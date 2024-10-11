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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 10:40

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Surenhap Dikiş Makinesi Örtüsü

Surenhap Dikiş Makinesi Örtüsü

Su geçirmez örtünün üzerinde cepler var. Bu ceplere eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Dikiş makinenizi korumak için alacağınız örtü mor rengiyle çok tatlı. Çamaşır makinesinde yıkanabildiği için temizliği çok kolay.

614 TL olan örtü Temu'da 1.020 TL.

Surenhap Dikiş Makinesi Örtüsü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Paslanmaz Çelik Ekmek Kutusu

Paslanmaz Çelik Ekmek Kutusu

Evde ekmeklerinizi saklamak için bu kutu ideal. 13x9x6 cm boyutlarındaki ekmek kutusunun kapağı kolayca açılıp kapanabiliyor. Kapağının tamamını kaldırmadan ekmeklere ulaşabiliyorsunuz.

841 TL olan ekmek kutusu Temu'da 909 TL.

Paslanmaz Çelik Ekmek Kutusu

AMAZON

Youery Noel Amerikan Servisi

Youery Noel Amerikan Servisi

4 tane gelen Amerikan servisini özel günlerde kullanmanız mümkün. 45x35 cm boyutlarındaki servisler masanıza şıklık katacak. 

246 TL olan servislerin benzeri Temu'da 355 TL.

Youery Noel Amerikan Servisi

AMAZON

DeFacto Crop Ceket

DeFacto Crop Ceket

Crop ceket pantolon ya da eteklerle çok yakışıyor. Pembe renkli ceket size şık bir görünüm kazandıracak. Yüksek kaliteli kumaşı sayesinde uzun seneler giymeniz mümkün. Ofiste ya da özel etkinlikler için uygun ceket kaçmaz.

650 TL olan ceketin kahverengisi Temu'da 1.071 TL.

DeFacto Crop Ceket

AMAZON

Koton Cep Detaylı Kaban

Koton Cep Detaylı Kaban

Ceket yakalı bu kabanın cep detayları var. Şık ve kaliteli kaban kış için ideal. İçine elbise ya da pantolonla tercih edebileceğiniz kabanı gören herkes nereden aldığınızı soracak.

Prime Fırsat ürünlerinden olan kaban 930 TL. Temu'da kaban fiyatı ise 1.079 TL.

Koton Cep Detaylı Kaban

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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DeFacto Maxi Triko Etek

DeFacto Maxi Triko Etek

Trikolar bu aralar çok moda. Maxi boy eteği kazaklarla ya da gömleklerle kombinleyebilirsiniz. Gardırobunuzun favori parçalarından olacak etek günlük için ideal. 

350 TL olan triko etek Temu'da 1.079 TL.

DeFacto Maxi Triko Etek

AMAZON

Kore Izgara Tavası

Kore Izgara Tavası

Yapışmaz tavada her şeyi yapmak mümkün. Lezzetli yemekler yaparken size çok yardımcı olacak tava 33 cm. Yuvarlak tavada et ve tavuk pişirebiliyorsunuz. Aynı zamanda sebze için de kullanabilirsiniz.

469 TL olan tava Temu'da 816 TL.

Kore Izgara Tavası

AMAZON

MIK Funshopping Retro Metal Kutu

MIK Funshopping Retro Metal Kutu

Retro metal kutuları çay, şeker ve kahve için kullanmanız mümkün. Kapaklı oldukları için saklaması kolay kutuların vintage tasarımı var. Yeşil ve pembe renkleriyle mutfağa renk katan kutuları çok seveceksiniz! 

Çok şık. Kaliteli. İstediğim gibi.

751 TL olan kutular Temu'da 801 TL.

MIK Funshopping Retro Metal Kutu

AMAZON

Kare Kadın Çantası

Kare Kadın Çantası

Sarı çanta kare model. Üzerinde çiçek deseni olan çantanın başka renkleri de var. Küçük olduğu için rahatça taşınan çantaya günlük ihtiyacınız olanları koyabilirsiniz. 

620 TL olan çantanın benzeri Temu'da 685 TL.

Kare Kadın Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

ZITHA Örgü Balıkçı Yaka Kazak

ZITHA Örgü Balıkçı Yaka Kazak

Örgü kazağın çok şık bir modeli var. Yumuşacık kazak boğazlı model. Beyaz rengiyle her şeye uyan kazak, pantolonlarla çok güzel oluyor. Şık kazak her dolapta olmalı!

778 TL olan kazak Temu'da 1.079 TL.

ZITHA Örgü Balıkçı Yaka Kazak

AMAZON
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