Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Seramik kaşık tutucu her mutfağa lazım. 25 cm olan tutucu sayesinde yemek yaparken kaşığınızı nereye koyacağınızı düşünmenize gerek kalmıyor. Temizliği kolay tutucunun deseni de çok hoş.

119 TL olan kaşık tutucu Temu'da 323 TL.

Seramik Kaşık Tutucu

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