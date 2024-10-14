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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 11:15

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto Oversize Fit Tweed Blazer Ceket

DeFacto Oversize Fit Tweed Blazer Ceket

Blazer ceketler her yere giyilebiliyor. İster işe giderken ister günlük olarak giyebileceğiniz ceket çok şık. Pantolon ya da etekle giyebileceğiniz ceket gardırobunuzun favori ürünü olacak!

604 TL olan ceketin benzeri Temu'da 753 TL.

DeFacto Oversize Fit Tweed Blazer Ceket

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Kulplu Derin Clear Box

Kulplu Derin Clear Box

3 litrelik kutunun içine istediğiniz her şeyi koyabileceksiniz. Üzerinde kulpu olduğu için taşıması çok kolay. Derin bu kutu evde çok işinize yarayacak. 

160 TL olan kutu Temu'da 315 TL.

Kulplu Derin Clear Box

AMAZON

Evonox Akrilik Kulak Temizleme Çubuğu Organizatörü

Evonox Akrilik Kulak Temizleme Çubuğu Organizatörü

Şeffaf bu organizatör sayesinde kulak temizleme çubuklarınızı çok güzel şekilde saklayabileceksiniz. Kapaklı olduğu için çubuklar tozlanmıyor. Kulak çubuklarınızı nereye koyacağınızı bilemiyorsanız bu saklama kutusu sizin için ideal!

79 TL olan organizatör Temu'da 160 TL. 

Evonox Akrilik Kulak Temizleme Çubuğu Organizatörü

AMAZON

Ekouaer Saten Pijama

Ekouaer Saten Pijama

Saten pijama seviyorsanız bu pijama tam sizlik. Kısa kollu ve şortlu pijama takımını beğenerek giyeceğinize eminiz. Pembe rengiyle şık takımın 3 ayrı rengi var.

326 TL olan saten pijama Temu'da 365 TL.

Ekouaer Saten Pijama

AMAZON

BOBOZHONG Pulled Plastik Et Pençeleri

BOBOZHONG Pulled Plastik Et Pençeleri

Tavukları parçalamak için kullanabileceğiniz pençeler mutfakta çok işinize yarayacak. İşinizi kolaylaştıran ve size zamandan tasarruf ettirecek pençeler her mutfağa lazım!

280 TL olan pençeler Temu'da 297 TL.

BOBOZHONG Pulled Plastik Et Pençeleri

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Sıkılaştırıcı Nervür Detaylı Suni Deri Tayt

Sıkılaştırıcı Nervür Detaylı Suni Deri Tayt

Beli ince gösteren tayt suni deri. İçi şardonlu tayt sizi sıcak tutacak. Kalın olduğu için kışa uygun. İç göstermediği için rahatlıkla giyebilirsiniz. Tayt giymeyi seviyorsanız bu taytı da seveceğiniz kesin.

499 TL olan tayt Temu'da 573 TL. 

Sıkılaştırıcı Nervür Detaylı Suni Deri Tayt

AMAZON

Koton Gömlek

Koton Gömlek

Fırfır detaylı gömlek çok şık. Özel etkinliklerde giyebileceğiniz gömlek beyaz rengiyle her kombine uyuyor. Dik yakalı gömleği etekle veya pantolonla giyebilirsiniz.

344 TL olan gömleğin benzeri Temu'da 360 TL.

Koton Gömlek

AMAZON

Nakış İşlemeli Çamaşır Makinesi Örtüsü

Nakış İşlemeli Çamaşır Makinesi Örtüsü

Nakış işlemeli örtüyü çamaşır ya da kurutma makinesinin üzerine örtebilirsiniz. Makinenizin temiz kalmasını sağlayan örtü aynı zamanda banyonuza şıklık da katıyor.

149 TL olan örtünün düz rengi Temu'da 234 TL.

Nakış İşlemeli Çamaşır Makinesi Örtüsü

AMAZON

İspanyol Paça Kot Pantolon

İspanyol Paça Kot Pantolon

Slim Fit pantolon ispanyol paça. Rengine ve duruşuna hayran olacağınız kot pantolonu ister kotla ister tişörtle kombinleyebilirsiniz. Şık pantolon en sevdiğiniz pantolon olacak.

899 TL olan pantolon Temu'da 1.014 TL.

İspanyol Paça Kot Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Mutfak Baharat Kutusu

Mutfak Baharat Kutusu

Kapağı ve kaşığı olan baharat kutuları 3'lü geliyor. Altında tepsisiyle gelen baharat kutuları hem şık hem kullanışlı. Mutfağınızın havasını değiştirecek baharat kutusuna şeker, tuz ya da istediğiniz baharatları koyabileceksiniz.

Baharat kutusu 319 TL, Temu'da 493 TL.

Mutfak Baharat Kutusu

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