeli Servis Tabağı

AMAZON

Kapüşonlu Sweatshirt

Kapüşonlu Sweatshirt

Kedi baskısıyla çok tatlı olan sweatshirtün kanguru cebi var. Kapüşonu olan sweat kışın en sevdiğiniz kıyafet olacak. Nane yeşili renkli sweatshirtün %53'ü pamuk.

284 TL olan sweatin benzeri Temu'da 402 TL.

Kapüşonlu Sweatshirt

AMAZON

Inrigorous Dijital Et Termometresi

Inrigorous Dijital Et Termometresi

Dijital termometre mutfak için gerekli. Dereceyi anında okuyan ve gösteren termometre ile yemeklerinizin pişip pişmediğini rahatlıkla anlayabileceksiniz. LCD ekranı okumayı kolaylaştırıyor.

86 TL olan termometre Temu'da 150 TL.

Inrigorous Dijital Et Termometresi

AMAZON

Tuopuda Kadın Kapüşonlu Ceket

Tuopuda Kadın Kapüşonlu Ceket

Soğuk havalarda giymek için ideal ceket kışlık. Sıcak tutan hırkanın kapüşonu var. 4 farklı rengi olan ceket gardırobunuzda yer almalı. Yumuşacık ceketle çok rahat edeceksiniz. 

692 TL olan ceket Temu'da 748 TL.

Tuopuda Kadın Kapüşonlu Ceket

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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