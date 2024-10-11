Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Su geçirmez örtünün üzerinde cepler var. Bu ceplere eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Dikiş makinenizi korumak için alacağınız örtü mor rengiyle çok tatlı. Çamaşır makinesinde yıkanabildiği için temizliği çok kolay.

614 TL olan örtü Temu'da 1.020 TL.

Surenhap Dikiş Makinesi Örtüsü

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