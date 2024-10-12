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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 18:19

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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LIBRNTY Mutfak Paspası Seti

LIBRNTY Mutfak Paspası Seti

Mutfakta kullanabileceğiniz halı dijital baskılı. Yıkanabilir halının baskısı mutfağa çok uygun. Leke tutmayan set mutfakta işlerinizi çok kolaylaştırıyor. Kaymaz tabanı ile oldukça güvenli. 2 parçalı mutfak halı setinin küçüğü 40x60 cm, büyük parça ise 40x120 cm.

410 TL olan halının benzeri Temu'da 630 TL.

LIBRNTY Mutfak Paspası Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Encasa Homes Mutfak Önlüğü

Encasa Homes Mutfak Önlüğü

Ayarlanabilir yapısıyla herkes uyabilen mutfak önlüğünün cebi var. 64x79 cm olan önlükle yemek yaparken rahat edeceksiniz. Mutfakta geçirdiğiniz sürede üstünüzün kirlenmesini engellen önlük oldukça kaliteli.  

106 TL olan mutfak önlüğü Temu'da 180 TL.

Encasa Homes Mutfak Önlüğü

AMAZON

Eğitici Ahşap Oyuncak

Eğitici Ahşap Oyuncak

Eğitici bu ahşap oyuncakla geometrik şekilleri öğretmek mümkün. Okul öncesi çocuklara uygun oyuncak %100 doğal ahşaptan üretilmiş. Geometrik şekilleri ve renkleri öğreten oyuncağa çocuklar bayılıyor.

189 TL olan oyuncak Temu'da 247 TL.

Eğitici Ahşap Oyuncak

AMAZON

Tencere Tutucu

Tencere Tutucu

Tencere tutarken ellerinizin yanmasını engelleyecek tutucular silikon. 2 tane gelen tutucular klips şeklinde. Kolayca takıp çıkarabileceğiniz tutucular oldukça güvenli.

99 TL olan tutucular Temu'da 119 TL.

Tencere Tutucu

AMAZON

Seramik Kaşık Tutucu

Seramik Kaşık Tutucu

Seramik kaşık tutucu her mutfağa lazım. 25 cm olan tutucu sayesinde yemek yaparken kaşığınızı nereye koyacağınızı düşünmenize gerek kalmıyor. Temizliği kolay tutucunun deseni de çok hoş.

119 TL olan kaşık tutucu Temu'da 323 TL.

Seramik Kaşık Tutucu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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AIRUJIA Bulaşık Kurutma Rafı

AIRUJIA Bulaşık Kurutma Rafı

Bulaşıklarınızı hızlıca kurutmak için alabileceğiniz raf lavabo üstüne koyuluyor. 33x50 cm olan raf genişletilebiliyor. Katlanıp kaldırabileceğiniz raf sayesinde bulaşıklarınız daha hızlı kuruyacak.

733 TL olan kurutma rafı Temu'da 1.074 TL.

AIRUJIA Bulaşık Kurutma Rafı

AMAZON

Soobepark Unicorn Baskılı Çanta

Soobepark Unicorn Baskılı Çanta

Rengarenk çizimleri olan çanta kanvas kumaştan yapılmış. Omuz çantası olarak kullanabileceğiniz çanta her kombine uyuyor. Astarsız kumaştan üretilen çantayı okul, iş ya da günlük aktiviteler için kullanmanız mümkün.

149 TL olan çantanın düz rengi Temu'da 175 TL. 

Soobepark Unicorn Baskılı Çanta

AMAZON

Kapüşonlu Gömlek Ceket

Kapüşonlu Gömlek Ceket

Kapüşonlu gömlek ceket çok tarz. Yumuşak dokusuyla giymesi çok rahat. Cep detayı olan gömlek ceket serin havalar için ideal.

Şu an fırsat ürünü olan ceket 438 TL, Temu'da ise benzer gömlek 667 TL.

Kapüşonlu Gömlek Ceket

AMAZON

Kauçuk Dikiş Makinesi Matı

Kauçuk Dikiş Makinesi Matı

Siyah mat dikiş makineleri için gerekli. Kaymaz yapısıyla dayanıklı ürünü dikiş makinesinin altına yerleştirerek kullanabilirsiniz. Gürültüyü azaltan mat aynı zamanda güvenli dikiş dikmenizi sağlıyor.

283 TL olan mat Temu'da 356 TL.

Kauçuk Dikiş Makinesi Matı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Vincent Van Gogh-Badem Çiçeği Kanvas Tablo

Vincent Van Gogh-Badem Çiçeği Kanvas Tablo

Kanvas tablo salona özellikle çok yakışıyor. 60x80 cm boyutlarındaki tablo çok güzel. Odanın havasını değiştirecek tablo uzun yıllar renklerini koruyor.

478 TL olan tablonun benzeri Temu'da 549 TL.

Vincent Van Gogh-Badem Çiçeği Kanvas Tablo

AMAZON
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